Подслушали у эксперта: украинцы придумали, как остановить «Северный поток — 2»

Украина причастна к обширному пакету санкций против «Северного потока — 2», сообщил WSJ. Лоббированием этих ограничений, по данным издания, занимались сотрудник «Нафтогаза», директор по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Вадим Гламаздин и глава киевского Института энергетических исследований Александр Харченко.

Реклама

Гламаздин, работавший в 2015-2016 годах в правительстве Порошенко, и Харченко предпринимали попытки блокировать строительство газопровода с самого начала проекта в 2016 году, узнал WSJ. В частности, оба украинца рассказали изданию, что сначала они просто писали главе Минфина США Стивену Мнучину и госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Эта тактика не принесла успеха.

Чуть позже товарищ Гламаздина в Вашингтоне свел его с американским лоббистом Даниэлем Вайдичем, который ранее в сенате США работал чиновником в комитете по международным отношениям.

Американец рекомендовал украинцам изменить стратегию и поискать неявные на первый взгляд уязвимости в проекте «Северный поток — 2».

Сам Вайдич известен тем, что шесть лет назад во время работы в сенате с его помощью были разработаны санкции против России, которые заставили Exxon Mobil отказаться от совместного проекта с «Роснефтью». В 2013 и 2014 годах две компании создали инфраструктуру, которую планировалось использовать для геологоразведочных и научно-исследовательских работ на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. С помощью ограничений Вашингтону удалось лишить российскую компанию доступа к американским технологиям работы на шельфе.

«Эту же модель мы применили к «Северному потоку — 2», — пояснил WSJ Вайдич. — В чем таком нуждаются русские, чего у них самих нет?»

Уже в середине 2018 года Гламаздин и Харченко, как сообщает газета, смогли узнать о потенциальной «болевой точке» проекта: в ходе Российского международного энергетического форума об этом открыто заявил российский эксперт. В статье его имя не называется, но сообщается, что именно его слова об отсутствии в России судов, способных прокладывать трубы необходимого для газопровода диаметра на нужной глубине стали ключевыми в решении проблемы украинцев.

«Это был [важный] момент», — заявил Харченко изданию.

В декабре прошлого года об отсутствии в России судов, способных достроить «Северный поток — 2», говорил и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то из имеющегося в наличии и приступить немедленно к работе, нет.

Во-первых, такие суда, как правило, строятся под конкретный проект и очень редко используются для таких работ на свободном рынке.

То есть это не спотовая продажа фрахта на такую сумму» — рассуждал в интервью телеканалу «Россия-24» Рахманов.

Чиновник отмечал, что Россия сможет самостоятельно построить необходимые суда. Правда, для этого потребуется, по его словам, в среднем полтора-два года проектирования и три-четыре года строительства. То есть, по логике Рахманова, ранее чем через 4,5-6 лет самостоятельно Россия не сможет приступить к достройке «СП-2».

«Ничего с точки зрения техники хитрого нет. Условно говоря, две лодки, а между ними укладочная машинка. И целый завод, конечно, по сварке труб, изоляции и так далее. Да, это будет, возможно, чуть дольше. Да, это будет, возможно, дороже. Но вы же сами понимаете, почему мы так много живем на импортном? Это удобно», — говорил глава ОСК.

Дания в своих территориальных водах в некоторых районах Балтийского моря запрещает вставать судам на якорь из-за того, что на дне могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Как сообщает WSJ, отечественное судно «Академик Черский», которое «Газпром» периодически перегоняет из различных портов стоянки, не в состоянии работать с такими ограничениями.

Именно поэтому российскому газовому гиганту пришлось заключить договор со швейцарской Allseas Group SA.

Собственно, после комментария неназванного российского эксперта Гламаздин и Харченко оформили свою идею в конкретное предложение и обратились к сенатору Теду Крузу, который консультировался в ходе своей президентской кампании в 2016 году у Вайдича. Круз задействовал в этой работе свою коллегу, сенатора Джинн Шахин.

В результате подготовленный ими блок санкций ударил по европейским компаниям, которые предоставляют технологии для строительства «Северного потока — 2». Эти ограничения были введены в конце 2019 года.

Швейцарская компания Allseas сразу же отказалась от сотрудничества с «Газпромом».

В октябре США дополнили ограничительные меры запретом на предоставление услуг или мощностей, а также финансирования для модернизации или установки оборудования на судах «СП-2».

Новые ограничения станут «последним гвоздем в крышку гроба» «Северного потока — 2» и не оставят шансов его достроить, заявил в разговоре с WSJ Гламаздин.

В правительстве РФ уверяют, что Россия в состоянии самостоятельно закончить строительство газопровода, хотя на это потребуется больше времени. В конце ноября представитель проектной компании Nord Stream 2 AG отметил в беседе с немецкой радиостанцией NDR, что работа по проекту возобновится в начале декабря этого года. Судно, которое будет достраивать поток, назовут позже.