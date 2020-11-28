Чувствительная информация: страховщики могут получить доступ к камерам наблюдения

Ряд ведущих страховых компаний России ведет переговоры о доступе к камерам наружного наблюдения города с Центробанком и департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник знакомый с ходом переговоров. По словам собеседника издания, идея исходит от регулятора, который рассчитывает таким образом упростить страховым компаниям раскрытие мошеннического оформления страховых случаев на дороге, а также помочь со сложными авариями.

Реклама

Если переговоры завершатся успехом, то страховые компании получат доступ не только к камерам ДИТ, но Центра организации дорожного движения (ЦОДД), а в перспективе

страховые бизнесмены надеются заполучить доступ и к аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город», который постоянно расширяется и должен охватить видеонаблюдением почти все города страны.

Ранее компания «АльфаСтрахование» сообщила «Газете.Ru», что в числе первых подключилась к камерам наружного видеонаблюдения в Казани в рамках пилотного проекта при поддержке ЦБ и правительства Татарстана. Страховщик пояснил, что за счет этого планируется сократить сроки урегулирования сложных страховых событий в регионе с 19 до 5 дней. В распоряжении страховщиков в Казани уже 3 тыс. камер, доступ реализован через региональный портал пространственных данных.

«Записи с камер позволяют определить точное место аварии, изучить обстоятельства ДТП, а также оценить масштабы ущерба.

Благодаря доступу к ним страховые компании могут выявлять мошенничество и инсценировки ДТП и разрешать споры между участниками дорожных происшествий.

Это значительно сокращает сроки урегулирования страховых событий и выводит клиентский сервис на новый уровень», — сообщили в пресс-службе «АльфаСтрахования».

По данным «Коммерсанта», эта же страховая компания участвует и в московских переговорах. На масштабирование казанского опыта на другие регионы надеются и в «Росгосстрахе». В «Ренессанс страховании» заинтересованы в доступности комплекса видеонаблюдения Москвы, а в «Ингосстрахе» хотели бы его протестировать, уточняет издание.

В пресс-службе Центробанка и Российского союза страховщиков (РСА) не ответили оперативно на вопросы «Газеты.Ru» о целесообразности такого включения страховщиков в систему видеонаблюдения.

Правозащитники сходятся во мнении, что страховщикам ни в коем случае нельзя разрешать внедряться в систему видеонаблюдения не только Москвы, но и других городов —

это чревато утечкой критически важной информации в руки организованной преступности и спровоцирует увеличение грабежей, разбоев и облегчит выполнение заказных убийств.

«Если страховщики получат доступ к камерам, то уже совершено неизвестно, куда эта информация уйдет далее. Получается страховщики под легальным предлогом получат конфиденциальные сведения, которые не должны попадать в третьи руки. Эти данным могут быть использованы для отслеживания маршрута потенциальных жертв преступников», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его словам, обладая наружной съемкой с московских камер преступникам довольно легко отследить, где человек передвигается, сколько его машина стоит на парковке, такие нюансы, как освещение или людность в месте потенциального совершения нападения. При грамотном анализе этих данных возникает неограниченное поле для злоупотреблений в противоправных целях, предостерегает эксперт.

С Радько соглашается лидер «Движение автомобилистов России», экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин, который считает, что риски перехода чувствительно важной информации о гражданах России к оргпреступности чрезвычайно высоки. По его словам,

подобные полномочия для страховщиков избыточны.

В России действует презумпция невиновности и тотальный контроль устанавливать за водителями страховщики просто не в праве. Если возникли какие-то сомнения относительно честности клиента, коммерсанты обязаны проводить страховое расследование, но уже после того, как случилось ДТП, напоминает правозащитник.

«Ни в одной стране мира страховщики не позволяют себе внедряться в правительственные или муниципальные системы видеонаблюдения. С какой стати наши коммерсанты берут на себя такую ответственность?», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Похмелкин.

Правозащитники убеждены, что страховщики не смогут обеспечить сохранность информации с городских камер. Они напоминают, что сейчас различные нелегальные ресурсы, в том числе в даркнете, свободно продают данные страхователей ОСАГО. Причем к мошенникам эти сведения поступают довольно быстро, что говорит о низком уровне защиты персональных данных у страховых коммерсантов.