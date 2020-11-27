«Академик Черский» ушел: почему не строится «Северный поток – 2»

Трубоукладочное судно «Академик Черский» покинуло немецкий порт Мукран, где находится логистическая база проекта «Северный поток — 2», свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic. Отмечается, что оно направляется в Калининград.

Предполагается, что «Академик Черский» прибудет в Калининград 28 ноября около 14.00 мск. Из порта судно вышло 26 ноября.

В Мукране хранятся трубы для строительства газопровода и стоят занятые в работах суда. В начале октября «Академик Черский» впервые с мая покинул немецкий порт, направившись к Куршской косе, где он стоял в режиме «ограниченной маневренности». В середине прошлого месяца к трубоукладчику присоединились суда снабжения «Умка», «Балтийский исследователь» и Finval. 26 октября «Академик Черский» покинул калининградский район, направившись в Мукран. Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к складу с трубами Вместе с ним вышли «Умка» и Finval.

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В четверг норвежская организация Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) заявила о прекращении оказания верификационных услуг в отношении судов и их оборудования. При этом DNV указала, что от сертификации самого трубопровода не отказывается.

«DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2», — заявили в компании.

В DNV GL пояснили, что соответствующее решение принято после анализа новых разъяснений Госдепа США относительно санкций против «СП-2» и Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В результате выяснилось, что под санкции Соединенных Штатов попадают только верификационные услуги, относящиеся к судам и оборудованию, обслуживающим «Северный поток — 2». Так, DNV GL отказалась от предоставления таких услуг, но не от тех, что относятся к трубам газопровода.

Ранее в компании Uniper заявили, что американская администрация продолжает предпринимать различные попытки по подрыву реализации проекта «СП-2». В заявлении компании указывалось, что газопровод является важным инфраструктурным проектом, который «необходим для энергетической безопасности Европы».

«Это явное вмешательство в европейский суверенитет. Германия подтвердила свою политическую поддержку Nord Stream 2 ввиду роли компании в обеспечении безопасности поставок [энергоносителей]», — подчеркнули в Uniper.

В компании также отметили, что продолжают контактировать с американскими властями как «один из пяти финансовых партнеров в проекте Nord Stream 2» по вопросу возможного введения новых санкций.

В последнее время власти США усиливает давление на Европу, постоянно связываясь с европейскими компаниями-участницами проекта и предупреждая их о неминуемых санкциях, заметило издание Focus на прошлой неделе.

«Этот трубопровод не будет введен в строй. США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы озвучиваем эти призывы, чтобы предупредить их и дать им время выйти [из проекта]», — такое заявление высокопоставленный представитель американских властей сделал немецкому информационному агентству DPA в Вашингтоне.

Он предложил всем европейским компаниям вместо инвестиций в Nord Stream 2 покинуть проект под предлогом «форс-мажорных обстоятельств». Представитель американских властей также назвал «СП-2» «геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран».

В начале ноября палата представителей и сенат США приняли решение включить санкций против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет с 2021 финансового года.

Рестрикции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые помогают России завершить строительство газопровода, будут прописаны в законе «О национальной обороне 2021 года», который планируется утвердить до конца этого года.

В новом законопроекте уточняется, что введенные ранее санкции будут распространяться на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. При этом предполагается, что немецкие компании и граждане получат защиту от санкций, несмотря на то, что Германия поддерживает завершение строительства «СП-2».