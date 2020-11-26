От ботинок до авто: что будет с ценами в новом году

В течение года прогноз по инфляции неоднократно пересматривался. Самый актуальный на текущий момент — это 3,9-4,2% от Банка России. Причем в начале ноября регулятор уточнил, что по итогам декабря инфляция, вероятнее всего, «будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона». То есть будет выше 4%.

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На следующий год ЦБ ожидает примерно такого же темпа роста цен — 3,5-4%. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», не столь оптимистичны.

Главный экономист компании Lockoinvest Дмитрий Полевой указывает на рост инфляционных ожиданий населения. Они повысились в ноябре до двузначных значений впервые с начала 2019 года, когда падал рубль и был повышен НДС.

«Сейчас на настроениях россиян сказываются слабый рубль и влияние пандемии. В то же время до минимумов за последние четыре года ухудшились потребительские настроения при снижении готовности сберегать», — отмечает эксперт. На уровне предприятий инфляционные ожидания также выросли, хотя в сфере услуг наблюдалась стабилизация.

Пять процентов и более

Старший аналитик Альфа-Банка Анна Киюцевская ссылается на данные Росстата по неделе с 17 по 23 ноября, когда рост потребительских цен составил 0,2%. С начала месяца — 0,6%, А по итогам ноября, скорее всего, достигнет 4,4% год к году. К концу этого года инфляция в лучшем случае будет находиться на уровне 4,5%. А в первом квартале следующего года с учетом сезонного фактора может подскочить до 5-5,5%, не исключает аналитик Альфа-Банка.

Но не факт, что цены стабилизируются и в первом квартале следующего года. «Санкционный риск, который появится сразу после завершения формирования администрации нового президента США, может продлить период волатильности на рынке вплоть до лета», — считает Киюцевская.

В оценке инфляции не стоит слишком горячиться, призывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

В этом году прогнозная инфляция как никогда совпадает с реальными показателями, хотя россиянам может казаться, что цены растут гораздо быстрее, подчеркивает эксперт.

«Так получается потому, что возникают ситуации неконтролируемого скачка стоимости того или иного продукта. Например, весной подскочила в 10 раз цена на лимоны и имбирь, которые якобы помогали от коронавируса. Аналогичные истории происходили и с другими продуктами», — говорит Тузов.

Новый год к нам мчится вместе с инфляцией

Не стоит забывать про фактор Нового года, когда россияне готовы тратить, тем самым разгоняя цены. «Традиционно из-за повышенного спроса к Новому году цены всегда растут вопреки разрекламированным распродажам, а в этом году у ритейлеров и производителей есть дополнительный повод списать повышение цен на пандемию и слабый рубль», — поясняет Полевой.

По его прогнозу, к концу года инфляция тоже будет не критично, но выше прогноза ЦБ — 4,6%. Замедление инфляции до 3-3,5% эксперт ожидает к концу 2021 года. Он считает, что рост потребительский активности, который мы видим сейчас, явление временное. «Для стабилизации инфляции в следующем году имеются две основных предпосылки: постепенное укрепление рубля и ослабление потребительского спроса ввиду отсутствия драйверов для роста устойчивых доходов населения», — заключает Полевой.

«Основными факторами роста инфляции в 2020 году являются девальвация курса рубля и повышение цен на продовольственные товары», — уточняет аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Дмитрий Плеханов.

Он также прогнозирует снижение инфляции в следующем году. «Но произойдет это, прежде всего, за счет соответствующего снижения качества жизни. Население будет вынуждено сокращать свои расходы и уходить в более дешевые сегменты товаров и услуг», — добавляет Плеханов из ИКСИ.

Центробанк россиянину не товарищ

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянов, данные ЦБ в последние годы показывают, что инфляционные ожидания имеют мало общего с самой инфляцией. Население и бизнес воспринимают рост цен совсем не так, как Росстат и Центробанк. «И дело не столько в методике подсчета инфляции, сколько в психологии:

потребители и производители склонны преувеличивать негативные для себя тенденции, а позитивные воспринимать как должное, особенно в период кризисов», — говорит Емельянов.

Это значит, что вне зависимости от настроений общества, инфляция будет расти согласно накопленной инерции. Но темпы будут незначительные. В ноябре ожидается 0,4%, в декабре можем увидеть снижение динамики до 0,3%, в январе следующего года — 0,2%.

Такому тренду есть два объяснения. «Во-первых, это рекордный рост заболеваемости COVID-19, что не способствует росту расходов и доходов населения. Во-вторых, это стабилизация ключевой ставки ЦБ. Банки уже развернули ставки по кредитам в сторону роста, поэтому дешевая денежная масса перестала подталкивать цены вверх», — объясняет Емельянов, добавляя, что в 2021 году инфляция будет около 3,5%.

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что до завершения эпидемии, «любые прогнозы будут очень неустойчивыми». Но и он указывает на рост цен до 4,5% в этом году как на наиболее вероятный сценарий развития событий в ближайшие месяцы.

Друзья рубля — лира и реал

Российская валюта в этом году конкурирует с турецкой лирой и бразильским реалом за звание худшей валюты в мире, курс рубля снизился более чем на 20% с начала года, напоминает главный аналитик инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Кроме того, у производителей растут издержки бизнеса, увеличивается цена на электроэнергию и т. д., кроме того, в ряде отраслей анонсировано повышение налогов. Все это неизбежно провоцирует рост цен», — рассуждает Суверов.

Он уверен, что производители, несмотря на стимулирующие меры со стороны властей, настроены переложить растущие издержки на потребителей. В этом году рост цен составит примерно 4%, а в следующем году все будет зависеть от уровня вакцинации россиян. «Если произойдет массовая вакцинация и в результате деловая активность увеличится, это будет стимулировать рост доходов населения и соответственно инфляцию», — прогнозирует Суверов.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров знает, когда инфляция выйдет на пик. «Я ожидаю инфляцию в 4,3-4,4% в декабре и 4,5% к февралю. Это будет локальный пик, после чего рост цен может остановиться», — говорит Тихомиров, добавляя, что ключевыми драйверами инфляции сейчас действительно является продовольствие, а также слабый рубль.

С января вырастут тарифы ЖКХ, а к весне следующего года добавится еще один важный фактор, который подстегнет инфляцию. Это ожидаемое снижение заболеваемости COVID-19, указывает Тихомиров BCS Global Markets.

Башмаки подешевеют, авто — подорожают

В первую очередь, будут расти в цене гаджеты и электроника — в течение полугодия на 5-15%, прогнозирует Тузов из «Универ Капитала». «Автомобили могут взлететь в цене после Нового года в пределах 10% — из-за увеличения стоимости комплектующих», — полагает аналитик.

«Автомобили традиционно дорожают в январе, так как выходит новый модельный ряд. В 2021 году может быть повышен утильсбор (на 25-30%), что приведет к росту стоимости автомобилей дополнительно на 7-9%», — рассчитывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Цены на недвижимость после роста в этом году в 2021-м стабилизируются, особенно к моменту завершения программы льготной ипотеки, отмечает Полевой из Lockoivest.

«Покупательная способность населения упала, потенциал для снижения рыночных ставок по ипотеке также ограничен, значительная часть спроса сместилась с будущих периодов на этот год из-за льготной ипотеки. То есть, во втором полугодии спрос на квадратные метры резко просядет», — предупреждает Полевой.

«В ближайшие недели можно ожидать продолжения роста цен на недвижимость, особенно загородную и курортную, что вызвано спросом на самоизоляцию, близостью зимних праздников, а также исторически минимальными ставками на ипотеку», — говорит Емельянов из «Фридом Финанс».

Местами по регионам РФ стоимость метра уже на треть выше, чем в прошлом году, что равноценно накопленной инфляции на 7 лет вперед, уточняет Емельянов.

«Сложно сказать, где предел у этого ажиотажа, но пик роста цен на загородную и курортную недвижимость, скорее всего, придется как раз на декабрь. В течение 2021 году мы ожидаем сползания цен на недвижимость к уровням середины 2020 года», — уточняет эксперт.

Зато стоимость одежды и обуви к новому году может снизиться, год был сложным для непродуктового ритейла, не были распроданы весенние и летние коллекции, поэтому магазины будут делать реальные скидки для граждан, считает аналитик «Универ Капитал» Тузов.

«Мировые цены на продовольствие растут, что сказывается и на россиянах — через стоимость импорта и слабый рубль. В ближайшее время цены на еду и напитки продолжат рост, но пик уже близок, за ним может последовать стабилизация», — говорит Полевой из Lockoivest.

Еда и напитки в этом году дорожали из-за девальвации рубля, неурожая некоторых видов продукции АПК. В следующем году из-за увеличения затрат производителей рост цен на продовольствие продолжится. С нового года, в связи с повышением акцизов, вырастет минимальная стоимость алкоголя, сигареты подорожают из-за увеличения акциза на 20%, напоминает Сигал.

Изменение цен будет неравномерным по группам товаров, предупреждает Суверов из «Арикапитал». Это будет происходить в результате прогнозируемого роста цен на нефть и снижения индекса доллара в результате спроса на риск после массовой вакцинации, которая, судя по всему, скоро начнется. «В итоге рубль может укрепиться в следующем году. Это затормозит рост цен на автомобили, одежду, бытовую технику и электронику, а из-за роста акцизов более высокими темпами по сравнению с общей инфляцией будут расти цены на сигареты и алкоголь», — заключает Суверов.