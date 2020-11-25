«Можно говорить о постепенном восстановлении рынка после пандемии»

«Так, по итогам третьего квартала объем переработки нефти принадлежащими НК «Роснефть» российскими заводами вырос почти на 5% по отношению к предыдущему кварталу и составил 22,5 млн тонн. На немецких заводах, принадлежащих «Роснефти», рост составил 17,1% - до 2,9 млн тонн. Суммарный же объем переработки нефти на всех НПЗ, принадлежащих «Роснефти», вырос в третьем квартале на 6,1%, составив 25,5 млн тонн, а выход светлых нефтепродуктов увеличился на 2,1% – до 58,4%», — отметил Романов.

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Уже сейчас можно сказать, что по итогам 2020 года ожидаемый объем производства низкосернистых судовых топлив на НПЗ в России составлит до 3,4 млн т. «В 2021 г. планируется произвести до 3,5 млн т низкосернистого судового топлива», — отметил топ-менеджер «Роснефти».

В частности, по его словам, поставки планируются в адрес потребителей – судовладельцев, судоходных компаний, баржинговых компаний. Оценочные объемы поставок на внутренний рынок за 2020-2021 годы – более 1 млн т. Производство низкосернистых судовых топлив организовано на Комсомольском, Ачинском, Сызранском НПЗ и НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим». Их производство также возможно на мощностях Рязанской НПК.

Кроме того, на горизонте Бизнес-плана на 2021-2025 годы запланировано значительное снижение производства товарного высокосернистного мазута на НПЗ РФ. Суммарно, его производство по НПЗ РФ и Германии к 2025 году сократится на 5,4 млн тн. — 21,3 млн тн до 15,9 млн тн», — уточнил Романов.

Также в процессе реализации в настоящее время находится ряд инвестиционных проектов на НПЗ, завершение которых позволит обеспечить снижение выпуска темных нефтепродуктов и рост производства дизельного топлива, рассказал вице-президент «Роснефти».

По его словам, «Роснефть» готовит ввести в эксплуатацию 4 комплекса гидрокрекинга на Новокуйбышевском, Туапсинском, Комсомольском и Ачинском НПЗ. Еще завершается восстановление гидрокрекинга на НПЗ Башнефть-Уфанефтехим, а также строительство новой установки замедленного коксования на Ачинском и расширение действующих мощностей УЗК на Новокуйбышевском НПЗ.

Кроме того, в соответствии со Стратегией «Роснефти» прорабатываются проекты переработки тяжелых нефтяных остатков (конверсии мазута в высокомаржинальные светлые нефтепродукты), благодаря которым выпуск мазута будет сведён к минимуму, отметил вице-президент компании.

В его представлении, реализация данных проектов позволит практически полностью прекратить выпуск мазута на российских НПЗ НК и повысить глубину переработки до 98%, что соответствует уровню лучших мировых НПЗ.

Катализаторы

Романов напомнил, что на опытном участке НЗК в 2020 году были отработаны технологии выпуска новых катализаторов изодепарафинизации дизельного топлива разработки РН-ЦИР, катализаторов защитных слоев процессов гидроочистки разработки ВНИИНП, катализаторов олигомеризации легких олефинов. Выпущены и две промышленные партии новых катализаторов защитных слоев, ведется наработка первой промышленной партии катализаторов изодепарафинзации.

Помимо этого на АЗКиОС продолжается строительство Комплекса установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации мощностью 600 т/год с планируемым сроком ввода во 2-м полугодии 2021 года. В настоящее же время там выполняется монтаж основного технологического оборудования.

«Ввод установки позволит не только повысить качество вырабатываемых катализаторов риформинга и изомеризации, но и сократить потери платины, повысить надежность и безопасность производства, а также в значительной мере обеспечить потребности всех НПЗ России в современных катализаторах данного типа», — пояснил Романов в интервью «Интерфаксу».

Еще с 2019 года «Роснефть» приступила к крупнотоннажному производству катализаторов гидроочистки дизельных топлив. В 2020 году осуществлены 2 плановые загрузки катализаторов на установки в Рязани и Уфе. По итогам работы катализаторов РН-4142 принято решение о полном переходе на использование катализаторов гидроочистки собственного производства ООО «РН-Кат» до 2025 года.

В текущем же году НК завершила разработку собственного катализатора гидроочистки вакуумного газойля РН-5251.

«Произведена и загружена на Сызранском НПЗ для проведения промышленных испытаний первая партия данного катализатора, который по состоянию на сегодняшний момент демонстрирует результаты работы лучше импортных аналогов», — рассказал Романов.

Катализаторы депарафинизации дизельных топлив являются новой разработкой Компании «Роснефть».

«В данное время идет изготовление первой крупнотоннажной партии для проведения промышленных испытаний на одном из Самарских НПЗ. Результаты ранее проведенных опытно-промышленных испытаний подтверждают, что «Роснефть» имеет собственную разработку конкурентного катализатора данного типа», — отметил топ-менеджер НК.