Королевский напиток: как создают алкоголь в честь политиков

Королева Великобритании Елизавета II запустила производство сухого джина под маркой своего поместья Сандрингем. Об этом сообщило во вторник издание Daily mail.

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Напиток получил название Sundringham Celebration Gin. В нем выражены тона можжевельника и цитрусовое послевкусие, также можно почувствовать ароматы мирта и хурмы, которые растут на территории усадьбы Сандрингем. Крепость напитка — 42 градуса.

Джин тесно связан с королевой, потому что это поместье в 20 000 акров — ее частная собственность.

Стоимость бутылки объемом 0,5 л — £50 или $66. Приобрести джин будет можно через сайт поместья, но на время пандемии предусмотрена бесплатная доставка на территории страны. После снятия ограничительных мер королевский напиток планируется продавать в сувенирной лавке рядом с Букингемским дворцом.

Это уже третий джин, выпускаемый британским королевским домом. Ранее королевская семья открыла продажи Buckingham Palace Gin и Highgrove – джина от принца Уэльского Чарльза.

Как известно, королева позволяет себе завершить долгий день любимым напитком, среди которых как раз числится джин. Перед употреблением она смешивает его с французским вермутом Dubonnet. Напиток уже получил выигрышную с точки зрения маркетинга историю. Например, листва мирта, упомянутого в рецепте напитка — с дерева, которое выращено от черенка, взятого из свадебного букета принцессы Александры и принца Альберта Эдуардом (стал королем Эдуардом VII).

Трамп везде поспел

Правители и приближенные к ним особы во всем мире выпускают алкогольные напитки под своим именем. Например, все еще действующий президент Дональд Трамп дал разрешение на производство водки премиального сегмента Trump Gold. Она выпускается компанией Drinks Americas Holdings в бутылке прямоугольной формы, которую покрывают золотом в 24 карата. В аннотации сказано, что в напитке прослеживаются оттенки пшеницы и улавливаются ароматы мха и жасмина.

За использование своего имени Трамп запросил половину прибыли и роялти в размере $2 млн. Водка Trump имела слоган «Дистиллированный успех».

Но успеха этот продукт не снискал, отмечали эксперты. Водка производится на небольшом заводе в Нидерландах малыми партиями. Маркетологи считают провальной идею выпускать водку имени человека, который не употребляет алкоголь. В России ее тоже можно купить, но цена начинается от 10 900 рублей.

В 2009-м был выпущен коньяк в честь 44-го президента США Барака Обамы — Hennessy 44. Limited edition. Unlimited potential («Лимитированная серия. Безграничный потенциал»). «Это коллекционная серия, часть прибыли от продажи будет направлена в фонд колледжа имени судьи Thurgood Marshall для того, чтобы помочь вырасти новому поколению американских лидеров», — заявляла компания Hennessy.

Этот коньяк был выпущен в количестве 180 000 бутылок, каждая из которых пронумерована.

В честь Хрущева, Обамы и Путина

«Я сделал пару глотков. Ничего особенного, обычный на вкус коньяк, — рассказал «Газете.Ru» о выпущенном в честь Обамы напитке президент группы компаний R&I Group Юний Давыдов. — Но дело не в том, какой у него вкус или аромат. Ценители такого рода напитков от царствующих особ ценят их за имидж. Хотя на самом деле это как эффект плацебо».

Свежее творение из этой же серии — от дизайнеров бюро London Consulting Group — водка Nikita. На этикетке изображена не героиня популярного экшна, а советская «царица полей» — кукуруза.

Как поясняет шеф-редактор Telegram-канала про алкоголь «Пьяный Мастер» Денис Пузырев, заказчиком этого бренда выступила украинская компания «Баядера». Она входит в «большую тройку» украинских производителей водки, а сам продукт предназначен для зарубежного, в частности, американского рынка алкоголя. «Дизайн должен не только привлечь внимание американского покупателя, но и напомнить ему историю про то, как советский лидер Никита Хрущев волевым решением засеял поля СССР экзотичным американским злаком», — уточняет Пузырев.

Правда, производитель забыл напомнить американскому покупателю, кто такой Хрущев. Водка на днях появилась в магазинах США, бутылка 0,75 л стоит $26.

В России было создано еще несколько ярких, ассоциирующихся с представителями власти алкогольных брендов, напоминают эксперты. Самый заметный — водка «Путинка», название которой созвучно фамилии действующего главы государства. Этот бренд появился в 2003 году, и его продукция продается до сих пор.

«Когда мы хотели придумать название для нового национального продукта, то решили создать нечто самое-самое. Чтобы такая водка вытеснила с торговых полок другие бренды. И придумали сильный ход», — рассказал «Газете.Ru» создатель водочного бренда «Путинка» и владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Прямая персонализация бренда или прозрачный намек на популярное имя — это потенциально успешный способ продвижения бренда, отмечает Денис Пузырев. «Но и риски велики. Если личность, в честь который назван бренд, популярна, а королева Елизавета II, безусловно, личность уважаемая, по крайней мере, среди консервативной части британского истеблишмента, то и успех продажам обеспечен», — говорит эксперт.

Все, что связано с королевской фамилией, хорошо монетизируется как минимум на территории Британии и ее бывших колоний до самой Новой Зеландии,

то есть рынок достаточно емкий, добавляет президент группы компаний R&I Group Юний Давыдов.

Был весь в наколках

У заказчиков именных брендов две страсти — жажда наживы и жажда славы, отмечают маркетологи. Например, прекрасные армянские коньяки нередко носят имена или фамилии бизнесменов, на этикетках изображены их портреты и личные подписи. Это дополнительная гарантия качества продукта, уточняет один из экспертов.

Юний Давыдов в разговоре с «Газетой.Ru» вспомнил, как в начале 2000-х он годов участвовал в избирательной кампании на выборах губернатора одного из российских регионов. Кандидат из числа «авторитетов» настоял на том, чтобы наладить выпуск водки со своим именем. «И требовал, чтобы его портрет занимал половину площади бутылки, максимально крупно. Проблема была в том, чтобы сфотографировать его так, чтобы в объектив не попали многочисленные наколки. Зато такую водку никто не стал бы подделывать», — говорит Юний Давыдов.

Если в России в 2024 году придет к власти другой президент, то маловероятно, что маркетологи рискнут выпустить водку, имеющую коннотацию с его именем, считает Пузырев. «Времена, когда лидер ЛДПР выпускал водку «Жириновский» и разогревал публику лозунгами типа «Каждой бабе — по мужику, каждому мужику — по бутылке водки» уходят в прошлое. Сейчас на фоне антиалкогольной кампании и смещения вкусов к легким напиткам и пиву такой маркетинговый ход не сработает», — замечает эксперт.

Сегодня самый мощный маркетинговый прием — дешевизна, считает Станислав Кауфман. «Даже интересно упакованный бренд с качественной рецептурой не будет продаваться, если он не будет иметь доступную цену. Это беда», — заключает он.