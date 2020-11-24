«Сказывается прошлое»: россияне одобрили рост НДФЛ для богатых

Почти две трети (65%) россиян одобряют закон, предполагающий повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с ежегодным доходом более 5 млн рублей. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob. Накануне, 23 ноября, закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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19% затруднились оценить решение властей ввести повышенное налогообложение «для богатых». Некоторые из опрошенных отметили, что людей с годовым доходом более 5 млн очень мало, и этот закон — «пыль в глаза народу». Почти столько же респондентов (16%) высказались против закона.

«Нужно более действенно и качественно администрировать средства по уже имеющимся налогам. Это разжигает рознь между разными социальными группами, например, 5 млн в год — это не только зажравшиеся топ-менеджеры, но и люди, занимающиеся работой, связанной с риском для жизни, например, пилоты гражданской авиации»,

— заметил один из участников опроса.

Количество сторонников решения о повышении ставки НДФЛ растет с увеличением возраста опрошенных: среди молодежи до 24 лет новую норму поддерживает 51%, а среди россиян старше 45 лет — 71%.

Политическое решение

Закон вступит в силу 1 января 2021 года. Вырученные средства власти обещают направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. При этом новая норма не будет распространяться на единовременные доходы, к примеру, полученные от продажи имущества. В такие случаях вырученные суммы, даже превышающие установленный порог, все равно будут облагаться стандартным налогом в 13%. Налог по повышенной ставке будет взиматься не со всего дохода, а с превышения над 5 млн. Предполагается, что в следующем году бюджет получит дополнительные 60 млрд рублей, а в 2022 и 2023 — 64 млрд и 68,5 млрд рублей соответственно.

60 млрд рублей недостаточно, поскольку число детей с орфанными заболеваниями в стране растет ежегодно, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он указывает, что только в 2020 году на закупку лекарств по 12-ти заболеваниям (всего их 29) в федеральном бюджете было выделено 61,8 млрд рублей, причем эта сумма выросла на 6,1 млрд рублей по сравнению с 2019 годом.

По оценкам Сигала, всего нововведение затронет не более 0,1% российских граждан работоспособного возраста или около 100 тыс. человек.

Решение увеличить подоходный налог для более обеспеченных граждан скорее политическое, а не экономическое,

считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Богатых не любят ни в одной стране мира, однако, у нас в России не любят особенно — сказывается социалистическое прошлое, — заметил он. — Многие до сих пор хотят, чтобы не было богатых, а не чтобы не было бедных». Эксперт также подчеркнул, что в масштабах бюджета предполагаемые дополнительные поступления — это «крохи», а в кризис принято наоборот снижать налоги и для граждан, и для компаний.

«По сути 5 млн рублей — это не такая большая сумма, средний класс по западным понятиям. Думаю, лучше стараться самим больше зарабатывать, а не ждать подачек от государства», — убеждает он.

Внимание на то, что в России очень мало зарабатывающих более 5 млн рублей в год граждан, обращает и ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Получается, что собирать этот «повышенный налог» сейчас почти не с кого. Вот после того, как это число достигнет хотя бы 10%, можно рассуждать о прогрессивной шкале. До тех пор усиления налогового давления кажутся излишними и не особо эффективными», — указал юрист, подчеркнув, что это весомый повод для государства задуматься над тем, за счет каких действий число обеспеченных граждан можно увеличить.

Как и всегда, возникает вопрос эффективности — будут ли дополнительные средства израсходованы компетентно или же лучше оставить эти деньги гражданам, которые смогут за счет повышенной потребительской активности стимулировать экономику, отмечает Уткин. По его мнению, «благие цели» частичного увеличения ставки могут оказаться лишь возможностью «ознакомиться с реакцией» населения и «прощупать почву» для дальнейших действий. И вероятность появления прогрессивной шкалы налогообложения или некоего ее аналога на данный момент сохраняется: так, возможные налоговые послабления смогут получить граждане с самым низким доходом, объясняет эксперт. Новый закон шагом к внедрению в РФ прогрессивной шкалы налогообложения называет и Павел Сигал.