«Лавочка закрывается»: в России могут запретить апартаменты

Строительство апартаментов в России могут запретить, а статус уже возведенных подобных объектов изменить на жилой. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

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Он указал, что за последние полгода у министерства были «разные мнения» насчет перспектив апартаментов. «Будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», — цитирует РИА «Новости» Стасишина.

Чиновник заметил, что уже введенные в эксплуатацию апартаменты должны попасть под амнистию, и их стоит учесть в объеме ввода жилья. При этом вопрос, что сделать со строящимися объектами подобного статуса, остается открытым.

«С какого-то момента мы должны себе сказать: все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — заявил замглавы ведомства.

По разным данным, доля апартаментов занимает от 17 до 25% рынка, рассказали эксперты «Газете.Ru». При этом в сегментах премиальной и элитной недвижимости на апартаменты приходится около 60%, заметила управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.

Эксперты рынка единогласно заметили, что в формулировках Минстроя много недосказанности. Вопрос апартаментов на правительственном уровне обсуждается не первый год, и по сей день нет никакой конкретики, замечает руководитель Департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет недвижимости» Сергей Ковров. Нет четкости и понимания: «...наверное, это нецелесообразно в будущем строить все…», — указывает эксперт слова на Стасишина.

«Но апартаменты как строились, так и будут строить, проекты с документами определено уже будут достроены. Пока не будут внесены официальные поправки, разрешения на строительство так и дальше будут выдаваться», — уверен Ковров.

Власти не конкретизировали методику оценки апартаментов в период «амнистии», замечает генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. То есть, все ли апартаменты действительно переведут в статус жилых помещений или нет — пока неизвестно.

«Многие из них указаны в документах как «нежилые помещения», и чтобы отделить их от реально нежилых складов, машиномест и тому подобного, понадобится определенный регламент. Во всяком случае пока власти анонсировали только присвоение жилого статуса готовым и строящимся апартаментам», — говорит эксперт.

О том, что вопрос придания статуса жилья всем апартаментам все еще неоднозначен, говорит и директор по поддержке риэлторского бизнеса ГК «Миэль» Юлия Федулаева. По ее словам, не исключено, что не все реальные апарт-комплексы или апартаменты в многофункциональных зданиях будут приравнены к категории жилья.

«Вопрос скорее в том, какую задачу необходимо решить данными мерами: искусственно увеличить объем жилья для выполнения нацпроекта, или обеспечить всех проживающих в апартаментах пропиской и инфраструктурой», — замечает Федулаева.

До конца неизвестно и то, как эта инициатива может отразиться на собственниках уже возведенных апартаментов. По словам Марии Литинецкой, собственники, которые проживают в апартаментах, ничего не потеряют при изменении их статуса на жилой. Однако те, кто использует этот тип недвижимости для иных целей (к примеру, в качестве офиса), могут столкнуться с определенными проблемами ведения предпринимательской деятельности, так как апартаменты не соответствуют нормам жилищного законодательства.

Эксперт отмечает, что в среднем апартаменты дешевле аналогичных квартир в той же локации на 15-20%. Согласно ее прогнозу, к моменту сдачи апарт-комплексы могут прибавить в цене и приблизиться к уровню цен в жилых комплексах.

«Безусловно принятие закона повлияет на повышение цен, но только в том случае, если налоги на апартаменты, коммунальные платежи и возможность регистрации будут аналогичными квартирам, то есть если произойдет полномасштабное уравнивание по всем характеристикам», — замечает директор департамента жилой недвижимости Colliers International Кирилл Голышев. О том, что в случае реализации инициативы спрос и ценник на апартаменты вырастет, говорит и Сергей Ковров из «НДВ-Супермаркет недвижимости».

«В Москве большое количество промышленной земли застроено многофункциональными комплексами, в т.ч. апартаментами. На этих территориях нельзя было строить жилье, а теперь необходима рекультивация такой земли для возможности жилого строительства. Это очень затратный процесс, поэтому стоимость метра вырастет и для застройщика, и для покупателя», — объясняет Юлия Федулаева.

Мария Литинецкая предупреждает, что рост цен будет зависеть, в том числе, от качественных характеристик самого здания и его окружения. Если у объекта недвижимости рядом нет нормальной инфраструктуры (детских садов и школ), прирост цены может быть незначителен.

О нюансах этого вопроса говорит и Алексей Перлин. Он отмечает, что в строящихся проектах разница с ценой квартир в конкурирующих проектах должна сохраняться, чтобы покупатели не потеряли интерес к формату.

Однако в готовых комплексах апартаментов цены однозначно возрастут и будут сопоставимы со стоимостью аналогичных новостроек в локации — в этом случае апартаменты могут стать на 15-30% дороже в зависимости от конкретных условий локального рынка,

прогнозирует эксперт. Он также замечает, что для Москвы запрет апартаментов будет означать исчезновение с рынка сегмента более доступных новостроек, причем во всех классах.

«Многие люди, которым не нужна прописка, покупали помещения такого типа из-за более низкой стоимости, в некоторых случаях получая более хорошую транспортную доступность и локацию. Теперь, если цены сравняются, такой возможности уже не будет», — резюмирует Мария Литинецкая.