За ценой не постоим: как Россия прокачает китайскую экономику

«Газпром» сообщил в пятницу, 20 ноября, о завершении переговоров с китайской CNPC. Компании обсудили дополнительное увеличение поставок газа по «Силе Сибири» на 6 млрд куб. м в год.

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«В соответствии с условиями договора купли — продажи газа, «Газпром» ведет подготовку к дальнейшему наращиванию поставок в 2021 году. Был также рассмотрен вопрос дополнительного увеличения объемов поставок газа на 6 млрд куб. м по газопроводу «Сила Сибири» после выхода на плато по действующему контракту», — говорится в сообщении российского газового монополиста.

Переговоры провели председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян.

Две силы из Сибири

Верхняя точка – плато – составляет по газовому контракту между РФ и КНР 38 млрд куб. м ежегодно.

Если контракт будет подписан, то Россия будут поставлять в Китай 44 млрд газового топлива в год.

В «Газпроме» уточнили, что поставки газа по «Силе Сибири» для китайских потребителей с октября этого года превышают контрактные объемы. В октябре и первых двух декадах ноября среднесуточные объемы, в соответствии с заявками китайской стороны, были выше договорных обязательств. Например, 12 ноября суточные поставки в Китай достигли рекордного 25-процентного превышения.

Темой переговоров были также другие проекты трубопроводных поставок газа из России в Китай. В частности, по планируемому газопроводу «Сила Сибири – 2» — через территорию Монголии. Предполагаемый объем поставок газа через территорию Монголии еще больше, чем по «Силе Сибири» — до 50 млрд кубометров газа в год.

О необходимости строительства второй ветки газопровода говорилось сразу после заключения договора о строительстве первой («Сила Сибири»). Это было в мае 2014 года. Тогда «Газпром» подписал с китайской госкомпанией CNPC контракт о поставках 38 млрд кубометров топлива в год. Общая сумма контракта, заключенного на 30 лет, составила $400 млрд. Протяженность «Силы Сибири» — более трех тысяч километров. Выход «Силы Сибири» на полную мощность намечен на 2025 год.

«Газпром» в последнее время активизировал свои действия на восточном направлении, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. «И речь здесь идет не только об увеличении экспорта газа на 6 млрд куб. м по «Силе Сибири», но также об организации поставок с Дальнего Востока, строительстве «Силы Сибири – 2» и так называемого «западного» маршрута», — говорит Белова.

Китай хочет видеть blue sky

Сейчас многие экспортеры газа, особенно СПГ, сжиженного природного газа, строят свои планы с оглядкой на Китай, считает эксперт. Газовый рынок этой страны еще находится на начальном стадии своего формирования, доля голубого топлива в топливно-энергетическом балансе составляет всего 8%, в то время как угля — 58%.

«Следовательно, стартуя с низкой базы, темпы роста спроса зачастую являются двузначными, особенно с учетом реализуемого Китаем экологического плана blue sky, подразумевающего увеличения потребление газа в стране», — говорит Белова из VYGON Consulting.

Она уверена, что Китай окажется одной из немногих стран, где будет наблюдаться положительная динамика газового рынка: спрос на голубое топливо вырастет на 4% и достигнет 320 млрд куб. м.

Столь крупная экономика, как китайская, постоянно нуждается в топливе, однако, говорить о предстоящих прорывах в потреблении, о резком наращивании производственных мощностей и, соответственно, потреблении газа для выработки электроэнергии, не приходится, отмечает основатель российско-китайской компании Sinoruss Сурана Раднаева.

Основной потенциал роста потребления газа в Китае связан с замещением иных, менее экологичных источников энергии, прежде всего угля и нефти, уточняет управляющий партнер инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян. «Этот рост потребления будет удовлетворен в основном поставками СПГ и ростом собственной добычи, о чем говорит недавно опубликованный доклад по газовой стратегии министерства энергетики и Комитета по развитию и реформам Китая», — говорит Акопян.

Вот новый разворот

«Интрига с наращиванием поставок, скорее, не по ту сторону границы, не в Китае, а в России. В условиях отказа немецкого парламента от поддержки проекта «Северного потока — 2», а также проигранного Россией дела против польской стороны по поставкам газа на фоне активизации американских поставок сланцевого газа в Европу, не говоря уже о напряженности в поставках газа через Белоруссию — все это для «Газпрома» сигналы, что сейчас наш основной рынок — Азия, а значит, Китай», — говорит Раднаева.

«Но я бы не связывала это с ухудшением ситуации в Европе. «Газпромом» может двигать происходящий сейчас в Китае разворот в сторону достижения углеродной нейтральности, а, следовательно, российская компания может оказаться со своим газом в нужное время и в нужном месте», — возражает Белова.

Трубопроводный газ есть смысл продавать лишь на крупные стабильные рынки, а таковыми являются Китай и Евросоюз, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Страны Азии также представляют широкий интерес, но там в силу инфраструктурных и климатических особенностей выгоднее продавать СПГ, поэтому «Газпрому» следует концентрировать следующие масштабные проекты в этом направлении», — говорит Антонов.

Эксперты разошлись в оценке ценовых рисков для России при росте прокачки газа в Китай. «Вопрос в том, что китайская сторона прекрасно понимает, что Россия, с учетом неблагоприятных обстоятельств на европейском плацдарме газовой торговли, и все более агрессивной американской экспортной политике в отношении сланцевого газа, стала заложником обстоятельств. «Газпром» не будет демпинговать, а к сожалению, китайская сторона будет «прогибать по ценам», — считает Раднаева из Sinoruss.

Согласовать приемлемые условия по дополнительным 6 млрд куб. м газа с поставкой по уже существующему газопроводу будет самым простым делом, считает Белова. Достаточно внести изменения по объемам в действующий контракт» с сохранением прочих параметров, включая ценовые».