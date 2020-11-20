Мечтать не вредно: когда доллар будет стоить 45 рублей

По мнению экономистов Михаила Делягина и Михаила Хазина американская валюта сейчас очень сильно переоценена, и вскоре реальная стоимость доллара вернется к своим реальным значениям. По их мнению это приведет к тому, что в обозримом будущем единица американской валюты будет торговаться по 45 рублей.

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Впрочем, ни один из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов не согласился, что такой сценарий может произойти с вероятностью больше нескольких долей процента. Независимый экономический эксперт Роман Алеев напомнил, что прогнозы относительно падения доллара в последнее время звучат регулярно, и главным основанием для них служит то, что ФРС вливает огромные средства в экономику США.

«Действительно, ФРС занимается откровенным печатанием денег, что может привести к инфляции или даже гиперинфляции в Штатах. И доллар регулярно снижается к другим ведущим валютам мира – к евро, прежде всего. Однако эти колебания не настолько сильные, как кто-либо прогнозирует»,

– объясняет эксперт.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», именно поэтому в последнее время рубль немного укрепляется к американской валюте, но при этом дешевеет к евро – дело в колебаниях доллара и евро относительно друг друга. Но все же вряд ли стоит ждать такого ослабления доллара, что в России он будет стоить 45 рублей.

С этим утверждением согласился и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что при самом оптимистичном сценарии, если нефть подорожает выше $60 за баррель, рубль все равно будет находиться в диапазоне 65-70 за доллар.

При этом эксперт отмечает, что

в целом спрос на валюты развивающихся стран начал восстанавливаться, и будет продолжать расти по мере пика прохождения пандемии. Из-за этого в 2021 году вполне возможен спуск доллара к рублю в район отметки 70, поскольку восстановление глобальной экономики постепенно будет приводить к росту спроса на сырьевые товары, от цен на которые экономика России очень сильно зависима.

Аналитик Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» еще сильнее удивился прогнозу о том, что рубль может вернуться к отметке 45 за доллар. По его словам, у отечественной валюты есть фундаментально обоснованный коридор колебания по отношению к валютам развивающихся стран из-за объективной разницы в среднегодовых темпах инфляции. В рубле она вчетверо выше, чем в долларе и в 10 раз выше, чем в евро.

Впрочем, чисто математически представить такой сценарий вполне реально. По словам Валерия Емельянова, для этого нефть должна подняться на 80% и сохраниться на этом уровне, а еще лучше – продолжать стабильно расти в цене. То есть баррель должен торговаться по $80-90 и тренд по нему должен быть восходящим.

«Но тут большой вопрос, что может стать причиной такого роста цены на нефть. Вероятно, только если Саудовская Аравия и ее соседи по Персидскому заливу уйдут под воду со всеми своими ключевыми месторождениями,

– говорит аналитик. – Очевидно, что вероятность такого прогноза практически нулевая».

Прививка для развивающихся рынков

По мнению Василия Гарпунена из БКС «Мир инвестиций», в случае сохранения высоких темпов распространения COVID-19 во многих странах будут продлеваться или сохраняться ограничительные меры. Тогда валюты развивающихся стран вряд ли будут укрепляться, и рубль останется в диапазоне 74-78,5 за доллар, Но если в первой половине декабря эпидемия очевидно пойдет на спад в США и Европе, то в результате новогоднего ралли рубль может укрепиться ниже 74 за доллар.

Валерий Емельянов согласился с тем, что завершение пандемии должно позитивно сказаться на отечественной валюте.

«Но даже при самом позитивном сценарии отход к отметке 65 рублей за доллар займет не один месяц. А это порядка 15% прироста. Более реалистичный курс на ближайшую зиму и весну – 68-70 рублей, то есть +10% к стоимости рубля», – говорит эксперт.

Впрочем, далеко не факт, что к окончанию пандемии приведет начало массовой вакцинации по всему миру. Экономист Роман Алеев сказал «Газете.Ru», что она может начаться не раньше второй половины следующего года (по крайней мере, так считают в ВОЗ), а на доставку вакцин до большей части населения развитых стран уйдет как минимум год. Кроме того, сама по себе вакцинация еще не означает восстановления экономики.

«Вакцина даст возможность странам не устанавливать режим жестких карантинов, не устраивать локдауны. Но экономика понесла слишком серьезные потери – сильно сократились доходы населения всех абсолютно стран, упал потребительский спрос, что негативно сказывается на глобальной экономике»,

– подытожил эксперт.