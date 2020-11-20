В магазинах могут начаться перебои с водкой

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом, в котором изложил возможные последствия переноса ответственности за переработку стеклянной тары на производителей крепкой алкогольной продукции, пишут «Известия».

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Принятие новой концепции расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) ожидалось еще в марте этого года, но сроки были перенесены в том числе из-за коронавируса. Сейчас считается, что концепция должна заработать в следующем году.

Участники рынка уверяют, что

если новая регулирующая норма будет принята именно в таком виде, отрасль столкнется с кардинальной перестройкой устоявшихся бизнес-процессов, и в первую очередь это приведет к тому, что производители бутылок столкнутся с ростом их себестоимости.

И даже если разница будет незначительной на первый взгляд – в районе нескольких рублей – она все равно ляжет в конечный ценник на бутылку алкоголя, и многие ее потребители могут отказаться от покупки, перейдя на более дешевую нелегальную продукцию. Причем с начала следующего года в России вступят в силу новые минимальные цены на алкоголь –

водка подорожает на 13 рублей – до 243 рублей за 0,5 литра, такая же бутылка коньяка вырастет в цене на ту же сумму – до 446 рублей, а бутылка бренди – на 9 рублей, до 324 рублей за пол-литра.

Из-за падения спроса в легальном секторе на фоне роста цен российский бюджет в том числе столкнется со снижением поступлений от акцизов на алкоголь, считают в СПАП.

Кроме того, отмечают в объединении, стекольные заводы, столкнувшись с новыми обстоятельствами, начнут нарушать сроки поставок бутылок, и производители крепких алкогольных напитков будут вынуждены поставлять свою продукцию в торговые сети с перебоями.

В стекольной промышленности тоже видят проблемы, связанные с новой концепцией. Так, в Ассоциации производителей стеклянной тары говорят, что

производители упаковок в принципе не могут контролировать объемы реализованной продукции, поэтому собрать все свои бутылки на переработку они не могут.

И если произойдет перенос ответственности за утилизацию, компании наверняка заставят платить экологический сбор.

На стеклянную тару его сумма сейчас составляет чуть больше 2,5 тыс. рублей на тонну, однако финальные затраты производителя высчитываются по формуле, включающей количество бутылок, норматив по переработке и ставку экологического сбора.

Так что перенос ответственности обойдется им дополнительно в 12 млрд рублей ежегодно – это примерно 15% от оборота всей отрасли и в два раза выше ее маржинальности. Поэтому стекольщики предупреждают, что в таком случае бутылка подорожает на 30-50%, что приведет к ряду банкротств в отрасли и, соответственно, к существенным перебоям с поставками продукции.

Сами справляются

Стоит отметить, что многие россияне уже начали искать способы самостоятельно обеспечивать себя крепкими алкогольными напитками. На днях РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen сообщил, что

в период пандемии в России заметно вырос спрос на самогонные аппараты. Самый высокий спрос на них был отмечен в конце июня — начале июля, после чего снова заметно подскочил в октябре.

В целом таким оборудованием стало интересоваться гораздо больше россиян, заметили и в «Яндекс.Маркете». По данным сервиса, этой весной запросов, связанных с самогонной техникой, было в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в «Яндекс.Маркете» увидели такой же всплеск интереса осенью – в октябре и начале ноября количество запросов по этой тематике выросло на 20% в сравнении с теми же месяцами 2019-го.

Причем такая техника явно не стоит без дела:

по данным Wildberries с начала октября по середину ноября россияне активно покупали товары для создания домашних настоек. Спрос на дрожжи вырос а 42 раза, спиртометров – в 19 раз, а травяных сборов и бутылок для хранения напитков – в 8 раз.

Похожая тенденция наблюдалась и на маркетплейсе Ozon – там спрос на травы для настаивания самогона вырос в 5,5 раза. Там же отметили, что пик продаж самогонных аппаратов пришелся на октябрь – всего за месяц была продана четверть от годового объема продаж.