Электронный путевой лист: как уберут с дорог нелегалов-таксистов

С 5 ноября рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» включила в свою «дорожную карту» разработку проекта закона, который внесет изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в закон будет добавлено положение об электронных путевых листах (ЭПЛ), сообщили в пресс-службе группы. Срок внесения проекта федерального закона в правительство — декабрь 2021 года.

«Сейчас водители общественного транспорта обязаны заполнять от руки бумажные путевые листы, что создает массу неудобств и ненужную бумажную волокиту.

В следующем году внесение поправок в законодательство позволит начать процесс цифровизации этой части документооборота», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

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Собеседник подчеркнул, что с октября на территории шести регионов уже проходит пилотный проект по внедрению ЭПЛ, в том числе в Москве и Подмосковье.

«Ждем положительных результатов, — сказал Федосеев. — Среди ожидаемых эффектов от внедрения электронного путевого листа мы выделяем увеличение поступления доходов в федеральный бюджет за счет снижения сектора «серых перевозок» (нелегальных — «Газета.Ru) не менее чем на 25% от их общего количества».

Кроме того, в «Автонете» прогнозируют, что введение ЭПЛ позволит на половину снизить операционные расходы перевозчиков на оформление путевых листов в бумажном виде. На столько же снизится, по их заявлению, и количество ДТП из-за фиктивных отметок о проведении технического и медицинского осмотров перед сменами водителей.

По статистике ГИБДД, в России насчитывается примерно 9,5 млн единиц различного коммерческого и пассажирского транспорта — легковые автомобили, малотоннажные грузовики и фургоны, среднетоннажные грузовики, автопоезда, автобусы и различная спецтехника, включая спецтранспорт и коммунальные машины.

Каждый день на смены выезжает около 8 млн коммерческих машин, приводят статистику в «Автонете».

«Переход на цифровой путевой лист позволит повысить безопасность дорожного движения за счет создания действенной процедуры допуска водителей к рейсу, а также ликвидирует предпосылки для коррупции в этой области», — сказал Федосеев.

По его словам, прозрачность подготовительных процедур при оформлении электронного путевого листа исключит возможность подделки медицинских документов для допуска к рейсу. В ЭПЛ уже будет стоять электронная подпись конкретного лицензированного врача, проводившего медосвидетельствование шофера перед сменой. Соответственно этот виртуальный лист будет закреплен за машиной с конкретным номерным знаком.

Сейчас в такси (как и в перевозках) нельзя работать с иностранным водительским удостоверением, но зачастую недобросовестные бизнесмены получают разрешение на работу в такси на россиян, а затем сдают автомобили в аренду, гражданам других государств или тем, кто легально не смог бы стать водителем такси.

Разрешительные документы на руках у таких водителей, включая ЭПЛ, как правило поддельные,

сообщает председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. С приходом электронных путевых листов количество подобных нелегалов пойдет резко вниз, полагает он.

«Мы считаем, что уже давно нужно переходить на новый уровень, эта инициатива только повысит безопасность перевозок и уберет подделку документов, которая сейчас процветает», — рассказал «Газете.Ru» Попков.

Собеседник отмечает, что с переходом на ЭПЛ камеры ГИБДД, ЦОДД, проверяющие сотрудники Ространснадзора и прочих госведомств смогут в автоматическом режиме выявлять факты выезда нелегалов на дороги.

Иного мнения придерживается глава межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. Он соглашается, что сейчас путевой лист — это по сути фикция, но этот рудимент прошлого тянется из некогда масштабной системы всесоюзного транспортного контроля в СССР.

«Путевой лист был реальным документом в СССР с его мощными автокомбинатами, транспортно-экспедиционным агентством. Врач в обязательном порядке проводила осмотр шоферов. Сейчас водители эти листы сами заполняют. Но, простите, если заявляется, что снизится аварийность с этими электронными листами, откуда уверенность, что дальнобойщик, получивший, к примеру, путевой лист на месяц не пойдет и не напьется или заболеет на следующий день. В чем тут логика?», — задается вопросом Котов.

Сильнее всего, по мнению эксперта, введение ЭПЛ ударит по индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям, которым трудно обеспечить содержание штатного врача или заказывать услуги стороннего медосвидетельствования перед выездом на смену водителей.

Эта инициатива в итоге приведет к банкротству небольших компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере доставки грузов и такси, уверен Котов. Подобные новшества не следует вводить в период экономической нестабильности, настаивает глава профсоюза водителей-профессионалов.