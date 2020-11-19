Новый «вирус»: несколько госкомпаний Китая объявили дефолт

В конце прошлой недели китайская государственная горнодобывающая компания Yongcheng Coal and Electricity Holding Group объявила дефолт по облигациям на 1 млрд юаней – это примерно $150 млн. Из-за этого многие компании были вынуждены временно отказаться от размещения новых долговых бумаг, а у других действующие бонды начали сильно падать в цене. Так,

облигации Jizhong Energy Resources's, которые должны быть погашены в следующем году, упали в цене на 7%, а у Pingdingshan Tianan Coal Mining's они и вовсе торговались на уровне 79% от номинала.

Вслед за Yongcheng Coal and Electricity Holding Group уже в понедельник аналогичная ситуация случилась с производителем микросхем и автомобилей Tsinghua Unigroup, которая не смогла расплатиться с инвесторами по облигациям на 1,3 млрд юаней – то есть почти на $200 млн.

Реклама

Это вызвало панику среди инвесторов, которые раньше воспринимали китайские госкомпании как один из самых надежных способов вложить деньги и со временем получить прибыль.

Однако в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что

в целом такая ситуация с финансовым состоянием китайских компаний была предсказуема, и, в целом, когда некоторые из них начнут объявлять дефолт по своим долгам – было лишь вопросом времени.

«Ранее неоднократно подчеркивалось, что стремительный рост экономики Китая в последние годы – это следствие увеличения кредитования бизнеса и населения, что рано или поздно может закончиться кризисом неплатежей, – объясняет эксперт. – Об этом пока рано говорить, но проблемы у КНР налицо».

Артем Деев напомнил, что банкротства компаний начались не в этом году, а гораздо раньше. Еще в прошлом году объем облигаций, по которым в стране был допущен дефолт составил $23,8 млрд,

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что финансовое самочувствие китайских угольщиков сильно подкосили цены на сырье, из-за которых пострадала вся эта отрасль.

«Цена фьючерса на уголь на CME летом снизилась до минимума за 4 года, что наряду со структурными изменениями в энергетике Китая могло резко понизить доходы горнодобывающей компании Yongcheng Coal and Electricity Holding Group»,

– объясняет эксперт.

Схоже мнение выразила и основатель российско-китайской компании Sinoruss Сурана Раднаева. И хотя, по ее словам, дефолт по «сравнительно скромному» пулу облигаций оставит «осадок» у инвесторов, и они будут меньше вкладываться в долговые бумаги таких компаний, в целом самому существованию угольной промышленности в стране это не угрожает.

В то же время, по словам Евгения Миронюка, сложнее дела обстоят в автомобильной промышленности. Ограничения на передвижение, связанные с пандемией, ударили по всем автопроизводителям, в том числе по компании Brilliance Auto Group Holdings, объявившей о дефолте по долгу в размере 6,5 млрд юаней ($987 млн).

Удар по имиджу

То что китайское руководство не смогло своевременно помочь своим компаниям повысить финансовую устойчивость негативно скажется на всем долговом рынке КНР, уверен Евгений Миронюк. Однако, по мнению эксперта, в ближайшее время несмотря на скорый переход денежно-кредитной политики Китая к нейтральной, ЦБ Китая проявит большую гибкость и предпримет превентивные шаги, чтобы не допустить недоверия инвесторов к долговым бумагам Китая, в том числе с высоким рейтингом.

По мнению Артема Деева,

китайские власти сейчас скорее всего будут действовать крайне осторожно, не допуская банкротств крупнейших компаний и помогая самым проблемным эмитентам. Но это не решает глобально перспективу кризиса неплатежей.

Тем не менее, проблему с долгами компаний в китайской экономике не стоит недооценивать. Еще с прошлого года монетарные власти страны сконцентрировались на сокращении системы теневого банкинга, где кредитные решения принимались с меньшим контролем со стороны регулирующих органов. Это увеличило контроль при выдаче кредитов, но осложнило их рефинансирование.

Евгений Миронюк уверен, что в ближайшее время могут быть применены меры выкупа определенного круга проблемных облигаций с рынка, а компаниям предоставят более широкий доступ к рефинансированию долгов. Кроме того, считает эксперт,

правительственными ведомствами должна быть проведена переоценка рисков, чтобы компании с высшим кредитным рейтингом AAA, такие как Yongcheng Coal and Electricity Holding Group, не допускали технических дефолтов.

В целом, текущие дефолты не говорят о структурных проблемах в китайской экономике, но требуют большего внимания властей к закредитованным предприятиям и другой оценки рисков и кредитоспособности, уверен аналитик.

На этот аспект обратил внимание и Артем Деев, подчеркнувший, что такие события заметно сказываются и на мировых фондовых площадках.

«Инвесторы одинаково пристально наблюдают за происходящим в США, ЕС и Китае, и, если у первых экономик мира будут замечены серьезные проблемы, это может привести к оттоку капитала с рынков», – подытожил эксперт.