«Находка для жуликов»: в «ЭРА-ГЛОНАСС» добавили «шпиона»

Устройство «ЭРА-Элемент», позволяющее реализовать сервисы так называемых «подключенных» автомобилей, представила компания «Лаборатория умного вождения» (ООО «ЛУВ»). В компании подчеркивают, что их решение интегрировано в срабатывавшую в авариях спасательную аппаратуру «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Сейчас датчики «ЭРА» («экстренное реагирование при авариях») по умолчанию находятся в спящем режиме, любая связь и передача информации с оператором системы начинается только после активации блока нажатием тревожной кнопки «SOS» либо, если электроника распознала удар, переворачивание или перегрузки.

А в случае «ЭРА-Элемента» модуль не только среагирует на дорожное происшествие (передаст координаты и свяжет кабину с диспетчером), но и запишет картину предшествующую инциденту: скорость до столкновения, динамику торможения, ракурс удара и его силу, что позволяет устанавливать возможные причины происшествия и существенно ускорить процесс страхового урегулирования», отметили в «ЛУВ».

В «Лаборатории умного вождения» сделали акцент на возможности удаленного управления своим устройством. Блок «ЭРА-Элемент» в отличие от аппаратуры «Эры» обладает сенсорами и SIM-картой с возможностью выхода в интернет по мобильной связи. Помимо защиты от угона «ЭРА-Элемент» «может собирать и передавать дополнительно большой объем данных об эксплуатации транспортного средства», сообщает компания.

«Среди отслеживаемых параметров данные о маршрутах автомобиля, расход топлива, контроль геозон, контроль ремней безопасности, мониторинг неисправностей, данные о проведении техобслуживания и многое другое»,

— уточнили в «Лаборатории умного вождения».

На конвейере

«Лаборатория» уже проводит совместные испытания своего более продвинутого аналога «ЭРА» совместно с автокомпаниями, работающими в России. Уточняется, что интерес проявили ряд отечественных и иностранных автоконцернов, интеграция будет как с легковыми, так и с грузовыми машинами. В компании подчеркнули, что их устройство «отличается очень привлекательными экономическими параметрами».

«Перед нами стояла довольно нетривиальная задача. Обычно производители решений для «ЭРА-ГЛОНАСС» разрабатывают модуль, адаптируя его под системы автомобиля. Нам же надо было встроить возможности «ЭРА-ГЛОНАСС» в уже действующую телематическую платформу, добившись максимальной эффективности совместного использования всех технологий и сервисов», — заявил по этому поводу гендиректор «Лаборатории умного вождения» Михаил Анохин.

Как уточнили «Газете.Ru» в компании, «ЭРА-Элемент» разработан только для установки на новые автомобили для сборки на конвейере. Впрочем, есть у них решение и для старых автомобилей, к примеру, таких как наиболее массовое в автопарке страны вазовское семейство «Жигулей» и «Самар».

Для них устройство намного проще, оно называется «Элемент». Ограничения по возрасту автомобиля нет, правда, функционал будет ограничен возможностями самой машины.

К примеру, отсутствие центрального замка с электроприводами не позволит удаленно контролировать закрытие и открытие дверей, пояснили «Газете.Ru» в «ЛУВ».

Кому выгоднее

Водителям автомобилей с продвинутой «следящей» версией «ЭРА» обещают дать доступ ко всей статистике и функциям своего авто через мобильное приложение, а также предложат оценку характера использования автомобиля и стиля вождения, что поможет получить скидку на каско или ОСАГО. Последнее, впрочем, под названием «умное страхование» уже давно и бесплатно продвигают сами страховщики.

Кроме того, «ЭРА-Элемент» позволяет через мобильное приложение управлять функциями (автозапуска, подогрева, открытия и закрытия дверей и т.д.), контролировать состояние и положение авто, осуществлять противоугонные функции (метка, блокировка, реагирование, поисковый маяк), а также отслеживать через приложение поездки, нарушения и уровень безопасности вождения. В приложении также появится код ошибки, в случае ее выявления бортовым компьютером. В числе клиентов также называются коммерческие автопарки, которые должны контролировать водителей.

За собой же «ЛУВ» оставляет право «на основе анализа собираемых данных» по заказу коммерческих клиентов «проверять различные гипотезы и создавать математические модели, повышающие эффективность бизнеса».

На вопрос о том, насколько законно то, что таким образом будет аккумулироваться архив персональных данных о передвижении россиян, в компании заверяют, что вся работа с ними происходит только с согласия клиента.

«Сбор и обработка данных связана с предоставлением наших сервисов, которые никто не навязывает. Лаборатория полностью соблюдает российское законодательство в том числе в части хранения и обработки личных данных наших клиентов», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе «ЛУВ».

В тоже время в компании признают, что являются членами консорциума «Автодата». Последний как раз и должен создать в России масштабную базу данных, куда по умолчанию будет стекаться вся информация о схемах передвижения россиян.

Ранее «Газета.Ru» писала, что «Автодата» и связанный с ней законопроект о передаче ей персональных данных водителей вызвал шквал критики со стороны как правозащитников, так и автопроизводителей, торговых сетей и перевозчиков.

В «Лаборатории» сообщили, что по мере развития «Автодаты» будут рассматривать формы участия и сотрудничества с ней.

Риски

Правозащитники негативно отнеслись к появлению устройства, которое будет получать информацию о машинах россиян в режиме реального времени. Все эти данные незамедлительно окажутся в открытом доступе в даркнете или на других нелегальных ресурсах, полагает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Свою убежденность в этом Радько аргументирует тем, что сейчас беспрепятственно преступники на «черных» рынках реализуют базы данных ГИБДД, ФНС, миграционной службы и прочих ведомств. Если утечку информации не могут предотвратить силовики, то нет гарантии, что этого добьется и коммерческая компания,

а такая информация в руках преступников чревата опасными последствиями, предупреждает эксперт.

«Риск совершения разбоя или угона автомобиля велик, потому что зная о передвижениях автовладельца, где он бывает, сколько машина стоит без него, во сколько он уходит с работы, можно с 90-процентной точностью рассчитать его маршрут. Это обстоятельство существенно упростит задачу угонщикам, жуликам и наемным киллерам и просто обычным квартирным ворам. В общем для всех слоев криминалитета — находка», — полагает адвокат.

Солидарен с коллегой и лидер «Движения автомобилистов России» экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Автопроизводители, устанавливающие такие устройства, рискуют потерять клиентов, полагает он. Разрешение на монтирование подобных блоков у россиян необходимо спрашивать до продажи автомобиля, в противном случае это нарушит все мыслимые законы и понятия о справедливости, считает Похмелкин. Производители обязаны предлагать такое оборудование исключительно в виде опции, считают эксперты.