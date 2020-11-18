Trafigura покупает 10% «Восток Ойла»

Инвестиционные перспективы

По мнению старшего аналитика WMT Consult Валерия Андрианова, участие в проекте одного из крупнейших мировых трейдеров — компании Trafigura — свидетельствует о том, что «Восток-Ойл» с его колоссальной ресурсной базой и очевидными логистическими преимуществами рассматривается как будущее мировой энергетики.

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«Возможность поставок по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки является важным конкурентным преимуществом,

которое вызывает повышенный интерес у инвесторов. Реализация проекта может стать настоящей революцией на глобальном рынке углеводородов», — считает Андрианов.

Аналитики инвестиционных банков видят большие перспективы проекта «Восток Ойл».

В опубликованном ранее отчете Merrill Lynch аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык одним из ключевых факторов развития российской компании назвали именно реализацию этого проекта.

«Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорится в отчете. «Роснефть» сейчас – наш главный фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan. Аналитики также связывают долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойлом». «Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для Роснефти, но и для мировой нефтяной отрасли», - отмечают они.

Кстати, с момента объявления о сделке по покупке 10% «Восток Ойла» ценные бумаги «Роснефти» выросли на 3,7%, а всего же со времени публикации отчетности акции взлетели уже на 11%.

«Как утверждают авторы исследования Goldman Sachs, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов», что превращает его в настоящий магнит для инвесторов, - говорит Андрианов. - По прогнозам аналитиков, следует ожидать, что вслед за Trafigura участие в «Восток-Ойл» примут другие крупные игроки на глобальном рынке углеводородов: международные трейдеры и инвестиционные фонды, финансисты и инвесторы, долгосрочные партнеры «Роснефти».

«Четкое понимание налогового режима и наличие инвестиционных стимулов является существенным конкурентным преимуществом, значительно повышающим стоимость проекта, - отмечает Сергей Суверов. - По оценкам ведущих инвестиционных банков – Bank of America и Goldman Sachs – при текущей цене на нефть стоимость проекта может составлять порядка $70 млрд. без учета СПГ-компоненты. При благоприятной ценовой конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд.

Таким образом, 10% «Восток Ойла» могли обойтись Trafigura в сумму порядка $7-10 млрд».

Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 30 миллионов тонн, а к 2030 году – до 100 миллионов тонн.

Эффект для экономики страны

На заседании совета директоров «Роснефти» также был рассмотрен текущий ход реализации проекта «Восток Ойл», подтвержденная ресурсная база которого по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн (44 млрд баррелей).

Для обеспечения энергетических потребностей проекта Компанией заключено соглашение с ПАО «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и строительству энергетической инфраструктуры, включающей в себя энергоцентры общей мощностью 2,5 ГВт, а также более 3,5 тыс км линий электропередач.

В рамках реализации проекта «Восток Ойл» предстоит пробурить более 20 тыс. добывающих и нагнетательных скважин, поэтому особое внимание НК уделила выбору буровых комплексов. Основываясь на результатах проведенных тендерных процедур, совет директоров одобрил заключение долгосрочного контракта на поставку 100 единиц буровых установок, спроектированных в условиях Крайнего Севера.

В очередной раз было подтверждено, что главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. Высокие показатели надежности и безопасности оборудования и производства обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду.

Как уже неоднократно отмечалось экспертами, «Восток Ойл» обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей российской экономики, дополнительно создав десятки тысяч рабочих мест и обслуживающего персонала. А как показывают расчеты специалистов Института прогнозирования Российской Академии Наук, реализация проекта создает дополнительные стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечивает прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей эквивалентную 2% ВВП в год.

Реализация проекта действительно даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение.

«Добыча в рамках «Восток Ойл» – это не только буровые установки и промысловые объекты, это - морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная высокотехнологичная инфраструктура, - напоминает директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Инфраструктура, которая создаётся с нуля и обеспечит крупными заказами российскую промышленность. Все заказы для проекта выполнять будут именно российские производители».

Реализация проекта предусматривает создание свыше 770 км магистральных и 7000 км внутрипромысловых трубопроводов. Это позволит серьезно изменить ситуацию на рынке трубной продукции. В настоящее время спрос на трубы существенно снизился, однако «Восток-Ойл» вновь обеспечит загрузку мощностей российских производителей.

Роль Северного морского пути и верфи «Звезда»

Для организации вывоза продукции с проекта «Восток Ойл» на судостроительной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса дедвейтом 120 тыс. т, адаптированных для работы на Северном морском пути. В целом в интересах проекта планируется построить 50 судов различных классов.

Как известно, президентом страны поставлена задача на ближайшие годы – обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией.

Близость таймырских месторождений к северным морям и строительство магистрального трубопровода до бухты Север – полностью ориентирует проект на транспортировку сырья по Северному морскому пути.

Этот вариант транспортировки, по мнению экспертов, очевидно, дешевле и, во многом, надежнее, чем транспортировка по железной дороге или по системе магистральных трубопроводов «Транснефти» через весь континент.

Экология и технологическое лидерство на десятилетия вперед

С экологической точки зрения Восток-Ойл станет проектом нового поколения, уверены эксперты.

Новейшее буровое оборудование позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. В общей сложности, удельная интенсивность выбросов в период работы «Восток Ойл» составит порядка 12 кг СО2 на баррель добычи. Это – очень хороший показатель, ведь, по данным WoodMackenzie, данный показатель по новым месторождениям составляет порядка 50 кг.

По словам экспертов, инвестируя в таймырские месторождения обеспечивается будущее страны, может быть, на пятьдесят-шестьдесят, а то и сто лет вперед.

Несмотря на развитие «зеленой энергетики» и возобновляемых источников вся мировая экономика ещё долго будет нуждаться в углеводородном сырье. Таким образом, проект «Восток-Ойл» необычайно важен с этой точки зрения, подчеркивают аналитики.