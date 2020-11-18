Систему выплат накопительной части пенсии могут изменить

Минтруд предложил осуществлять для россиян единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в среду 18 ноября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Пенсионный фонд России (ПФР).

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«Минтруд поручил Пенсионному фонду России проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных Негосударственных пенсионных фондов», — сообщили в Минтруде.

При этом уточняется, что решений об изменениях пенсионного законодательства пока не принято.

Сейчас гражданам выплачивается пожизненная накопительная пенсия в том случае, если у них на счете скопилось достаточно средств для того, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. К ним относится страховая пенсия по старости, единовременная выплата к ней и накопительная пенсия.

Размер средней пенсии в России не превышает 15 тысяч рублей. МРОТ составляет 12 130 рублей.

Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия составляет менее 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия.

А также ИПК и прочий ГПП

По действующему законодательству, пенсия по старости делится на две части: страховую и накопительную. Взносы на них, уплачиваемые работодателем, составляют 16% (страховая часть) и 6% (накопительная) от текущего дохода гражданина. Страховая часть аккумулируется в Пенсионном фонде РФ и расходуется на выплаты нынешним пенсионерам. Накопительная часть по умолчанию передается в управление Внешэкономбанку. Или, по заявлению гражданина, может быть направлена в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

В 2014 году начисление пенсионных накоплений в НПФ было заморожено, а их средства передали в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита. С тех пор накопления в негосударственных фондах ежегодно замораживаются.

В этом году правительство снова внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки до 2023 года.

В 2017 году власти предложили россиянам самим копить на пенсию по старости. Новый механизм получил название индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В этом случае участник ИПК самостоятельно устанавливал бы для себя норму отчислений в негосударственный пенсионный фонд.

Но в итоге от такого механизма было решено отказаться и власти изобрели очередной формат накоплений гарантированный пенсионный план (ГПП). Он должен объединить накопительную часть пенсии с добровольными отчислениями в НПФ. При этом страховая часть останется в Пенсионном фонде РФ.

НПФ выступают против возможных изменений. По словам президента Национальной ассоциации НПФ Константина Угрюмова, на фоне оттока денежных средств фонды «будут вынуждены еще больше сократить долю долгосрочных активов в пользу коротких и высоколиквидных инвестиций». В свою очередь, это «приведет к снижению доходности инвестирования пенсионных накоплений и к сокращению потенциального размера назначаемых выплат будущим пенсионерам».

Президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков добавляет, что предлагаемые изменения усложнят достижение цели формирования минимального коэффициента замещения утраченного заработка на уровне не ниже 40%.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к президенту Владимиру Путину по поводу отсутствия решения о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. В заявлении ФНПР говорилось, что Минтруд не приступил к подготовке изменений законодательства.

В октябре Минфин выступил против индексации пенсий. По словам главы Минфина Антона Силуанова, получать и зарплату и проиндексированную пенсию с учетом надбавок, принятых в период работы пенсионера, будет несправедливо. Министр предложил поддерживать только неработающих пенсионеров.