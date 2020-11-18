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Систему выплат накопительной части пенсии могут изменить

Минтруд предложил изменить порядок выплаты накопительной части пенсий

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Пенсионному фонду России предложено изменить порядок выплаты накопительной части пенсии. При этом негосударственные пенсионные фонды (НПФ) против такой инициативы, предложенной Минтрудом. Эксперты НПФ считают, что новация, если она будет принята, приведет к снижению доходности инвестирования пенсионных накоплений.

Минтруд предложил осуществлять для россиян единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в среду 18 ноября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Пенсионный фонд России (ПФР).

«Минтруд поручил Пенсионному фонду России проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных Негосударственных пенсионных фондов», — сообщили в Минтруде.

При этом уточняется, что решений об изменениях пенсионного законодательства пока не принято.

Сейчас гражданам выплачивается пожизненная накопительная пенсия в том случае, если у них на счете скопилось достаточно средств для того, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. К ним относится страховая пенсия по старости, единовременная выплата к ней и накопительная пенсия.

Размер средней пенсии в России не превышает 15 тысяч рублей. МРОТ составляет 12 130 рублей.

Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия составляет менее 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия.

А также ИПК и прочий ГПП

По действующему законодательству, пенсия по старости делится на две части: страховую и накопительную. Взносы на них, уплачиваемые работодателем, составляют 16% (страховая часть) и 6% (накопительная) от текущего дохода гражданина. Страховая часть аккумулируется в Пенсионном фонде РФ и расходуется на выплаты нынешним пенсионерам. Накопительная часть по умолчанию передается в управление Внешэкономбанку. Или, по заявлению гражданина, может быть направлена в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

В 2014 году начисление пенсионных накоплений в НПФ было заморожено, а их средства передали в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита. С тех пор накопления в негосударственных фондах ежегодно замораживаются.

В этом году правительство снова внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки до 2023 года.

В 2017 году власти предложили россиянам самим копить на пенсию по старости. Новый механизм получил название индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В этом случае участник ИПК самостоятельно устанавливал бы для себя норму отчислений в негосударственный пенсионный фонд.

Но в итоге от такого механизма было решено отказаться и власти изобрели очередной формат накоплений гарантированный пенсионный план (ГПП). Он должен объединить накопительную часть пенсии с добровольными отчислениями в НПФ. При этом страховая часть останется в Пенсионном фонде РФ.

НПФ выступают против возможных изменений. По словам президента Национальной ассоциации НПФ Константина Угрюмова, на фоне оттока денежных средств фонды «будут вынуждены еще больше сократить долю долгосрочных активов в пользу коротких и высоколиквидных инвестиций». В свою очередь, это «приведет к снижению доходности инвестирования пенсионных накоплений и к сокращению потенциального размера назначаемых выплат будущим пенсионерам».

Президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков добавляет, что предлагаемые изменения усложнят достижение цели формирования минимального коэффициента замещения утраченного заработка на уровне не ниже 40%.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к президенту Владимиру Путину по поводу отсутствия решения о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. В заявлении ФНПР говорилось, что Минтруд не приступил к подготовке изменений законодательства.

В октябре Минфин выступил против индексации пенсий. По словам главы Минфина Антона Силуанова, получать и зарплату и проиндексированную пенсию с учетом надбавок, принятых в период работы пенсионера, будет несправедливо. Министр предложил поддерживать только неработающих пенсионеров.