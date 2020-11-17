Проблема собственности: в России предложили проверять электропроводку в квартирах

В России могут ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах — с такой инициативой выступила председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Об этом сообщает газета «Известия».

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Она обратила внимание на то, что несоблюдение определенных требований при ремонте электрооборудования и неисправности электропроводки зачастую приводит к пожарам, и помимо проверок проводки в квартирах предложила привлекать к персональной ответственности тех, кто будет эти проверки осуществлять, говорится в письме главе Минстроя.

По словам главного инженера компании по строительству и монтажу линий электропередачи «Олармик» Михаила Аристова, проблемы с электропроводкой, вызывающие короткие замыкания, становятся причиной до 80–90% пожаров в жилом фонде. Он также указал на то, что

средний срок службы проводки составляет около 30 лет, и при прокладке внутри стен она может работать значительно дольше, однако из-за высоких нагрузок от современных электроприборов проводка может выйти из строя.

По этой причине Аристов предупреждает, что ее состояние необходимо периодически проверять.

Светлана Разворотнева напомнила, что сегодня в многоквартирных домах управляющие компании проводят сезонные осмотры систем электроснабжения общего имущества, однако за состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы. В общественном совете при Минстрое идею проверять проводку в квартирах поддержали, а в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ также отметили, что инициатива достойна внимания.

«Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно», — сказал «Известиям» член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

О том, что контроль за состоянием электрооборудования в квартире нужен, нужен, несмотря на то, что квартира — частная собственность, сказала и директор Института развития правового общества Дарья Гладыш. Она указала на то, что состояние электрооборудования также напрямую влияет на сохранность жизни и здоровья соседей.

«Проблемы с электропроводкой могут быть не менее опасны, чем с газовым оборудованием. В ГД находится законопроект, предполагающий комплексный контроль за газом в домах. Правильно распространить этот подход на электросети»,

—отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Однако, по мнению директора ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяны Вепрецкой, из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе электросети и оборудование, ввод плановых проверок практически невозможен. Она предположила, что логичнее будет ужесточить ответственность людей за проблемы с проводкой, в особенности после перепланировок.

Правила электробезопасности необходимо соблюдать не только дома, но и в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом накануне напоминали энергетики Московской области.

«К сожалению, не все понимают, что электричество не прощает ошибок, цена которых — здоровье и жизнь человека», — сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Специалисты обратили внимание на то, что в охранной зоне линий электропередачи любое дерево, строение или механизм может стать проводником электрического тока, поэтому рядом с ЛЭП запрещено набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, подниматься на опоры, а также проводить любые работы и возводить сооружения. Кроме того, нельзя разводить огонь, запускать летательные аппараты, складировать какие-либо материалы. Чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, в Подмосковье регулярно расчищаются просеки вдоль ЛЭП, добавили в пресс-службе регионального министерства.