Кассы самообслуживания: заменят ли технологии живых кассиров

Кассами самообслуживания готовы пользоваться до половины покупателей магазинов, рассказали «Газете.Ru» в торговых сетях. По данным X5 Retail Group, в принадлежащих компании в некоторых супермаркетах «Перекресток», где такие кассы установлены, до 42-45% чеков идет через кассы самообслуживания. Во «Вкусвилле» самостоятельно пробивает покупки 65% покупателей с картами лояльности и 35% незарегистрированных посетителей.

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В среднем в сентябре 24% чеков супермаркетов «Перекресток» шло через кассы самообслуживания (КСО), абсолютный максимум в этой сети на данный момент — 50,9%.

«Удешевление технологии самообслуживания позволит применить максимально эффективное решение для повышения удобства совершения покупки. Группу из нескольких КСО обслуживает один сотрудник-ассистент. Он помогает посетителям обучиться работе с кассой, взвесить товар, при необходимости контролирует процесс покупок и верифицирует покупку алкоголя и табака», — сообщили «Газете.Ru» в компании.

Во «Вкусвилле» этот показатель еще выше — кассами самообслуживания пользуется 65% покупателей с картами лояльности и 35% без них, однако в пресс-службе сети отметили, что в него входит также оплата сотрудниками онлайн-заказов и платежи с «умных» тележек, оборудованных сканерами.

Покупки с помощью приложений в смартфонах формата Skan&Go, когда покупатель может самостоятельно просканировать товар перед тем, как положить его в корзину или тележку, также набирают популярность. В X5 Retail Group отмечают рост интереса к этому сервису, и в сентябре в торговой компании начали пилотирование собственной разработки «Экспресс-скан» в 200 супермаркетах «Перекресток» и 60-ти «Пятерочках».

По подсчетам Briskly, разработчика приложения B-Pay, которое позволяет сканировать и оплачивать с помощью смартфона, при использовании приложения люди покупают больше – их средний чек на 15-19% выше, чем на обычных кассах.

«Люди покупают в приложении, а не сканируют товары, они видят итоговую стоимость, у них в моменте считается скидка, в итоге они понимают, что могут потратить больше – так увеличивается средний чек. Это классная механика: не надо заставлять покупателя на кассе искать карту в смартфоне, считать баллы. Достаточно в моменте ему сказать: «Здесь ты можешь взять +1 товар», или «Здесь у тебя скидка 10%», и это как раз влияет на выручку», — объясняет механику CEO Briskly Глеб Харитонов.

К росту интереса к кассам самообслуживания и другим бесконтактным способам оплаты покупок привел именно спрос на бесконтактность и дистанцирование, уверена эксперт IPSOS по исследованиям в ритейле Юлия Быченко.

«Итогом такого вынужденного ускоренного обучения стало то, что массовый потребитель стал значительно более подготовлен к взаимодействию с цифровыми технологиями», — сказал эксперт. С другой стороны, она отметила, что ритейлеры под давлением административных требований к социальному дистанцированию и бесконтактности также ускорили внедрение соответствующих решений.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) обращают внимание на то, что кассы самообслуживания ускоряют процесс для покупателей, разделяя их поток на две части: людей с большим объемом покупок, которые хотят, чтобы их посчитали на обычной кассе и покупателей с небольшим количеством товара, которым важно сэкономить время и быстро пройти кассовую зону.

«Современные кассы самообслуживания просты для покупателей и не вызывают затруднений, в том числе и у людей старшего возраста. Большинство крупных ритейлеров, в первую очередь, торгующих продуктами питания, уже внедрили у себя подобные кассы. По статистике, в торговых точках, где установлены подобные кассы, их выбирают в среднем от 20% до 40% покупателей», — прокомментировали «Газете.Ru» в пресс-службе АКОРТ.

При этом, в X5 Retail Group не наблюдают повышения потерь из-за краж в магазинах с установленными кассами самообслуживания. В работающих с B-Pay торговых точках кассиры получают специальное приложение Checker, которое позволяет в режиме реального времени видеть, кто в ней авторизовался, какие товары начинает сканировать, оплачены они или нет, было ли подозрительное поведение. Пример подозрительного поведения — когда человек просканировал десять товаров, оставил корзину нетронутой и ушел. Также поводом для проверки может быть слишком большое количество товаров в чеке, говорит Глеб Харитонов.



«Однако из 400 тыс. проведенных транзакций мы пока выявили меньше 1% воровства, что не превышает показателей в обычном ритейле. Нужно понимать, что если человек хочет украсть, он пойдет и украдет — хоть с B-Pay, хоть без него. Но в 99% случаев люди просто не воруют»,

— рассказывает CEO Briskly. При этом он замечает, что до аналогов Amazon Go, Zippin и прочих магазинов без кассиров, которые существуют за рубежом, России пока далеко. Причина кроется в стоимости и сроке производства такого решения:

«Для полноценного запуска нужно организовать обработку данных внутри магазина, это полноценная серверная. Например, оснащение точки до 100 м2 для Amazon Go обходится в районе $1 млн. Обучение нейросети распознаванию ассортимента и мерчендайзинга каждой точки может занимать до 6 месяцев», — объясняет эксперт тот факт, почему технологичные решения еще не скоро заменят живых кассиров.

В X5 Retail Group также уверяют, что массовое внедрение систем самообслуживания в настоящее время не приводит к сокращению штата, а позволяет сотрудникам магазина переключиться на другие задачи – выкладку товара и общение с покупателями, а также влияет на скорость обслуживания и отсутствие очередей в часы пик.