Неожиданная роскошь: автомобили среднеценового сегмента попали под повышенный налог

Тысячи автомобилистов начали получать письма из ФНС с требованием уплатить повышенный транспортный налог за прошлогодний период, сообщило издание «Октагон» со ссылкой на свои источники. Повышенный транспортный налог в России начисляется на автомобили не старше трех лет, стоимость которых начинается от 3 млн рублей и выше. Издание подчеркивает, что пострадавшие автомобилисты покупали свои машины по цене намного ниже 3 млн рублей.

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Проблема в том, что в 2015-2019 годах большое число моделей и их модификаций стоили меньше 3 млн рублей. Однако на момент начисления в 2019 году налога, цена некоторых из этих машин уже была другой. Причин, по которой стоимость автомобилей растет много: улучшенное оснащение, повышение государством утилизационного сбора и акциза за мощные двигатели, маркетинговая политика автоконцернов,

но самая главная — ослабление курса рубля.

В октябре аналитическое агентство «Автостат» опубликовало исследование, согласно которому средневзвешенная цена нового автомобиля в России за последние шесть лет скакнула на 67% из-за снижения национальной валюты. И этот процесс все еще продолжается.

Слова экспертов иллюстрирует пример внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. В 2016 году его базовая цена составляла 2 млн рублей, а максимальная — 2,35 млн рублей. То есть, машина никаким образом не могла считаться роскошной. А в этом году году при продаже Pajero Sport дилеры начнут разговор от 2,6 млн рублей, а уже начиная с третьей комплектации (3,14 млн рублей) машина переходит в разряд роскоши. Это означает, что в будущем году транспортный налог для Pajero Sport рассчитают уже с коэффициентом 1,1.

В Минпромторге исключают возможность включения в число роскошных автомобилей машин, ранее продавшихся ниже планки в 3 млн рублей.

«В случае, если на момент выпуска транспортного средства его рекомендованная розничная цена была ниже установленного Минфином России порога в 3 млн руб., его включение в перечень, подлежащий применению в текущем и последующих налоговых периодах исключено», — заверили «Газету.Ru» в пресс-службе министерства. —

Вместе с тем, Минпромторг России не ставит цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня, а лишь объективно отражает ту информацию, которая представлена вышеуказанными организациями (автокомпаниями — «Газета.Ru»)».

В министерстве пояснили, что перечень роскошных автомобилей формируется на основании информации о рекомендованных автопроизводителями (и их представителями) розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии с учетом года выпуска. Установленный Минфином России порог в 3 миллиона рублей, как критерий отнесения автомобилей под категорию роскоши, с 2014 года не пересматривался.

Причиной начисления повышенного налога россиянам могут быть скидки автопроизводителей и стремительный рост цен в течение одного года, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его словам, Минпромторг для нижней границы налога на роскошь, куда попадают такие машины, как Ford Explorer, Mazda CX-9, Honda Pilot и т.д., ставит ограничение возраста авто один год.

«Поэтому начислить налог могут за машины подорожавшие до планки в 3 млн рублей только в течение прошлого налогового периода. Очевидно, какие-то машины продавались со скидками, при этом их официальные ценники уже были под высоким налогом. Поэтому и возникло недопонимание у водителей», — считает Ифанов.

В ФНС сообщили, что владельцам таких машин, даже если они приобрели автомобили со скидкой, платить налог на роскошь все равно придется.

«Стоит отметить, для расчета налога используется не цена сделки при продаже автомобиля (рыночная стоимость), а именно информация о средней стоимости соответствующей марки, размещенная в перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется на официальном сайте Минпромторга», — уточнили в пресс-службе ФНС.

Если до ноября налогоплательщик не получил уведомление за прошлогодний период владения машиной и при этом не имеет льгот, то «он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление через личный кабинет налогоплательщика», уточнили в налоговой. Также фискалы напомнили, что транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря.