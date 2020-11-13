Надежда и правда: что обещает Америке Камала Харрис

Претендующая на пост вице-президента США Камала Харрис начала заявлять о своих позициях. Стало известно, каких идеалов Харрис и администрация Джо Байдена будут придерживаться, когда займут главные посты в государстве.

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«Надежда. Единство. Порядочность. Правда», — написала Харрис на своей странице в Twtter в пятницу, 13 ноября.

Когда Байден взял Харрис в свою команду и представил ее кандидатуру на пост вице-президента, он отозвался о ней как о «бесстрашной защитнице простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих». Ранее Харрис была сенатором и прокурором Калифорнии. Когда Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, она вместе с сыном Байдена Бо боролась «с крупными банками, улучшала положение трудящихся, защищала женщин и детей от притеснений».

Если к этому добавить, что Харрис является прихожанкой баптистской церкви, отличающейся своей независимостью и строгим следованиям канонам, то вырисовывается портрет цельной натуры, целеустремленного политика.

Харрис разбудит «Сонного Джо»

Но не так очевидны экономические идеалы и принципы Харрис — что она обещает малому и среднему бизнесу, банковскому сектору, какие налоги поддержит, а какие упразднит. В этом стоит разобраться детальнее, учитывая энергичную позицию возможно будущего вице-президента США при 77-летнем Байдене, которого Дональд Трамп прозвал «Сонным Джо».

Харрис — не новичок в сфере экономии и финансов, поскольку закончила так называемый «черный Гарвард» — Говардский университет в Вашингтоне. Изучала экономику и политику.

Лучше всех экономическую программу Харрис изучил и обнародовал действующий президент Дональд Трамп. Характеризуя соперницу в одной из своих предвыборных речей, Трамп в качестве компромата заявил: «Она большой сторонник увеличения налогов, она хочет урезать финансирование наших вооруженных сил…выступает против добычи сланцевой нефти…»

Налоги, расходы на армию и зеленая повестка — то, над чем демократы в случае прихода к власти точно будут активно работать, поскольку обещали решение этих проблем своим избирателям.

Повышение налогов — это мечта

В своих предвыборных выступлениях Камала Харрис действительно неоднократно говорила о необходимости поднять размер корпоративного налога, который был существенно снижен, отмечает финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер. «При Трампе налоги на прибыль корпораций были снижены с 45% до 21%. Новые хозяева Белого Дома планируют их повысить с 21% до 28%. Однако при большинстве республиканцев в Сенате сделать это будет очень сложно», — предупреждает Беккер.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что помимо повышения корпоративных налогов вполне можно ожидать от Харрис введения налога на богатых.

Впрочем, то крыло Демпартии, которое выдвинуло и активней всего поддерживало Камалу Харрис считается умеренно левым, отмечает Пушкарев. «В Демпартии есть те, кто вообще мало во что ставят интересы бизнеса, а больше ратуют за права рас и распределение социальных благ униженным и оскорбленным в духе «всё поделить». В случае с Харрис, скорее всего, не дойдет до воплощения в жизнь чисто социалистических лозунгов», — говорит Пушкарев.

Новой администрации сложно будет сокращать и военные расходы, потому что большая часть роста военного бюджета при Трампе шла на повышение уровня жизни военных. «Но в целом Харрис – «за» регулируемый государством капитализм. Не зря Лиз Чейни, видная республиканка в Конгрессе, назвала Камалу последовательницей Карла Маркса. «Поэтому так прочна смычка сторонников Харри да и Байдена с профессиональными «получателями пособий», которым демократы смогут предложить, скорее, материальную помощь, чем новые рабочие места. Экономический блок программы демократов в принципе выглядит очень бедно. Основная их надежда на дальнейший делёж новых налоговых поступлений и эмиссионного пирога, который будет исправно довыпекать Федрезерв, и на безразмерные бюджеты некоторых штатов», — говорит Пушкарев.

НАТО не обеднеет

Военные расходы при Байдене-Харрис в принципе могут быть сокращены, если они будут уверены в безопасности границ и контингента, проходящего службу за рубежом, считает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.

Расходы на армию точно не сократят, возражает Беккер. «Однозначно нет. Если у Трампа к этому вопросу был подход бизнесмена — нужно максимально сокращать свои «косты» и заставлять платить других — то Байден, профессиональный политик, для него единство и сплоченность НАТО выше любых денег», — говорит Беккер.

Правда считать траты на оборону более «аккуратно» после своего предшественника, Байдену и Харрис все же придётся. «Трамп показал пример рачительного отношения к тратам из бюджета, заставляя, например, своих союзников по НАТО платить больше в общий котёл блока, чем они до сих пор делали, а не надеяться на деньги заокеанского «дядюшки», — уточняет Беккер.

Сланец не нужен

Вероятнее всего, как считают эксперты, госпожа Харрис не будет устраивать жесткого давления на добытчиков сланцевой нефти, так как эта отрасль заметно пострадала от сокращения потребления и едва функционирует при таких низких нефтяных котировках.

«До пандемии на сланцевиков приходилось до 75% добычи нефти в США. Так, по данным Управления по энергетической информации (EIA), среднесуточная добыча нефти в прошлом году находилась на уровне 12,29 млн баррелей в сутки, при том, что около 9 млн баррелей в сутки приходилось на сланцевиков. Текущие цены барреля не компенсируют убытков, поэтому отрасль серьезно пострадала. Новое давление приведет к банкротствам», — говорит Лютик из «Универ Капитала».

Но Харрис точно постарается добиться ужесточения экологического законодательства и его соблюдения нефтяниками, отмечают эксперты.

«Харрис и Байден как с писаной торбой носятся с большой «Зёлёной сделкой». На стимулы для производства и массового внедрения в жизнь экологических видов топлива и товаров демократы готовы ассигновать $2 трлн, то есть, порядка 10% годового ВВП США. Но чтобы сделать менее выгодными сегодняшние «грязные» производства они наверняка выйдут с инициативой о дополнительном налоге на углеродные выбросы. Это задавит рентабельность не только сланцевой отрасли, но и вообще многих традиционных производств. И может развернуть вспять едва наметившийся при Трампе поток компаний, которые ранее спланировали перенос своих заводов из Азии и Мексики собственно в США», — говорит Пушкарев из TeleTrade.

Но первое, что сделает добродетельная Харрис на посту вице-президента – это модернизация системы здравоохранения, отмечают эксперты. В этом деле она сторонник взглядов Берни Сандерса сенатора от штата Вермонт, проигравшего гонку претендентов. Он предложил программу медицинской помощи поголовно для всех американцев --.Medicare for All (название перекликается с реформой здравоохранения, которую проводил предыдущий президент США Барак Обмама – Obamacare).

Действующая сейчас медстраховка Medicare хоть и бесплатная, но не покрывает расходы на некоторые медицинские услуги. За каждый визит к врачу и покупку лекарств приходится платить дополнительно. Кроме того, страховка по этой программе предоставляется только тем, кому за 65 лет, а также инвалидам и людям с некоторыми тяжелыми заболеваниями.

Предполагается, что новая страховка будет абсолютно бесплатной и для бедных, и для богатых, и для всех возрастов. Возрастной порог снизят за четыре года до 18-летнего возраста, в котором можно будут получить страховой полис.

«Путь от предвыборной программы к реальным шагам весьма долог и труден. Зачастую, на этой дороге многое теряется», — намекает Беккер. К тому же крен в социальную политику нередко обходится ростом налогов. Впрочем, «надежда» как раз является одним из пунктов морально-этической части ее предвыборной платформы.