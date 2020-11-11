Тратили мало и бесконтрольно: как расходовались деньги Резервного фонда

Счетная палата РФ отчиталась о том, как правительство тратило свой Резервный фонд за два последних года, и насколько эти траты соответствовали «национальным целям и стратегическим задачам РФ».

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Резервный фонд правительства пополнялся за счет выделенных на госпрограммы, но неиспользованных средств бюджета, говорится в докладе СП. Возвращенные средства, например, в 2018 году достигали 81% от всех имеющихся в фонде средств.

Иными словами, фонд тратили очень скупо, в то время как в стране было немало чрезвычайных ситуаций, а фонд был создан, в том числе, для того, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Он предназначен не только для финансовой поддержки федеральных целевых программ и нацпроектов, но и на компенсации пострадавшим гражданам, на субсидии региональным бюджетам, оказавшимся в форс-мажорных обстоятельствах. Например, он мог быть потрачен на устранение последствий пожаров, наводнений, стихийных бедствий, на закупку медицинского оборудования и лекарств в случае возникновения их дефицита.

Как выяснила Счетная палата, фонд с каждым годом увеличивался в размерах, и в первом полугодии 2020 года в него было зачислено 2,1 трлн рублей. Это 10,7 % от общего объема расходов федерального бюджета в текущем году (19,6 трлн рублей).

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин говорил, что объем неисполненных расходов федерального бюджета по итогам прошлого года может составить 1 трлн руб. В итоге Резервный фонд правительства в 2020 году был увеличен на 169,4 млрд руб. за счет неиспользованных средств, предназначавшихся для госпрограмм и госконтрактов.

Без разрешения премьера

Счетная палата также отметила нарушения порядка выделения средств. Деньги из фонда можно получить, как правило, по распоряжению премьера (в изученные годы правительство возглавлял Дмитрий Медведев). Необходимо обоснование, как эти средства помогут решить ту или иную проблему.

Как выяснили аудиторы СП, средства из Резервного фонда брались по заявкам вице-премьеров, а в пояснительных записках никто из чиновников не приводил расчеты, как повлияют госинвестиции на решение проблемы или на выполнение федеральной целевой программы.

В 2018 году правительство приняло 150 решений о необходимости использовать Резервный фонд, и только в 16 решениях приводились финансовые расчеты о влиянии выделенных средств на достижение целей госпрограмм. В 2019 году было 197 решений об использовании Резервного фонда и только 34 финансово-экономических обоснований этих решений.

Даже когда обоснования были детально проработаны, чиновники не обозначали, как финансирование повлияет на те цели, которые поставлены в госпрограмме или в нацпроекте. Например, Минобрнауки в сентябре 2019 года получило из Резервного фонда более 1 млрд рублей на «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Как этот миллиард улучшил приоритетные разработки чиновники сохранили в тайне.

Бери, сколько хочешь

Аудиторы обнаружили также, что распорядители бюджетных средств (министерства) запрашивали дополнительные средства из фонда.

При этом оставляли в неизменном виде те задачи, которые было необходимо решить. То есть, денег брали больше, а работать интенсивнее и предъявить улучшенный результат не обещали.

«Материалы бóльшей части решений правительства (300 из 481) о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда не содержат каких-либо сведений о влиянии (отсутствии влияния) предлагаемых решений на достижение целей госпрограмм или ФЦП», — вынесли вердикт аудиторы СП о качестве госменеджмента.

Например, для стимулирования продаж автотехники, использующей природный газ, Минпромторгу было выделено 4 млрд рублей для продажи 4 тысяч автомобилей (1 млн рублей на субсидирование продажи 1 автомобиля). Но при этом были поставлены очень скромные задачи по обновлению парка сельхозтехники. К 2025 году с учетом государственной поддержки обновить предполагалось всего 3,4% тракторов, зерноуборочных комбайнов – на 5,2%, кормоуборочных комбайнов — 4,8%.

Минтрансу было выделено 97 млн рублей на приобретение 17 автобусов для Республики Карелия. Однако эти деньги были потрачены на «уплату членских взносов международным организациям, участие в которых возложено на Минтранс России».

«Контрольное ведомство проинформировало Минфин и правительство о том, что в период 2018 — первое полугодие 2020 годов главные распорядители бюджетных средств не в полной мере соблюдали одну из обязательных норм законодательства», — ответили в Счетной палате на запрос «Газеты.Ru» о предложениях для улучшения ситуации с неэффективным расходованием госсредств.

Одновременно с проектами решений о выделении средств из Резервного фонда распорядители бюджетных средств должны представлять в правительство пояснительную записку, содержащую в том числе сведения о влиянии или отсутствии влияния этих ассигнований на достижение показателей (индикаторов) государственных программ, уточнили в СП.

Не прозрачно, бесконтрольно

То, что средства Резервного фонда правительства расходуются неэффективно – это свидетельство низкого качества государственного управления, считает главный экономист компании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Госфинансам не хватает прозрачности, контроля. Так, Счётная палата проверяет распоряжение средствами фонда лишь задним числом, а контроль над деятельностью Минфина со стороны профильного комитета Госдумы недостаточный», — говорит Суверов.

Эффективность госрасходов можно поднять очень просто, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. «Не выполнены цели, не достигнут результат — увольнение с «волчьим билетом». Либо укажите реальные, а не фиктивные причины, по которым целевых показателей достичь не удалось», — говорит Кричевский.

За госфинансами необходим не только постконтроль со стороны Счетной палаты или отчет правительства в Гослуме за прошлый год, но и периодический и выборочный контроль на разных стадиях освоения бюджетных ассигнований, добавляет шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.