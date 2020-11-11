Россияне обновили ипотечный рекорд

Выдача ипотечных кредитов за десять месяцев 2020 года превысила рекордный результат 2018 года, сообщает РБК. Согласно предварительным оценкам «Дом.РФ» и Frank RG, к концу октября объем таких кредитов достиг 3,25 трлн рублей против 3,01 трлн рублей за весь 2018 год.

По прогнозу «Дом.РФ», всего по итогу 2020 года объем ипотечных кредитов может достигнуть 3,7 трлн рублей.

Объем выданных жилищных кредитов в октябре этого года четвертый месяц подряд обновил исторический максимум, составив 550 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за эти месяцы, находилась примерно на одинаковом уровне — около 7,3%.

Реклама

Снижаться средняя стоимость ипотеки начала в мае, когда в России стартовала программа льготных кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках, отмечают в ЦБ. По сравнению с апрелем средневзвешенная ставка в мае упала с 8,3 до 7,4%. Так, в последние четыре месяца средняя ставка по кредитам на новостройки составляет около 5,9%. На вторичном рынке ставки держатся около 8,1%, однако доля вторички в выдачах по-прежнему достигает 70%, подсчитали аналитики «Дом.РФ».

Изначально предполагалось, что госпрограмма льготной ипотеки будет действовать до 1 ноября, однако в конце октября ее продлили до июля следующего года. По данным «Дом.РФ», на льготную ипотеку в сумме пришлось 26% всех жилищных кредитов, выданных с января по сентябрь этого года (включая программы семейной и дальневосточной ипотеки).

При этом в октябре выдача кредитов по льготным госпрограммам замедлилась, в частности по программе 6,5% зафиксировано падение на 17% в сравнении с сентябрем,

сообщили в «Дом.РФ». Снизились и темпы роста рынка в целом — в прошлом месяце выдача кредитов к сентябрю выросла всего на 10%, в то время как в сентябре к августу — на 28%. В компании такое падение спроса объясняют тем, что в сентябре в ожидании завершения программы наблюдался всплеск спроса на кредиты.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, у снижения темпов роста ипотечного рынка может быть два фактора.

«Во-первых, определенный платежеспособный спрос действительно исчерпывается, во-вторых, часть заемщиков могли отложить решение о покупке новостройки в связи с тем, что на рынке активно обсуждалось продление льготной госпрограммы», — объясняет эксперт.

При этом вместе с ростом популярности льготной ипотеки растут и цены на недвижимость: по данным «СберИндекса», в III квартале они в среднем выросли на 4,1%, при этом драйвером выступил первичный рынок, где стоимость квадратного метра взлетела на 8,6%.

Екатерина Щурихина обращает внимание на то, что с учетом роста цен на новостройки выгода льготной ипотеки снижается с финансовой точки зрения.

«Те, кто сейчас берет ипотеку, не понимают, что повышение цен уже вдвое превысило все выгоды от субсидирования ставки»,

— говорил «Газете.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В октябре правительство озвучивало прогноз, что продление программы льготной ипотеки позволит выдать еще около 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей. В «Дом.РФ» ожидают, что по этой программе банкам удастся выдать дополнительно примерно 300 тыс. новых льготных кредитов на 1 трлн рублей. И даже такой ожидаемый уровень выдачи новых кредитов с учетом продления программы — достаточно амбициозная цель с учетом снижения доходов населения, предупреждает Щурихина. «Хотя интерес к программе со стороны заемщиков до конца 2020-го и в 2021-м, безусловно, сохранится, глобального скачка платежеспособного спроса ожидать не стоит», — добавляет эксперт.

После окончания программы льготной ипотеки спроса не останется совсем, и проблема здесь не столько в повышении ставок по ипотеке на новостройки, сколько в отсутствии денежных средств у населения, уверен Алексей Кричевский. По его прогнозу, рынок ожидает падение цен как минимум на 10-12% от сегодняшних уровней уже во второй половине следующего года с дальнейшей коррекцией до 15-20%.