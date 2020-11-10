Где подорожает: искусственный интеллект приценился к московской недвижимости

Программа льготной ипотеки под 6,5% привела к тому, что по всей России заметно подскочили цены на новостройки – в среднем на 6,2%, подсчитали в начале осени аналитики СберИндекс. Причем в некоторых регионах квадратные метры подорожали гораздо больше – например, в Москве средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 10%, а в Подмосковье – на 20%.

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При этом столица лидирует и по объемам выданных льготных кредитов – порядка 25% от общей суммы приходится именно на Москву, говорил недавно заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Из-за этого

реальная выгода от льготных ипотечных кредитов постепенно нивелировалась, поэтому вслед за ростом спроса на новостройки часть желающих купить квартиру москвичей перетекла на вторичный рынок, где цены тоже пошли вверх.

Но стоит отметить, что цены не будут расти одинаково во всех районах города, а где-то даже будут снижаться. Всего в ближайшее время, согласно исследованию компании Realiste, из одних районов в другие должно перейти около 750 млрд рублей рублевой ценностной стоимости недвижимости. И эта тенденция хорошо заметна уже сейчас.

Так,

с июня по ноябрь заметно подешевели квартиры в переоцененных районах: на Пионерской средняя стоимость квадратного метра упала более чем на 6% – с 255,3 до 239,7 тыс. рублей, если судить по активным предложениям о продаже квартир.

Чуть меньше подешевели квартиры на Профсоюзной и в Новых Черемушках – с 266,9 до 253,1 тыс. рублей за квадратный метр, или на 5,1%. На Шаболовкой метр подешевел на 1% – с 317 до 313 тыс. рублей, и аналитики компании уверены, что во всех этих трех районах квартиры продолжат дешеветь и дальше в течение следующих десяти лет.

За тот же период заметно подскочил ценник на квартиры в нескольких других, на первый взгляд, неочевидных районах. В беседе с «Газетой.Ru» основатель платформы Алексей Гальцев рассказал, что

самый стремительный рост цен на жилье продемонстрировал Метрогородок – там квартиры подорожали со 191,3 до 222,5 тыс. рублей за квадратный метр, или на 16,3% за тот же период.

Похожая ситуация наблюдается и в районе Спартак–Тушинская, где квадратный метр подорожал со 196,1 до 224,4 тыс рублей за квадратный метр (плюс 14,3%). На третьем месте оказались районы Перово–Новогиреево, где средний ценник за квадратный метр подскочил на 13,5% со 175,6 до 199,2 тыс. рублей.

Немногим ниже в рейтинге расположились районы Пражская-Южная и Улица Академика Янгеля–Аннино, где в среднем квартиры подорожали на 11-12,8%. Так же примерно на 10% выросли в цене квартиры в районах Марьино–Братиславская, Каширская-Коломенская и Окружная–Отрадное–Верхние Лихоборы. Причем в районе Марьино–Братиславская квадратный метр сейчас стоит дешевле всего из всех перечисленных районов – 194,8 тыс. рублей.

В дальнейшем

перспективными районами для инвестиций в недвижимость останутся все те же спальные районы города, в основном – на Северо-Востоке и Юго-Востоке, сказал «Газете.Ru» Алексей Гальцев. А вот квартиры в центре города, Запад и Юго-Запад ближайшего Подмосковья будут дешеветь в обозримой перспективе,

поскольку квартиры там сейчас сильно переоценены, и с точки зрения инвестора, рассчитывающего на высокую доходность, выбирать их не стоит.

Стоит отметить, что точность прогноза специального искусственного интеллекта, который разработали в компании для прогнозирования цен на недвижимость, составляет около 80%, и в некоторых случаях он все же ошибся. В частности, он отнес квартиры в районе метро «Бауманская» к переоцененным, но местная недвижимость все равно подорожала на 14,2%. Похожая ситуация получилась и с районами Верхние котлы, Нагатинская, Крымская и Тульская, где квартиры подорожали на 14,5-15%.

Тем не менее, в компании считают, что в будущем ситуация может измениться, поскольку в столице постоянно растет транспортная доступность различных районов, а люди постепенно переходят на удаленную работу. Так что

в перспективе следующих десяти лет районы, расположенные близко к центру города, могут значительно потерять в цене. Помимо перечисленных, в Realiste считают, что цены заметно снизятся в Сокольниках, на ВДНХ и Проспекте Мира, на Белорусской, Дмитровской и в районе станции метро «Аэропорт».