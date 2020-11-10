Особая портовая зона: Россия усилит свое влияние на Каспии

В Астраханской области создается особая экономическая зона (ОЭЗ) портового типа, она откроется в районе действующего морского порта «Оля». Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин во вторник 10 ноября.

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При этом порт и зона станут частью Каспийского кластера, в котором уже есть ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос» и грузовая база Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Будет создана единая управляющая компания, подотчетная Минэкономразвития.

Проект планируется реализовывать в два этапа – модернизация причалов порта «Оля» и создание в рамках ОЭЗ нового контейнерного терминала на Каспии.

«Создание ОЭЗ позволит повысить конкурентоспособность российских портов на Каспии и привлечь дополнительный грузопоток из стран Ближнего Востока и Азии», — уточнил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

В 2021-2022 годах Минэкономразвития предоставит 1,1 млрд рублей для модернизации порта «Оля» и 1,4 млрд рублей для строительства контейнерного терминала.

Эти средства, как сообщил чиновник, уже предусмотрены проектом закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Интерес к ОЭЗ проявили пять резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 19 млрд руб.

«Перспективность проекта оценили частные инвесторы — одним из них уже вложено более 150 млн рублей, большой интерес проявляют логисты и производители Германии, Индии, Ирана, Туркменистана и других стран, заинтересованные в Международном транспортном коридоре «Север-Юг», как в более коротком и удобном маршруте», — пояснял ранее гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

Местный бизнес действительно заинтересован в развитии маршрутов, ведущих в страны Азии и Африки. «Сегодня мы вынуждены возить грузы в эти страны разными долгими и неудобными маршрутами, потому что «Север-Юг» не работает, а на Каспии в России нет портовых мощностей для работы с контейнерными грузами. Создание портовой ОЭЗ в Астраханской области позволит переломить эту ситуацию», — комментировал СМИ соинвестор проекта, гендиректор портов-логистической компании «Каспий» Олег Савченко.

По коридору от Питера до самого Мумбаи

Напомним, Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов протяженностью 7200 км от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. МТК Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива через Каспийское море на российскую территорию. С возможностью транспортировки грузов далее в страны Европы.

Проект планируется реализовать к 2030 году, а стартовал он в 2002 году, после ратификации Россией, Индией и Ираном. МТК «Север-Юг» объединяет два транспортных коридора. Это Финляндия — Санкт-Петербург — Москва с ответвлениями на Астрахань и Новороссийск. А также Берлин — Варшава — Минск — Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург), включая Волго-Балтийский и Волго-Донской каналы, порты Астраханской области (Астрахань, «Оля») и Дагестана (Махачкала).

Сейчас правительство не скупится на госинвестиции в портовые объекты и логистику. Создание второй по счету ОЭЗ в этом регионе — лишнее тому подтверждение. Первая ОЭЗ «Лотос» была создана еще в 2014-м. Её резидентами являются 15 компаний, в том числе из Ирана, Италии и других стран, с заявленными инвестициями около 29 млрд рублей. В этой зоне планируется создание железнодорожной инфраструктуры, центра антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами, производство оборудования для первичной переработки крупного рогатого скота и птицы.

Масштабы вливаний более чем значительные. На «Олю» за три года выделят 2,5 млрд рублей. А тот же «Лотос» получит в 2020-2026 годах субсидий на 8,5 млрд рублей, уточняло в апреле этого года Минэкономразвития.

В тоже время ранее Минэкономразвития сообщало, что получены подтверждения от пяти потенциальных резидентов и еще двух компаний о намерениях реализовать за три года инвестпроекты на 11 млрд рублей, что должно покрыть расходы для создания ОЭЗ. Но пока что за все платит налогоплательщик. На строительство инфраструктуры «Лотоса» из госбюджета планируется выделить 10,3 млрд и еще 105,6 млн рублей из бюджета региона.

Но при этом совокупный дополнительный доход налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней к 2029 году в зоне должен достичь всего 571 млн рублей.

На восстановление Волги и Каспия

Ранее в августе 2019 года занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев заявлял, что Россия вложит в развитие Каспийского региона, в частности, в восстановление русла Волги, 200 млрд рублей.

После распада СССР Астрахань остается единственной точкой экономического роста РФ в Прикаспийском регионе, поэтому создание портовой ОЭЗ более чем обосновано не только с экономической точки зрения, но и во многом с точки зрения геополитики, считает профессор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Сергей Раевский.

«Проблема инфраструктуры астраханского порта стала актуальной из-за обмеления Волги, и необходима его существенная модернизация. Астрахань сама по себе обладает серьезным экономическим потенциалом, а в условиях развития связей РФ с другими странами Каспийского бассейна (Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан) она приобретает первостепенное значение как хаб, позволяющий существенно улучшить логистику в этом регионе», — говорит Раевский, добавляя, что вложения в инфраструктурные проекты на Каспии могут не иметь быстрой финансовой отдачи, но в перспективе — это коридор экономического роста.

Перспективным для Международного транспортного коридора могут являться поставки российского продовольствия и зерна, включая свинину и пшеницу, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«В нынешних условиях рекордного роста спроса на российское продовольствие в Азии, данный канал действительно может удешевить поставки и расширить как их географию, так и объемы.

Проблема окупаемости новых логистических проектов на Каспии в данном случае вторична. Первичная цель — налаживание дополнительных экономических связей со странами Ближнего Востока и с Китаем», — считает Гойхман.

В случае расширения перевалки грузов за счет продовольствия в перспективе 10-15 лет проект может выйти на операционную окупаемость.

Экономический потенциал Прикаспийского региона колоссальный. Нужно понимать, что это не только нефтедобыча, но и неосвоенные территории для курортных зон, добавляет член Экспертно-консультативного совета при комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Николай Калмыков.

Другой важный аспект — стремление целого ряда стран расширить влияние в этом регионе, не имеющих даже прямого выхода к Каспию — это, например, Турция и Китай, отмечают эксперты. «Интерес к Каспию, порой даже за гранью адекватного, проявляют и заокеанские партнеры. Если мы не будем развивать это направление, то его разовьют без нас, и мы потеряем даже имеющиеся потоки товаров в огромном регионе», — заключает Калмыков.

Делить на Каспии действительно есть что. Например, в его акватории сосредоточено около 90% мировых запасов осетровых пород. Но основной предмет спора — шельф. Прогнозируемый запас углеводородов на Каспии оценивается в пределах 18 млрд тонн условного топлива. Доказанные запасы нефти и газа — 4 млрд тонн. Больше только в Персидском заливе. Неудивительно, что кроме прикаспийской пятерки стран, имеющих выход на Каспийское море (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) на выход в Каспийское море претендуют многие другие, включая США.