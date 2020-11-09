Автобизнес разбогател на падающем рынке

С 2016 года регулярным победителем рейтинга Forbes «крупнейших компаний с иностранным участием в РФ» был французский продуктовый ритейлер «Ашан», но в 2019 году ситуация изменилась: на первое место вышла другая корпорация из Франции — Group Renault.

Причем последняя совершила серьезный рывок в рейтинге, заработав 435,5 млрд рублей, отмечают исследователи.

«Выручка тольяттинского автозавода, которую мы на этот раз посчитали суммарно с «Рено Россия», переместила французского автопроизводителя в рейтинге крупнейших иностранных компаний с 16-го места на 1-е, с отрывом от занявшей строчку ниже Philip Morris International более чем на 100 млрд рублей», — говорится в исследовании Forbes.

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Французы обошли табачную компанию Philip Morris International, которая занимает в рейтинге второе место с выручкой 333,3 млрд рублей в 2019 году. На третью позицию встала дочка (ООО «Фольксваген Груп Рус») немецкого концерна Volkswagen с выручкой в 330,9 млрд рублей. Четвертое место у сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен Восток» (311,5 млрд рублей), а замыкает пятерку крупнейших иностранных активов в России «Ашан» (306 млрд рублей), опустившийся на эту строчку с первого места.

В десятку крупнейших по выучке иностранных компаний также вошли Toyota (около 300 млрд рублей), Japan Tobacco International (288,3 млрд рублей), PepsiCo (259,8 млрд рублей), Kia (244,8 млрд рублей) и российский офис Ikea (238,5 млрд рублей).

Четыре из десяти компаний в десятке рейтинга Forbes относятся к автомобильной промышленности, это говорит о том, что доходность автомобильного бизнеса, несмотря на непростую ситуацию, возрастает, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В России у большинства автопроизводителей в массовом сегменте авторынка маржинальность выше, чем, к примеру, в Европе.

Объясняется это тем, что отечественное законодательство и сами рыночные традиции позволяют продавать машины с очень упрощенным оснащением, поясняет Бургазлиев.

В то же время рублевая составляющая розничной и отпускной заводской цены автомобиля постоянно растет из-за глубокой зависимости всех автопроизводителей России от иностранных комплектующих. Вдобавок к заработкам автокомпаний суммируются доходы от продажи автозапчастей.

Слова эксперта подтверждает исследование аналитического агентства «Автостат», согласно которому за последние шесть лет средневзвешенная цена нового автомобиля в России скакнула на 67%. Только в прошлому году, по данным агентства, стоимость новой машины увеличилась на 8,2% и составила 1,56 млн рублей.

«В начале 2019 года автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20%, но затем рост стоимости автомобилей происходил постепенно, поскольку рубль по отношению к главным мировым валютам чувствовал себя относительно стабильно. Цены на автомобили просто «догоняли» потери предыдущего периода», — объяснили в «Автостат» причины такой маркетинговой политики автоконцернов.

Еще один немаловажный фактор доходности автокомпаний бюджетного сегмента — это государственные субсидии.

По оценкам Бургазлиева, в зависимости от марки и модели до 20% стоимости автомобиля может быть дотировано государством различными субсидиями и компенсациями.

Автомобильные дилеры в свою очередь констатируют, что ввиду дефицита автомобилей они перестали терять доход от продаж за счет различных акций и бонусов.

«В текущем моменте дефицит автомобилей в отрасли реально вносит свой вклад, мы продаем автомобили с гораздо меньшими скидками, нежели в начале года или в 2019 году. Но также нехватка не позволяет продать больше автомобилей, чем у нас есть - что ограничивает рост продаж и прибыльности», — рассказал «Газете.Ru» директор филиала «Авилон.Mitsubishi» Олег Серёжников.

Таким образом дилеры пытаются компенсировать расходы, понесенные во II квартале за период локдауна.

Собеседник подчеркивает, что несмотря на неоднократное повышение цен автокомпаниями, до сих пор стоимость новых автомобилей не скорректирована в соответствии с текущем курсом рубля. Дилеры ожидают, что этот процесс закончится только к началу первого квартала 2021 года.

Впрочем, доходность автобизнеса может измениться уже в следующем году, полагает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Нынешняя ситуация на рынке напоминает 2014 год, когда до девальвации рубля держался высокий спрос, а после девальвации был резкий провал и спрос стабилизировался на низком уровне. То есть сейчас мы «отрабатываем» спрос будущих периодов и в скором времени нас ждёт пробел в продажах», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Петрунин.