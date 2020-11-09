«Стройки века» придется отложить до лучших времен

Проблемы у российской экономики начались в конце лета, когда динамика нефтяных цен исчерпала запас роста, полученный в результате ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, и вновь начала реагировать на такие фундаментальные факторы, как, например, снижение спроса, отмечают аудиторы СП в обнародованном в четверг докладе об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2020 года.

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В итоге добывающие производства в России просели с начала года на 6,5%. Снижение в промышленности в целом за девять месяцев составило 2,9%.

А в сентябре было хуже всего — восстановление приостановилось, преимущественно за счет ухудшения ситуации в обрабатывающей промышленности.

До августа в обрабатывающих производствах был рост, а в сентябре вновь было зафиксировано снижение на 1,6%. Относительно благополучной ситуация была только в финансируемом из бюджета и не уходившем на вынужденные карантинные каникулы государственном управлении, в банковской и страховой деятельности, а также в сельском хозяйстве (прирост на 0,4 %). Эти три вида экономической деятельности формируют более 10% валовой добавленной стоимости что, несомненно, оказало поддержку ВВП.

Темная зона дешевого барреля

Но снизилось и потребление домашних хозяйств — на 15,6 %. Причина — сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения — на 4,3% с начала года.

Влияние низких доходов, как отмечают аудиторы СП, «остается заметным и оказывает негативное влияние» на потребительский спрос и оборот торговли. Снижение оборота розничной торговли в сентябре ускорилось до 3% в годовом выражении, с начала года – на 4,8%.

Сектор услуг по прежнему находится в отрицательной зоне. «Динамика платных услуг населению становится более позитивной, но спад все еще остается существенным: в сентябре – 12,2%, с начала года — 18,7%», — заключают аудиторы СП.

Замедляющаяся экономика привела к тому, что доходы федерального бюджета за январь-сентябрь снизились почти на 2% ВВП относительно девяти месяцев прошлого года и в итоге уменьшились до 16,8% ВВП. Наибольшее сокращение (три квартала этого года к трем кварталам 2019 года) отмечается в ключевой нефтегазовой отрасли, в том числе, по налогу на добычу полезных ископаемых, а также по вывозным пошлинам.

«Можно говорить, что федеральный бюджет уже вошел в зону невысоких долгосрочных цен на нефть», — отмечает заведующий лабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов.

Это повышает требования к замещению выпадающих сырьевых доходов за счет ненефтегазовых (акцизы и прочие налоги). Они возросли почти на 0,5 трлн руб. относительно девяти месяцев предыдущего года. «Однако есть вероятность, что ненефтегазовые поступления могут завершить год с отрицательным приростом относительно 2019 года», — прогнозирует Соколов.

Экспертная оценка, которую представили аудиторы Счетной палаты, свидетельствует о том, что власти экономят на фоне недополучения доходов. Экономят на расходах, причем не первый год. «Результаты исполнения федерального бюджета по расходам за 9 месяцев в 2019 и 2020 годах — самые низкие за прошедшее десятилетие, что можно объяснить в том числе организационными трудностями, связанными с началом реализации национальных проектов в 2019-2020 году на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом», — говорит ведущий научный сотрудник «Центра развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

Под угрозой выполнение, например, нацпроекта «Демография». По прогнозу СП, текущий год может стать пятым подряд, в котором увеличивается естественная убыль населения. В январе-июле 2020 года этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть и составила 316 тыс. человек. Демографическую обстановку в стране СП считает неблагоприятной. В 78 субъектах РФ отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших

«Стройки века» откладываются

Снижение расходов видно даже на примере исполнения ключевых программ и национальных проектов, которые инициировал президент и которые всегда были для правительства в приоритете. «Трансферты по национальному проекту «Здравоохранение» профинансированы всего на 40%, по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 19,3%, по федеральному проекту транспортного коридора «Европа — Западный Китай» за январь-сентябрь 2020 года трансферты вообще не предоставлялись», — отмечает Чернявский.

Уровень исполнения расходов по нацпроектам на 8,1% ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета в целом, говорится в докладе СП.

В то же время федеральные власти вынуждены были в последнее время давать больше денег регионам, чем в прошлом году, в противном случае пробуксовка с выполнением нацпроектов была бы еще заметнее, считают эксперты.

По мнению заведующего лабораторией финансовых исследований Института экономической политики Имени Гайдара Алексея Ведева, экономическое развитие России в в последние годы «определялось воздействием трех негативных шоков». Падением нефтяных цен, замедлением роста мировой экономики и снижением российского экспорта. «В результате отмечалось снижение всех показателей состояния экономики. Последствия для бюджета были предсказуемы. Прежде всего, сократились доходы бюджета. В итоге в этом году ожидается падение реального ВВП на 4,8-5%», — прогнозирует Ведев.

Официальный прогноз по экономике между тем более оптимистичен – минус 3,8%. «Сравнительно низкий спад будет достигнут, в том числе, благодаря сохранению расходов бюджета на запланированном уровне», — считает Ведев.

Доходов не хватит

Ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» отмечали, что сохранение расходов на запланированном уровне резко негативно отразится на выполнении президентских нацпроектов и на планах правительства по купированию последствий коронакризиса.

Еще 7 ноября правительство одобрило проект поправок в бюджет на 2021- 2023 годы. Планируется на ближайшую трехлетку нарастить расходы в размере 3,5 трлн руб. В 2021 году расходы могут вырасти на 1,5 трлн рублей.

Но по мнению экспертов, 3,5 трлн может не хватить для покрытия всего объема выпадающих доходов. «Уже по итогам 9 месяцев появился довольно существенный дефицит бюджета, что является нетипичным по сравнению с предыдущими годами. По итогам 2020 года при сохранении сложившихся тенденций вероятен общий дефицит не менее 4 трлн рублей», — говорит Соколов из РАНХиГС. Он полагает, что правительству придется привлекать долговое финансирование дефицита, что несет в себе риски бюджетной устойчивости в будущем.

Эксперт считает, что рассчитывать на быстрое восстановление доходов бюджета не приходится. Во-первых, медленное восстановление мировой экономики обуславливает низкие темпы возвращения цены на нефть на докризисный уровень. Во-вторых, туманные перспективы окончания пандемии откладывают восстановление мировой и российской экономики. В-третьих, убыток предприятий негативно скажется на будущих поступлениях по налогу на прибыль. К тому же компании лоббируют возможность списания половины накопленного убытка прошлых лет.