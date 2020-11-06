Haval H5 покинет российский рынок

Завод бренда Haval (принадлежит китайскому автогиганту Great Wall Motors), расположенный в индустриальном парке «Узловая» Тульской области, прекратит сборку внедорожника Haval H5 в марте-апреле 2021 года. Об этом «Газете.Ru» стало известно от источников на заводе. Собеседники издания отметили, что причина снятия модели с конвейера связана с завершением ее производственного цикла.

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Выпуск на китайских заводах машинокомплектов для сборки H5 в ближайшее время будет завершен, но будет сделан определенный задел, чтобы российскому офису Haval их хватило для поддержания производства до начала весны будущего года, отметили источники. В то же время поддержку запчастями машины, в соответствии с китайским законодательством, Haval будет осуществлять еще на протяжении 20 лет.

В российском офисе «Хавейл Мотор Рус» информацию о прекращении производства модели не подтвердили и не опровергли, подчеркнув, что решение еще не принято.

«Окончательное решение, когда будет прекращено производство H5, еще не принято. Каждый продукт имеет свой жизненный цикл. У Haval насыщенный план по выводу новых моделей на следующие три года, требующий усилий. Мы будем принимать стратегические решения по замене некоторых продуктов», — сказал «Газете.Ru» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Долгожитель

Несмотря на то что Haval H5 появился у дилеров китайской марки только в середине этого года, для российского рынка этот внедорожник — отнюдь не новинка. Фактически, эта машина известна россиянам с 2006 года под наименованием Great Wall Hover, в 2010 и 2014 годах после небольших рестайлинговых изменений внедорожник получил наименования Hover H3 и Hover H5 соответственно.

Однако технически модель по сути не менялась с 2002 года, поскольку частично (кузов и шасси) является лицензионной копией старого японского внедорожника Isuzu Axiom.

С 2006 по 2014 год дистрибуцией Great Wall в России занималась компания «Ирито» семьи бизнесменов Алексея и Андрея Резниковых (отец и сын). В 2014 году Great Wall разорвала отношения с Резниковыми, обвинив их в невыплате $50 млн за поставленные машинокомплекты для сборки Hover H5 и H3.

Однако Арбитражный суд Москвы отказал китайскому концерну в иске напрямую к «Ирито» из-за того, что около 20 договоров о поставках были заключены не с самой компанией Резниковых, а с фирмами-пустышками, позже обанкротившимися.

В 2017 году лицензионную сборку моделей Great Wall Hover H3 и H5 (под брендом DW Hover) на заводе «Ставрополь-Авто» наладили бизнесмен из Карачаево-Черкесси Мухадин Дерев (также владелец обанкротившегося автозавода Derways) и «Московский индустриальный банк» (проходит санацию) Абубакара Арсамакова. В начале 2019 года это производство после выпуска 2,5 тысячи машины также было прекращено из-за финансовых проблем собственников.

Грозный конкурент УАЗа

Место H5 на тульском заводе Haval должен занять новый внедорожник, близкий по потребительским качествам к уходящей модели, отметили источники «Газеты.Ru» на предприятии. Такой моделью может стать глубоко локализованный вариант внедорожника на основе пикапа Wingle 7, считает автоэксперт Сергей Ифанов.

В ноябре этого года Haval вывел GWM Wingle 7 на российский рынок со стартовой ценой 1,75 млн руб. Такое ценовое позиционирование не дает войти Haval в наиболее массовый сегмент внедорожников стоимостью до 1,5 млн рублей,

а китайцам нужна именно массовая машина для успешного захвата своей рыночной доли,

полагает эксперт. Впрочем, сами китайцы пока не намерены производить Wingle 7 на своем заводе под Тулой.

«У нас пока нет планов по локализации этой модели в России. Сегмент пикапов небольшой. Мы продолжим отслеживать спрос и корректировать планы в соответствии с рыночной ситуацией», — уточнил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Было бы стратегически правильно сохранить производство Haval H5 (стоит от 1,3 млн рублей) хотя бы до конца 2021 года, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В этой нише никого нет, кроме Ульяновского автозавода, и китайский рамный внедорожник составляет серьезную конкуренцию модели «УАЗ Патриот», заметил он.

Россияне полюбили китайцев

Спрос на модели Haval растет, по итогам 10 месяцев 2020 года было продано 13,3 тыс. автомобилей марки, что на 55% превосходит аналогичный показатель прошлого года. Впрочем, в октябре продажи росли не с такой динамикой — всего на 6% (до 1,6 тыс. шт.). Снижение темпов вызвано дефицитом автомобилей, а не спроса, заверили в компании.

«Мы приняли ряд значительных мер по увеличению темпов производства: в сентябре на заводе Haval была запущена вторая смена сборочных линий рамных внедорожников H5 и H9, был объявлен набор 250 сотрудников.

Планируемая производственная мощность завода на первом этапе — 80 тыс. автомобилей в год, полная мощность — 150 тысяч»,

— сообщил руководитель российского офиса Haval.

По его словам, производственная мощность завода соответствует стратегическому плану компании в России — увеличить продажи в пять раз и стать лидером сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV). У Haval есть все шансы для этого, уверен директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.

«Одна из сильных сторон Haval зз то, что компания действует в наиболее перспективном сегменте SUV, расширяет модельный ряд, выпуская современные автомобили», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» Ермилов.

По его мнению, для успеха китайским компаниям в России нужно соответствовать нескольким условиям:

иметь сбалансированный модельный ряд и оперативные поставки под нужды дилерской сети.

Цены не должны быть выше, чем у корейских автопроизводителей, и нужна четкая политика для дилеров и потребителей по гарантийным обязательства и гибкий подход в вопросе соблюдения стандартов бренда, добавил представитель «АвтоСпецЦентра».

У китайских компаний и Haval в частности есть шансы подняться выше и нарастить свою долю на рынке, если нестабильная ситуация с курсами валют и связанное с ней подорожание автомобилей будет сохраняться, полагает руководитель отдела продаж «Авилон.Volkswagen» Максим Васильев.