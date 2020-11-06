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Их осталось 10: чем СНГ выгоден России

Мишустин рассказал о проблемах СНГ

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Экономическая активность на территории Союза независимых государств снизилась, товарооборот между странами за прошедший год упал, признал премьер России Михаил Мишустин. Основные проблемы взаимодействия на постсоветском пространстве связаны с политическими факторами. Тем не менее, странам стоит теснее взаимодействовать и восстанавливать нарушенные торговые цепочки, особенно в условиях кризиса, считают эксперты.

Премьер-министры Союза независимых государств в пятницу 6 ноября в режиме видеоконференции обсудили разработанную весной 2020 года стратегию экономического развития, которая рассчитана на 10 лет. В связи с пандемией ее пришлось актуализировать.

Выступивший на заседании российский премьер-министр Михаил Мишустин был вынужден признать, что СНГ переживает не лучшие времена.

«Существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот у нас уменьшился во взаимной торговле, также и с третьими странами», — сообщил глава кабмина, не назвав конкретных цифр.

Причину сворачивания экономической активности он видит в пандемии, но не только. Ситуация осложняется революционными событиями в Белоруссии, Киргизии, вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном. Кстати, обе страны являются членами СНГ.

Мировая закулиса тоже вносит вклад в дестабилизацию на просторах СНГ, уверен премьер.

По словам Мишустина, некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и кризис для навязывания своего видения экономических процессов, для того, «чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества».

Мишустин оценил СНГ как международную организацию «с большим накопленным опытом», и этот опыт, несмотря на провалы в экономике, может быть востребован. Особенно в условиях коронавируса.

«Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества», — не забыл напомнить Мишустин.

Санкции не дотянулись до всего СНГ

Самая большая проблема на постсоветском пространстве — это политические катаклизмы, а между некоторыми странами достаточно сложные и экономические отношения, отмечает президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

«Тем не менее компромиссы удается находить. Проектный портфель банка, учрежденного правительствами 11 стран, вырос в прошлом году на 70% по сравнению с 2018 годом, составив 630 млн евро. В этом году, несмотря на коронакризис, совместное финансирование проектов выросло еще на 13%», — говорит Панкин.

Сейчас кредитуются под госгарантии в основном инфраструктурные проекты, телекоммуникации, пищевая и перерабатывающая отрасли, энергетика. Например, в Азербайджане кредит в размере $20 млн получила газодобывающая компания для реализации проектов совместно с Россией, Румынией, Турцией и Украиной.

В этом году Армении выделено кредитов на $20 млн для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. В России кредит на $40 млн получил проект на покупку пассажирских кораблей ледового класса, уточнил Панкин.

Напомним, СНГ — межгосударственное объединение бывших советских республик, работающее на добровольной основе. Было создано 8 декабря 1991 года главами России, Украины и Белоруссии по итогам подписания так называемого «Беловежского соглашения». Подписи под ним поставили председатель правительства РСФСР Борис Ельцина, председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Тогда было принято решение о прекращении действия договора СССР от 1922 года и создании СНГ.

СНГ объединяет сейчас 10 государств: Азербайджан, Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Молдавию, Туркменистан, Белоруссию и Россию.

Членом Союза была Грузия, но в 2008 году после вооруженного конфликта на границе с Южной Осетией, поддержанной российскими войсками, вышла из СНГ. До 2018 года в состав СНГ входила Украина.

Тогдашний вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников». А удачливые страны — все давно в Евросоюзе, и Украине тоже туда нужно стремиться, призвал чиновник.

На пару с Грузией Украина пыталась создать собственный аналог СНГ. Еще в 2005 году две страны подписали Боржомскую декларацию о создании Сообщества демократического выбора. Тогдашние президенты Украины Виктор Ющенко и Грузии Михаил Саакашвили предполагали, что Боржомское сообщество станет «мощным инструментом» для освобождения региона от всех оставшихся разделительных линий, нарушений прав человека, от духа конфронтации и замороженных конфликтов.

Клуб удачников и неудачников

Из заявлений Ющенко и Саакашвили следовало, что декларация «позволит начать новую эру демократии, безопасности, стабильности и мира во всей Европе, от Атлантики до Каспийского моря».

Боржомская инициатива в итоге успехом не увенчалась. Но и выход из СНГ Украины, крупнейшего восточно-европейского государства, стал тяжелым имиджевым ударом по интеграционным процессам на всем постсоветском пространстве.

Несмотря на стагнацию взаимоотношений в рамках СНГ, это интеграционное объединение остается актуальной структурой, считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв. Хотя бы потому, что все страны заинтересованы в сохранении «договоренностей в общих рынкам сбыта, выигрышных тарифов на энергоносители и взаимных инвестиций при известной доле гарантийной господдержки».

«У России сейчас те же интересы. В условиях обнищания значительной доли населения, уменьшения оборота предприятий, недостатка внешних поступлений от экспорта сырья правительство РФ понимает, что не может позволить себе роскошь ограничиваться только внутренним рынком», — говорит Пушкарев.

В периоды кризиса странам, безусловно, нужно теснее интегрироваться, поддерживать и восстанавливать нарушенные торговые цепочки, согласен исполнительный директор департамента рынка капиталов инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Даже без 100% финансовой отдачи новые контракты дают властям репутационные преимущества и укрепляют торговые связи между государствами», — указывает Тузов.

На фоне кризиса властям важно поддерживать платежеспособный спрос, а со странами СНГ у России традиционно лучшие цепочки взаимной торговли, добавляет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Главное не увлекаться большой политикой, не раздавать безвозвратные кредиты и субсидии, как это было в прежние времена, рехюмирует Сигал.