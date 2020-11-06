Кеш с «сюрпризом»: в России выявляют все больше фальшивых денег

Традиционно самой часто подделываемой купюрой в России в третьем квартале этого года были пятитысячные банкноты – всего за этот период ЦБ выявил чуть больше 8,6 тыс. штук. Для сравнения, тысячерублевых подделок нашлось только 1,7 тысячи единиц, а новых двухтысячных банкнот – всего 383 штуки.

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Чаще всего поддельные деньги в России выявлялись в Центральном федеральном округе и в Приволжье. Однако, в статистике за третий квартал не обошлось без аномалии. В соответствующем сообщении ЦБ указано, что в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде поступило более 3,8 тыс. сомнительных десятирублевых монет с идентичными признаками подделки.

В конце августа в Нижнем Новгороде произошел довольно необычный случай – по данным одного из местных СМИ, фальшивки принес 48-летний тракторист, но их было всего 485 штук.

Статистика ЦБ в любом случае не отражает реальную ситуацию с оборотом фальшивых денег в стране. Дело в том, что на экспертизу регулятору попадают только те подделки, которые удалось выявить сотрудникам российских банков. Но часто фальшивки выявляют сотрудники полиции или кассиры магазинов – через последних как раз чаще всего преступники и пытаются сбывать поддельные банкноты.

В том же Нижнем Новгороде в апреле этого года полицейские задержали ОПГ фальшивомонетчиков, промышлявших этим почти год. За это время им удалось продать подделок на сумму около 1 млрд рублей, а оплату за свой товар они получали в криптовалюте.

Заметный рост

Если исключить из общей статистики ЦБ «аномалию» в виде 3,8 тыс. поддельных десятирублевых монет, рост объема общей массы фальшивок все-равно получается довольно заметным. Так, за три квартала этого года их удалось найти на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го, подсчитала «Газета.Ru» на основе статистики регулятора.

При этом за тот же период этого года было обнаружено 23,4 тыс. фальшивых пятитысячных купюр – в прошлом году только 19,8 тыс. В общей массе поддельных дензнаков их доля выросла не очень сильно, хотя по прежнему составляет более 2/3 – 69,4% (против 68,8% в прошлом году).

В теории рост числа выявленных фальшивок в этом году можно объяснить тем, что фальшивомонетчики активизировали свой интерес к наличной валюте вместе с большинством россиян.

Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис.

На днях начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал, что на 1 октября этого года объем наличных денег вне банковской системы продемонстрировал рекордный рост – 28,3% в годовом выражении. Об этом писало агентство «РИА Новости».

Однако, по мнению Татьяны Давидис на рост объема фальшивой валюты в обращении мог проявлять и другой фактор. «В докризисный период снижению числа фальшивок способствовала стабилизация экономического положения, в том числе – относительно низкая безработица. То есть гражданам было чем заняться помимо подделки денег», – объяснила эксперт.

По словам собеседницы «Газеты.Ru»,

в целом хороших подделок относительно мало. Основную массу составляют фальшивки крайне низкого качества – по сути это денежные знаки, распечатанные на обычном принтере на простой бумаге.

И вот такое фальшивомонетничество больше подвержено колебаниям в зависимости от экономической ситуации, то есть люди иногда начинают идти по такому пути когда не знают, где еще взять денег.

Как не стать жертвой

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков в Банке России рекомендуют использовать самый надежный источник наличной валюты в стране – банкоматы. Дело в том, что по правилам ЦБ, перед загрузкой все купюры должны быть пропущены через специальные счетно-сортировочные машины, способные различать не менее четырех машиночитаемых защитных знаков.

При этом сами банки часто используют банкоматы с функцией рециркуляции. То есть, они выдают клиентам те банкноты, которые ранее внесли другие клиенты. Эти купюры тоже проверяются установленным в банкомате оборудованием не менее чем по четырем признакам.

Деньги полученные из рук другого человека проверять нужно самостоятельно.

Отечественные банкноты находятся в лидирующей группе по степени защищенности, и проверить их сразу по нескольким признакам довольно просто – у той же пятитысячной купюры есть четыре осязаемых и восемь визуальных признаков.

Если посмотреть сквозь лицевую сторону купюры на яркий свет, на левом купонном поле отразится номинал, а на правом – вместе с номиналом отразится голова статуи Муравьева-Амурского. Причем с правой стороны номинал должен быть светлее, чем голова памятника – ее для этого специально выполняют филигранью.

Еще под гербом Хабаровская ровной перфорацией должен быть выбит номинал купюры. Проведите по этому месту пальцами – если почувствуете шероховатости, банкнота может быть поддельной. А вот

наличие рельефа должно быть еще у трех элементов, помимо полос и точек для слабовидящих людей. Выступать должны номинал в левой верхней части купюры, а так же надписи «Пять тысяч рублей» и «Билет Банка России».

Еще один визуальный знак, который очень сложно подделать – буквы «РР» на ленте под словом «тысяч». Эти буквы проявляются под источником света, если посмотреть на них под острым углом. Причем в зависимости от ориентации купюры, они будут темными на светлом фоне или наоборот.