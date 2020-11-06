Из чиновников — в оружейники: кто стал новым хозяином «Калашникова»

В распоряжении Алана Лушникова поступили 75% минус 1 акция компании «Калашников». Об этом сообщила в пятницу, 6 ноября, пресс-служба предприятия.

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«В группе компаний «Калашников» сменилось контролирующее лицо — единственным участником ООО «ТКХ-Инвест» стал Алан Валерьевич Лушников. ООО «ТКХ-Инвест» контролирует 75% минус 1 акция АО «Концерн «Калашников». Государственная корпорация «Ростех» владеет блокирующим пакетом акций 25% плюс 1 акция», — уточнила пресс-служба.

Из записи в едином государственном реестре юридических лиц следует, что в собственность Лушникова перешло 50% «Транскомплектхолдинг-инвеста», вторая половина осталась в собственности самого ООО.

Сообщается также, что Лушников имеет значительный опыт управления, в частности, в сфере транспортного машиностроении. Работал в правительстве, курировал промышленную политику, регуляторику транспортной отрасли.

Куратор Крымского моста

Будучи в 2017-2018 годах заместителем министра транспорта Лушников руководил, в частности, реформированием железнодорожного рынка страны.

Он курировал вопросы, связанные с созданием железнодорожных подходов к Крымскому мосту, организацией пассажирских перевозок между полуостровом и материковой частью.

Лушников ушел из Минтранса в конце 2018-го, в 2019-м совместно с Тимуром Гареевым учредил УК «Перспектива». Это ООО управляет активами в оборонно-промышленном комплексе. В частности, под его контролем находится Липецкий механический завод, НИИ стали.

Ранее «Транскомплектхолдинг» принадлежал Алексею Криворучко, но в июне 2018 года он был назначен заместителем министра обороны. В «Ростехе» продажу «Калашникова» подтвердили газете «Коммерсант», уточнив при этом, что далее не намерены снижать свою долю в концерне, поскольку он является стратегическим активом.

Пакет акций «Калашникова» оценивается примерно в 1 млрд руб. Но высокая долговая нагрузка концерна, скорее всего, снизила стоимость сделки. Ее параметры не раскрываются.

Сам Лушников также подтвердил факт сделки.

Он подчеркнул, что «Калашников» — это не просто производитель стрелкового оружия, а многопрофильная компания.

На долю «Калашникова» приходится более 90% производства стрелкового оружия в стране. Стрелковое вооружение — главное направление деятельности концерна, но в последние годы он производит также беспилотники, военные и гражданские катера.

«Калашников» — не только автомат

По словам Лушникова, российское оружие по-прежнему востребовано на внешних рынках, а траты на национальную оборону не зависят от экономических кризисов. Также Лушников отметил, что «Калашников» планирует усилить направление гражданской продукции, производство электротранспорта.

В августе этого года «Калашников» на Международном евразийском форуме представил электромобиль, предназначенный для такси. Это электромобиль UV-4. Он обладает мощностью до 50 кВт и может развить скорость до 80 км/ч. Запас хода – до 150 км. Вес представленной модели составляет 650 кг, длина 3,4 м, высота 1,7 м.

Эксперты скептически оценивают перспективы «Калашникова». В последние годы ситуация на рынке вооружений усложнилась, оборонзаказ в России с каждым годом сокращается, напоминает руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Он отмечает, что не смотря на рост вооруженных конфликтов в мире покупатели оружия испытывают проблемы с финансированием.

Власти нередко переключаются с расходов на оборонные нужды на финансирование гражданских задач, на борьбу с пандемией. К тому же на рынке вооружений усилилась конкуренция, говорит эксперт. При этом стрелковое вооружение — это относительно низкомаржинальный продукт.

Новому хозяину «Калашникова» придется учитывать в своей работе и фактор санкций США и Евросоюза. Ранее 16 октября Евросоюз обнародовал обновленный санкционный список, в который попали еще шесть россиян. Среди них – замминистра обороны Алексей Криворучко. ЕС отмечает, что Минобороны РФ «несло ответственность за хранение химического оружия, оставшегося со времен СССР, и его безопасность вплоть до его утилизации». Санкционный список был расширен в связи со скандалом, связанным с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.