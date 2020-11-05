Ставка устояла: ФРС подождет нового президента США

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила в четверг, 5 ноября, базовую процентную ставку, говорится на официальном сайте финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

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Целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% сохранен. Регулятор планирует «поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевого уровня в 2%».

Помимо поддержания ставки на текущем уровне ФРС сообщила, что намерена продолжить покупку казначейских облигаций и ценных бумаг в нынешних темпах, «чтобы поддерживать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий».

Американский регулятор также отметил, что экономика сейчас будет существенно зависеть от распространения коронавируса. «Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию», — уточнили свою позицию в ФРС.

За решение сохранить действующую ставку проголосовали все десять управляющих ФРС. Следующее заседание ФРС состоится 16 декабря 2020 года.

Решение регулятора совпали с ожиданиями большинства экспертов. Некоторые из них отметили, что нельзя назвать случайным совпадением даты заседания ФРС с самым горячим временем в подсчете голосов на президентских выборах в США, состоявшихся 3 ноября. График заседаний ФРС верстается на год вперед, и нынешняя дата заседания тоже была известна заранее, как и дата президентских выборов. Но подсчет голосов затягивается, политическая неопределенность могла повлиять на решение ФРС. Об этом накануне сообщала газета Financial Times.

Как отмечало издание, если итоги выборов спровоцируют ралли на финансовых рынках, то регулятор может принять решение в пользу стабильности. «ФРС предпочла бы не лезть в политику, а сфокусироваться на экономике, однако в случае высокой волатильности центробанк, конечно же, попытается обеспечить рынки ликвидностью, чтобы поддержать их функционирование», — отмечает FT.

Ноябрьское заседание могло выйти за пределы макроэкономической рутины, поскольку Федрезерву пришлось учитывать то, что не приходилось брать в расчет ранее. Это три варианта развития событий на политической арене. Победа республиканцев (Трамп) или победа демократов (Байден) или долгоиграющий перечет голосов с привлечением Верховного суда, в котором тот же Трамп имеет перевес.

Подрыв доверия к ФРС

В любом случае решения ФРС могут иметь последствия и непосредственно для самого регулятора, отмечают эксперты, опрошенные Financial Times. Неизвестно, оставит ли Байден в случае своей победы на выборах Джерома Пауэлла на посту главы Федрезерва. И не будут ли оказывать давление на Пауэлла, если последний примет решение, которое больше устраивает Трампа. А Трамп, как известно, всегда выступал за слабый доллар, что выгодно американской экономике, экспортерам.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова считает, что Трамп все годы своего президентства нарушал негласные табу политического истеблишмента развитых стран. «В частности, он не соблюдал правило уважения к независимости центрального банка и позволял себе резкие комментарии в адрес ФРС, подрывая ее репутацию», — отмечает Орлова.

То есть, если Джером Пауэлл придет к выводу, что побеждает на выборах все-таки Трамп, ему пришлось иметь это в виду, принимая решение по базовой ставке.

«Вероятно, что Байден захочет действовать диаметрально противоположно, отчасти это видно по его экономической повестке. Скорее он предпочтет поиск баланса – между монетарным смягчением и повышением налогов на бизнес. Повышение налогов для сокращения бюджетного дефицита по сути является классической схемой стандартной экономической политики прошлых десятилетий», — говорит Орлова.

То есть, Байден менее «опасен» для главы ФРС. «К тому же ФРС все-таки ориентируется в своей денежно-кредитной политике не на пожелания Белого дома, не на итоги выборов, а на экономические циклы. Это означает, что кто бы из кандидатов не возглавил страну, ФРС будет смотреть на проблему низкой инфляции и на состояние рынка труда», — надеется Орлова.

Ставка сохранится пока что неизменной — в этом мало кто сомневался, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. «Тем не менее утверждать это наверняка было нельзя. ФРС мог принять пакет стимулирующих мер, если был бы сильно обеспокоен политической дестабилизацией рынков. А беспокоится есть о чем — золото продолжает расти в цене и это есть признак кризиса. Кризис не надвигается, он уже наступил, и в полную меру рецессия проявит себя в течение ближайших двух лет», — считает Тузов.

Регулятор подождет, пока политики наиграются

Ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко согласна с тем, что Байден, как президент более комфортен для ФРС. «Ранее Байден не выступал с резкой критикой действий Федрезерва. Тем более, что формально ФРС независима от президента США, однако, неформального политического давления в полной мере исключать никогда нельзя», — говорит Холоденко.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова предполагает, что регулятор будет сначала ждать, что решит конгресс с заявленным пакетом дополнительных стимулов для экономики на $2 трлн, и только потом подключит свой инструментарий. Демократы большей частью «за» доппакет, республиканцы — «против», но даже Трамп допускал вероятность обсуждения стимулирования, хотя до непосредственных переговоров пока не дошло, уточняет эксперт.

«Логично и разумно дать политикам наиграться, и только потом приступить к решению финансовых вопросов. При этом понижать ставку уже некуда, а история с отрицательными ставками — это явно не про США. ФРС может просто допечатать денежной массы ровно столько, сколько требуется», — говорит Бодрова.

По сложившейся практике пересчет голосов и объявление победителя в президентской гонке должно завершиться в январе следующего года, до даты инаугурации нового президента. Или нового старого, напоминают эксперты.

«Давление, которое оказывал 45-й президент США на нынешнего главу ФРС Пауэлла в начале президентской карьеры со временем сошло на нет. Но только после того, как ФРС пошла на резкое снижение ключевой ставки и увеличение темпов выкупа активов, к чему активно призывал Трамп», — сказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В оценке сопроводительного комментария ФРС по поводу усиленного выкупа активов с рынка для насыщения его ликвидностью, что позволит Федрезерву «не выбиваться» из общего ряда регуляторов, единодушны все опрошенные эксперты. «ФРС не одинока в своей политике. Банк Англии, Банк Австралии, уже объявили о новых раундах смягчения своих политик буквально на днях. Глава ЕЦБ Кристин Лагард также заявила о будущих новых мерах поддержки», — обращает внимание Орлова.