Создателя российского автопилота Matrёska завалили исками

Компания «Бакулин Моторс Групп» (ООО «БМГ» выпускает автобусы под брендом Volgabus) имеет задолженность перед 12-м отделением ФНС Владимира в размере 52 млн рублей, из которых 5 млн — пени, следует из определения Арбитражного суда Владимирской области. Согласно базе данных «Картотека», 21 октября в областной суд поступило заявление от ФНС о признании компании «БМГ» банкротом в связи с задолженностью «по уплате обязательных платежей».

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Через неделю после обращения в суд автобусная компания попыталась урегулировать спор: ФНС обратилась в арбитраж с просьбой вернуть заявление о признании Volgabus банкротом «в связи с частичным погашением должником задолженности». Впрочем,

значительная часть долга все еще не ликвидирована, и налоговая в любой момент может возобновить свои претензии к автобусной компании, что и подчеркнул суд.

«Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», — говорится в судебном документе.

Завалили исками

Компанию Volgabus основал бизнесмен Анатолий Бакулин (сейчас депутат Волгоградской областной думы), позже ее возглавил его сын Алексей. Тяжбы с налоговой не единственная проблема бизнеса семьи Бакулиных в этом году. В марте компания остановила свой сборочный завод в Собинском районе Владимирской области. По информации ТАСС, причиной стало то, что китайские партнеры из-за карантинных ограничений на фоне COVID-19 не выполнили обязательства по поставкам комплектующих: мостов и двигателей.

Сообщалось, что в вынужденный отпуск отправлены 350 человек.

Поскольку остановка предприятия произошла по вине работодателя, персонал был вправе рассчитывать на компенсацию в размере 2/3 от заработной платы на время простоя. Не получив деньги, многие сотрудники объявили забастовку. В дело вынуждены были вмешаться прокуратура и Следственный комитет области. Только после их участия была произведена частичная выплата зарплаты в размере 900 тыс. рублей 40 работникам, сообщала в мае прокуратура.

Согласно базе картотеки арбитражных дел, в этом году иски о взыскании различных сумм к компании ООО «БМГ» подали компания «Финресурс» (31,6 млн рублей), «Вектор Групп» (55,5 млн рублей и 611 тыс. евро), «Владимирские коммунальные системы» (13,9 млн руб.), «Промстройпроект» (на имущество), «Мегастек» (1 млн) и другие. Как видно по базе данных СПАРК, всего к юрлицу за 2020 год подано 46 исков на 1,348 млрд рублей.

Пытаются взыскать средства и с других структур семьи Бакулиных. В апреле прошлого года ООО «Волгабас» проиграла в арбитраже «Россельхозбанку» и осталась должна 538 млн рублей. К этой структуре в текущем году поступило 11 исков на 3,665 млрд рублей.

«Вполне вероятно, что доведение дела до суда является тактикой компании по отсрочке исполнения денежных обязательств»,

— отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» управляющий юридической компании Legalight Гарий Напалков.

Наиболее значимым для компании является иск банка «Восточный», который владеет долями в предприятиях Volgabus. Юрлицо ПАО «Восточный экспресс банк» в конце августа выиграло иск против «БМГ» и других связанных с семьей Бакулиных предприятий — «Волгабас», «Бакулин Бас Групп Русь», «Волжские автобусы», «Волгобас Робо Лаб» и «КВВК» на 910 млн руб. Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу истца, а также наложил взыскание на 165 единиц имущества. Сейчас решение обжалуется. Еще один крупный иск банка через ПАО КБ «Восточный» на сумму 2,75 млрд руб. будет рассмотрен в ноябре.

Ранее Forbes со ссылкой на свои источники в банке «Восточном» писал, что совокупный долг группы Volgabus (с двумя партнерами) по кредитам и гарантиям составляет около 7 млрд рублей, отношение к EBITDA — порядка девяти.

Управляющий юридической компании Legalight Гарий Напалков полагает, что именно долг перед банком может привести к наиболее значимым проблемам у производителя автобусов.

«В качестве оснований для истребования долга (по решению от 26 августа 2020 года) и обращения взыскания на залог установлено нарушение ООО «БМГ» ряда ковенант по кредитному договору, таких как перевод 100% кредитовых оборотов компаний холдинга в банк-кредитор, предоставление в банк документов, подтверждающих страхование предметов залога, предоставление справок из банков о закрытии всех расчетных счетов, за исключением счетов в банке-кредиторе», — перечислил факторы риска юрист.

Один только размер просроченной задолженности по уплате процентов за пользование кредитом составил около 100 млн рублей. При этом решения по указанным спорам еще не вступили в силу и обжалованы ООО «БМГ», подчеркнул Напалков.

Matrёska

В 2016 году компания «Бакулин Моторс Групп» представила амбициозный проект беспилотного шаттла Matrёska, который разрабатывался под эгидой Национальной технологической инициативы (сейчас платформа НТИ). Проект получил резидентство Сколково, где проводились показательные тесты.

В феврале 2017 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) сообщило, что на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме совета по модернизации экономики и инновационному развитию

было принято решение выделить грант создателям Matrёska в размере до 200 млн рублей в рамках «дорожной карты» НТИ «Автонет».

В АСИ «Газете.Ru» заявили, что проект Matrёska не находился на сопровождении агентства, поэтому никакая поддержка ему не оказывалась, и посоветовали обратиться в НТИ. Там корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что проект действительно поддерживался, но вопросы финансирования переадресовали в Российскую венчурную компанию (РВК), которая как государственный институт развития уполномочена поддерживать отечественные технологические стартапы. В РВК в свою очередь сообщили, что «в 2017 было принято решение приостановить реализацию этого проекта в рамках НТИ».

«Финансовые средства не выделялись», — сообщили в пресс-службе РВК.

В Минпромторге не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о финансировании проекта Matrёska. Оставили без ответов вопросы о своем финансовом состоянии, а также о дальнейшей судьбе Matrёska непосредственно и в самой компании «Бакулин Моторс Групп».

По данным ТАСС, компания Volgabus ранее сообщила, что мощности ее владимирского завода загружены до конца первого квартала 2021 года выполнением контрактов для российских и зарубежных заказчиков. В частности, упоминались поставки автобусов во Францию на сумму 1,6 млн евро.

Огромное количество долгов и имидж нестабильного партнера, от которого нужно добиваться выполнения обязательств через суд, скажутся негативно на дальнейшем развитии компании, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Ситуация вокруг компании «Бакулин Моторс Групп» в итоге приведет к ее банкротству из-за того, что партнеры откажутся работать с проблемным поставщиком, считает эксперт.