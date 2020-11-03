Работодатели режут льготы

Пандемия коронавируса подтолкнула многих российских работодателей к тому, чтобы экономить на разного рода льготах для своих сотрудников, выяснили аналитики сервиса Superjob. При этом у сотрудников, перешедших на удаленку из-за пандемии, льгот меньше, чем у тех, кто работал в таком режиме всегда, или у продолжающих ходить в офис.

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Так, по результатам исследования, 44% работодателей не предоставляют никаких дополнительных компенсационных опций тем, кто работает из дома ввиду опасности COVID-19. В отношении сотрудников, которые и до вспышки вируса работали дистанционно, так поступают реже — 35% компаний. В отношении тех, кто ходит на работу, — 25%. Для сравнения: в 2018 году, по данным Superjob, компенсационный пакет отсутствовал лишь у 9% работодателей.

Сейчас компании чаще всего экономят на обучении персонала. Если раньше каждая вторая организация обучала сотрудников за свой счет, то сейчас эту льготу предоставляет лишь 33% компаний работникам, которые продолжают ходить в офис, 36% компаний — работающим из дома постоянно, и 15% — тем, кто недавно вышел на удаленку.

Согласно исследованию сервиса от 2018 года, тогда ДМС предоставлял каждый пятый работодатель (20%). Сегодня только 14% компаний страхуют сотрудников, которые ходят на работу, 11% — тех, кто временно работает удаленно, и 5% — полностью дистанционных сотрудников.

Реже оплачивать стали и мобильную связь: если в 2018 году такие расходы несли 42% компаний, то сегодня этот бонус получают около 27% сотрудников. Корпоративные мероприятия, которые некогда были самой распространенной составляющей компенсационного пакета (в 2018 году их проводили 53% российских работодателей), сегодня по понятным причинам также организуются реже. 28% компаний сохранили их лишь для сотрудников, которые продолжают ходить на работу, 22% — для постоянных дистанционных работников и 12% — для тех, кто временно трудится удаленно. Подарки к праздникам работодатели также сейчас дарят примерно в два раза реже, чем два года назад.

На наличие социального пакета (полиса ДМС, абонемента в спортзал, оплату мобильной связи и т.д.) при выборе работы обращают внимание 69% соискателей. Те работники, кто имеет соцпакет при работе, отмечают его важность при новом трудоустройстве чаще — в 84% случаев, выяснил в ходе своего исследования сервис hh.ru.

В социальном пакете самыми важными соискатели считают полис ДМС (65%), оплату проезда до работы (42%), компенсацию затрат на питание (41%). Абонементы в спортзал или в бассейн, оплата мобильной связи и предоставление путевок на отдых для сотрудников представляются важными для трети опрошенных. Примечательно, что наибольшая доля тех, у кого на момент опроса уже был соцпакет, наблюдалась в сфере добычи сырья (56%), а также IT (41%).

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, льготы и бонусы — важный, но не основной мотивирующий фактор для российских работников. По его словам, для большинства приоритетнее регулярно и в полном объеме получать зарплату, работать по удобному графику и не перерабатывать без доплат. Эксперт добавляет, что наличие бонусов и льгот может повлиять на выбор соискателя, если эти бонусы значительны и уникальны или же если прочие условия труда, предлагаемые работодателями, примерно равные.

«В условиях кризиса компании поступают по-разному. Кто-то в целях экономии отказывается только от классических офисных «плюшек» — обедов, сладостей, фруктов и пиццы по пятницам; кто-то сокращает расходы на содержание помещения, переводя сотрудников на удаленку. Но в компаниях, где подобные действия невозможны, приходится действовать более радикально», — говорит Кумпель о случаях, когда работодатель может приостановить выплаты премий, сократить рабочие часы и зарплату, отправить в вынужденный отпуск.

Согласно результатам опроса hh.ru, больше всего на мотивацию сотрудников влияет именно сокращение денежных премий. Так, соискатели выделили денежные премии и бонусы как наиболее эффективный способ мотивации — этот вариант выбрали 90% респондентов. На втором месте оказалась оплата работодателем обучения сотрудника (59%), на третьем — социальный пакет (54%). Причем для соискателей в возрасте от 45 лет два последних пункта меняются местами: социальный пакет для них — более значимый способ мотивации, чем прохождение повышения квалификации за счет работодателя, рассказывает «Газете.Ru» руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.



«В рамках исследования мы предложили соискателям гипотетическую ситуацию: они получают два предложения о работе. Одно с хорошим соцпакетом, второе — без него, но с зарплатой на 25% выше, чем в первом предложении. Выяснилось, что 58% соискателей предпочли бы работу без соцпакета, но с большей зарплатой»,

— замечает Игнатова.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий указывает, что сейчас работодатели особенно заинтересованы в том, чтобы найти и удержать надолго ценных сотрудников, поэтому сохранить мотивационные системы очень важно.

«В нашем октябрьском опросе, проведенном совместно с НПФ Сбербанка, мы выяснили, что большая часть компаний оставила прежний размер соцпакетов, а 2% его даже увеличили. Конечно, при прочих равных, соискатели будут выбирать тех работодателей, у кого льгот больше — все хотят для себя лучшие условия. Для соискателя всегда будет большим бонусом ДМС или другие бонусы от компании», — уверен эксперт.



Корицкий считает, что тем компаниям, которым пришлось в кризис урезать льготы, стоит подумать над альтернативными методами мотивации и удержания сотрудников, пока ситуация вновь не стабилизируется. Например, корпоративной пенсионной программой. В ней, по данным февральского исследования «Работы.ру», заинтересованы 78% россиян, а для 9% ее наличие — определяющий фактор при трудоустройстве.