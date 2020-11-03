На эвакуатор из-за магнитолы: правила ремонта авто могут ужесточить

Правила ремонта автомобилей могут существенно измениться: третий пакет поправок в регламент «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный при участии Минпромторга, предполагает, что даже минимальные изменения конструкции машины потребуют согласования в специализированных лабораториях.

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Так, водителям придется пройти лишнюю бюрократическую процедуру при установке в автомобиль нештатных порогов, спойлеров, антенн, люков, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, пишут «Известия».

Кроме того, согласование потребуется на монтаж колес увеличенной размерности, фаркопов, магнитол и дополнительных электронных приборов, сигнализаций всех видов. Причем машину после установки допоборудования в лабораторию нужно будет доставить на эвакуаторе.

Поправки в регламент также предполагают запрет на использование бывших в употреблении запчастей. А именно рулевого управления, тормозных систем, глушителей, системы выпуска, ремней и подушек безопасности и прочего. Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов убежден, что подобные нововведения негативно отразятся на автомобилистах.

«Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут купить новые, импортные», — цитирует газета письмо сенатора в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В своем письме Кутепов отмечает, что, кроме прочего, подобные инициативы нанесут урон рынку независимых автосервисов. Сегодня в этой отрасли задействовано более 70 тыс. фирм, с численностью персонала свыше 1,5 млн человек, ежегодный оборот в этой сфере составляет около 280 млрд рублей, по запчастям — около 1,3 трлн рублей, перечислил сенатор. 4/5 рынка обслуживаются в независимых СТО, и весь сектор сформирован спросом и регулируется рынком, отмечает он.

Россия пытается гармонизировать свое внутреннее законодательство с международными нормами, в частности с Женевским соглашением 1958 года и требованием 7-го правила ООН №133 о недопустимости установки подержанных деталей на новые автомобили.

Однако Минпромторг пытается распространить это требование и на ремонт подержанных автомобилей, отмечает Кутепов.

Сенатор указывает на необходимость не менять подход в части имплантаций требований ООН №133, а также на то, что только за это лето, пока поправки проходят согласительные процедуры, на них поступило более 700 замечаний.

Сейчас ситуация такова: рабочая группа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) должна была рассмотреть документ 29 октября, но заседание перенесли, пишет газета. Согласование должно быть оформлено до конца 2020 года, далее поправки в течение всего следующего года будут рассматриваться странами участницами ЕЭК. В силу новая редакция регламента должна будет вступить в 2022 году.

Подобные нововведения поставят крест на бизнесе компаний, которые занимаются промышленным восстановлением деталей, убежден глава Союза автосервисов (объединяет независимые станции техобслуживания) Александр Пахомов. По его словам, в России около 500 таких компаний. Автомобилисты будет вынуждены по неоправданно завышенным ценам покупать новые детали у официальных дилеров, и это сильно увеличит стоимость ремонта, приводит издание мнение Пахомова. Пострадавшими также окажутся так называемые разборки, где торгуют запчастями с разбитых автомобилей, посетовал он.

Вырисовываются очевидные бенефициары поправок — официальные дилеры, отметил собеседник издания в одном из автосервисов.

Дилеры в свою очередь считают правильным вектор поправок, продвигаемых Минпромторгом. Ужесточение правил отразится позитивно на рынке вторичных запчастей, полагает директор по сервису и запчастям «Mercedes-Benz. Авилон Легенда» Андрей Егармин.

«Автовладельцы не знают, что едет навстречу — автомобиль, который регулярно проходит обслуживание, на который устанавливались новые детали, или конструктор, собранный из б/у механизмов. В первом случае машина может сломаться, но вероятность этого минимальна, потому что запчасти, которые мы получаем официальным путем, проверены и имеют срок гарантии», — сказал он «Известиям».

Высокая цена новых импортных запчастей может стать причиной того, что россияне станут массово отказываться от услуг автосервисов и начнут самостоятельно ремонтировать свои машины с использованием различных запасных частей, уверен независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев. А это приведет к снижению безопасности на дорогах, добавил он.