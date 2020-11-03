Закодированное молоко: как в регионах сражаются с подделками

Предприятия-фантомы поставляют продукты – а это социально значимый товар – не просто в торговлю, но и в социальные учреждения. В регионах проблему признают, следует из опроса «Газеты.Ru».

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«Важнейший аспект при рассмотрении проблемы фальсификации пищевых продуктов, в особенности тех, что отнесены к перечню социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Фальсификат находится в обращении не только на потребительском рынке, но поступает также в сферу закупок для государственных и муниципальных нужд. По-прежнему значительную долю организаций, в которых обнаруживают фальсификат, составляют бюджетные учреждения региона (детские и лечебные). При этом во Владимирскую область фальсифицированная продукция поступает преимущественно из других регионов, в основном из Пензенской, Челябинской, Ульяновской, Московской областей, Пермского края и т.д.», — сетуют в Департаменте сельского хозяйства Владимирской области.

Чтобы исключить такую возможность, правительство России планирует ввести маркировку молочной продукции. Эксперимент по нанесению цифровых кодов на упаковки готовой молочной продукции стартовал 15 июля 2019 года и продлится до конца текущего года. Затем, согласно планам правительства, с 20 января 2021 года маркировка отдельных наименований молочной продукции станет обязательной, а не позднее 1 октября того же года она охватит отрасль целиком.

В ряде регионов к нововведению активно готовятся.

В пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области напомнили, что регион является одним из лидеров в России по производству молока. Кроме того, в области активно поддерживают идею о прослеживаемости качества молочной продукции, являясь пионером движения по маркировке и защите своей качественной продукции.

«Группа компаний «Галактика» в декабре 2017 года запустила проект по маркировке молочной продукции в Петербурге и Ленинградской области «Проверь» с QR-кодом, позволяющим получить полную информацию о товаре. В основе системы лежит технология блокчейн. В момент отгрузки на ферме каждой партии молока присваивается уникальный код, который затем позволяет отследить эту партию в системе «Проверь». Собственная система группы «Проверь» увязана с системой ветсертификации «Меркурий». В настоящее время также ведется работа по интеграции системы «Проверь» с системой «Честный знак», разработанной «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ)», — рассказали в пресс-службе.

Также в администрации региона обсуждаются формы оказания господдержки компаниям, применяющим систему маркировки качества продукции. Проект является комплексной задачей. В первую очередь, он направлен на покупателя, который может убедиться в достоверности и безопасности приобретаемого продукта. Для этого разработана система «Честный знак», которая позволяет отследить перемещение и реализацию товаров.

Кроме того, проект преследует цель противодействовать недобросовестной конкуренции между производителями, отметили в пресс-службе. Случается, когда некачественный товар маскируют под известного производителя, который несет финансовые убытки и репутационный ущерб. Также теневой оборот продукции наносит ущерб бюджету в виде недополученных доходов. Таким образом, маркировка дает три плюса: безопасность, честная конкуренция и устранение необлагаемого налогом контрафакта, уверены в областном правительстве.

«Наряду с внедрением обязательной маркировки продукции, для получения полноценного результата работы системы необходимо повышать уровень потребительской грамотности граждан. Очень важно чтобы каждый гражданин понимал, к каким последствиям, в первую очередь для его здоровья, конечно, может привести употребление и использование продукции, не прошедшей обязательную маркировку», — резюмировали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Маркировка в настоящем и будущем

К эксперименту по маркировке товаров из молока присоединились многие крупные предприятия из разных российских регионов.

«Вследствие внедрения обязательной маркировки ожидается положительный эффект в части снижения оборота фальсифицированной продукции. Снижение оборота фальсификата, в свою очередь, положительно сказывается на предприятиях, работающих в рамках закона», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

В эксперименте среди нижегородских предприятий участвуют Княгининский молочный завод и АО «Молоко» (г. Шахунья). «Региональным Минсельхозом ведется регулярное информирование молокоперерабатывающих организаций региона об эксперименте: привлечение к участию, информирование о проводимых семинарах», — заверили в областном правительстве.

В Министерстве сельского хозяйства Новгородской области рассказали, что крупнейшее предприятие молочной отрасли региона АО «Лактис» подготовило к маркировке с 2021 года 4 вида товаров: ультрапастеризованные молоко и сливки, сыр и масло.

«Нанесение указанной маркировки на молочную продукцию позволит контроль используемого сырья и его путь «от поля до прилавка», бороться с фальсификатом и контрафактом», — считают в ведомстве.

В работе находится и «Тульский молочный комбинат».

«Все работы проводятся согласно утвержденному графику. АО «Тульский молочный комбинат» обеспечивает для всех участников максимальные условия и возможности для подготовки и тестирования решений в рамках эксперимента по маркировке», —рассказали в тульском минсельхозе.

В Департаменте аграрной политики Воронежской области, в свою очередь, полагают, что основным положительным эффектом, на который направлена маркировка молочной продукции, является «исключение возможности подделок данной продукции под раскрученные торговые марки».

«Практически все основные предприятия молочной отрасли региона приняли участие в эксперименте по маркировке молочной продукции. Департаментом аграрной политики Воронежской области в рамках своей компетенции оказывается необходимая информационная поддержка», — отметили представители ведомства.

А вот Министерство сельского хозяйства Калининградской области констатирует, что ни одно региональное предприятие не принимает участия в эксперименте. Тем не менее в министерстве считают, что маркировка позволит оптимизировать прослеживаемость молочной продукции «от фермы до прилавка» и даст потребителям уверенность в происхождении товара.

Молокоперерабатывающие предприятия Крыма «прорабатывают с поставщиками оборудования для маркировки вопрос переоборудования производственных линий, осуществляют поиск решений по нанесению кодов маркировки на разные типы упаковки продукции», говорят в республиканском минсельхозе. Вопрос прорабатывают и в Белгородской области – с производителями и оператором, ЦРПТ.

«Это важно и для государства (исключение теневого сектора, получение роста налогооблагаемой базы), и для потребителей (гарантия присутствия на полках магазинов только легальных товаров предсказуемого качества)», — горят в Департаменте экономического развития региона.

Молочная иллюзия

Согласно данным Россельхознадзора, в 2019 году ведомство обнаружило 182 предприятия-фантома в молочной отрасли. Больше всего несуществующих площадок было выявлено управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям – 96, еще 10 предприятий, в действительности не существующих, нашло управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. И такие предприятия продолжают действовать.

В 2019-2020 годах на территории только Ивановской области выявлено 14 предприятий (площадок) - фантомов, из них 2 предприятия имели наиболее негативное значение для молокоперерабатывающей отрасли региона, рассказали в региональном Департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

«Эти предприятия, не имея реальных производственных помещений, показывали производство продукции, чаще сливочного масла и готовой молочной продукции, фактически не осуществляя производственного процесса. Затем на основании документов такая «продукция» направлялась в адрес других предприятий в Нижегородской, Московской, Владимирской, Ярославской областях с целью последующей переработки и выпуска под тем или иным брендом», — пояснили в ведомстве.

Ущерб, нанесенный отрасли переработки сельскохозяйственной продукции от деятельности подобных предприятий, безусловно, ощутим: экономическая составляющая, а также потеря покупательского интереса к определенным видам продукции.