Противостояние с Польшей: австрийцы вступились за «Северный поток — 2»

Чиновники польского антимонопольного регулятора UOKiK выдвинули требование компаниям Евросоюза, работающим с «Северным потоком — 2», в течение месяца разорвать контракты по финансированию строительства газопровода. Австрийский партнер «СП-2», компания OMV, уже вложила в этот проект порядка 730 млн евро и ранее неоднократно заявляла, что от него не откажется. Свою уверенность австрийцы подтвердили намерением добиваться пересмотра решения польского регулятора.

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«Это решение (Варшавы. — Прим. ред.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — заявили 2 ноября в пресс-службе OMV (цитата по «РИА Новости»).

В начале ноября UOKiK наложил на компанию «Газпром» крупнейший штраф в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Поляки обвинили российского газового гиганта в нарушении антимонопольного законодательства республики.

Регулятор утверждает, что соглашение об инвестициях в создание газовой нитки якобы дает «Газпрому» и партнерам возможность стать владельцами акций компании Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит российскому концерну.

Кроме того, штрафы получили европейские партнеры проекта «Северный проект — 2» — на общую сумму 61 миллион долларов.

Объем штрафа для «Газпрома» и пяти участников проекта составляет 10% от годового оборота. Согласно польскому законодательству, это максимальная санкция, ранее говорил глава UOKiK Томаш Хрустный. Такой штраф показался завышенным даже Еврокомиссии, исполнительный вице-президент ведомства Маргарет Вестагер заявила, что 10% от оборота — это слишком много. Он подчеркнула, что штрафы Еврокомиссии в среднем не превышают 4-6% от оборота компаний, сообщает агентство «РИА Новости».

В немецкой энергетической корпорации Uniper, которая также входит в число участников проекта, считают, что польский UOKiK с вынесенным решением вышел за рамки своих компетенций. Любые договоренности по возводимому газопроводу не имеют отношения к совместному предприятию и, соответственно, не подпадают под польское законодательство о контроле за слияниями, убеждены в немецкой компании. Крупнейший немецкий нефтегазовый концерн (участник сделки) Wintershall Dea заявил, что оставляет за собой право на ответные действия на решение польского регулятора.

Изначально «Газпром» и его партнеры специально выбрали тактику, которая не предполагала создания совместного предприятия, поскольку для этого потребовалось бы согласование с регуляторами всех стран-транзитеров. Предполагая проблемы с Польшей в этом вопросе, было принято простое решение для финансирования «Северного потока — 2»: европейские компании стали кредиторами проекта, тем самым выведя его из-под антимонопольного регулирования, уточняет агентство.

«Газпром» в свою очередь получил от партнеров займы под залог акций Nord Stream 2, при невыполнении российским газовым гигантом условий соглашения кредиторы автоматически становятся совладельцами проекта. Сейчас ни о каком дележе компании Nord Stream 2 речи не идет.

Тем не менее UOKiK счел пять европейских корпораций «квазиакционерами» оператора Nord Stream 2.

Российский проект «Северный поток — 2» реализуется уже более четырех лет, он предполагает создание двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год, газ будет поставляться из России по дну Балтийского моря до хаба в Германии.

Помимо «Газпрома» в проекте участвуют компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Последние инвестировали в проект чуть менее одного миллиарда евро, что составляет половину от общей суммы финансирования. Против строительства газопровода активно выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США. Последние надеются конкурировать с российской монополией на рынке поставок сжиженного газа.

В конце прошлого года американские конгрессмены добились введения санкций против «Северного потока — 2». Американцы, угрожая рестрикциями, потребовали от компаний, работающих над реализацией проекта, его покинуть. В октябре 2020 года США расширили санкции, теперь под них могут попасть фирмы, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения кораблей, работающих на укладке труб.

Американское давление на конкурентный газовый проект не исчезнет после выборов президента США,

убежден глава комитета германского Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Демократы тоже выступают за санкции против «Северного потока — 2», поэтому тут изменений не будет. Сохранится после выборов и давление со стороны представителей газовой индустрий США, которые хотят продавать свой газ, добытый методом фрекинга», — цитирует ТАСС представителя Левой партии.