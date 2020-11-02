Побег от рисков: почему биткоин растет в цене

В ближайшее время главная мировая криптовалюта — биткоин — может протестировать отметку в $20 тыс. и установить очередной рекорд, считает большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов. В последний раз цена на цифровой актив находилась на таком уровне в декабре 2017 года.

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Дело в том, что из-за нынешнего пандемического кризиса инвесторы с опаской относятся к традиционным биржевым активам вроде тех же корпоративных акций. Вдобавок,

на фондовый рынок давят приближающиеся президентские выборы в США — если кто-то из кандидатов победит с минимальным отрывом и проигравший инициирует судебные разбирательства, американское правительство может погрязнуть в них и бизнесу придется долго ждать новых мер экономической поддержки.

Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Поэтому инвесторы вынуждены искать альтернативные активы, и биткоин в этом году стал одним из них, хотя по объемам инвестиций все еще не может сравниться с традиционным защитным активом — золотом.

«В 2020 году биткоин проявляет себя как защитный актив, и все больше инвесторов вкладываются в биткоин и другие криптовалюты. Именно это и способствует росту стоимости монеты — чем хуже ситуация на рынках, чем серьезнее масштаб глобальной рецессии, тем больше растет биткоин и большее количество инвесторов (включая институциональных) его приобретают», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

С этим мнением согласился генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Он напомнил, что за этот год биткоин подорожал на 80% и в перспективе может протестировать рекордные уровни декабря 2017-го года.

Рост цен на криптоактив объясняется и рядом других факторов. Во-первых,

популярности биткоина способствует то, что в последнее время криптовалюта все активнее сближается с фиатными деньгами (традиционные выпускаемые государством деньги).

Так, основатель венчурного фонда dao.vc Георгий Галоян напоминает, что недавно платежный оператор PayPal начал внедрять биткоин в качестве средства оплаты, причем до конца года его купля-продажа на этой площадке будет производиться без комиссии.

Впрочем, есть и альтернативная точка зрения. В частности, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что сейчас по биткоину просматривается цена в $14800, но дальнейший рост пока под вопросом.

«Соотношение прибыль/убыток невыгодное для вложения в биткоин на текущем этапе. Желательно дождаться результатов выборов в США, чтобы снять неопределенность с законопроекта по пакету стимулирующих мер», — сказал Владислав Антонов, оценив шанс роста цены до $20 тыс. в 15%. Но если до конца года цена, как сейчас, будет прирастать на $45 в день, к 1 января самая известная в мире криптовалюта подорожает до $16 тыс.

Покупать или нет

Алексей Кириенко из Exante в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что популярность криптовалюты растет не только среди обычных людей, но и у институциональных инвесторов. Например, недавно крупный венчурный фонд Grayscale объявил, что за третий квартал приток соответствующих инвестиций составил $1 млрд.

Для инвесторов биткоин становится одним из главных способов диверсификации своих портфелей.

«Центробанки с начала года влили триллионы долларов в мировые экономики, что может вызвать инфляцию и обесценение традиционных денег, в первую очередь доллара», — объясняет Алексей Кириенко.

В целом большинство собеседников «Газеты.Ru» сказали, что

в долгосрочной перспективе биткоин будет расти в цене. В частности, Георгий Галоян из dao.vc уверен, что в будущем мы обязательно увидим цены и по $50-100 тыс. за монету. Это может произойти в любой момент, однако возможно, что процесс растянется и на годы.

«Некоторые специалисты рынка прогнозируют рост биткоина до 100 тысяч долларов и даже до миллиона в течение ближайших пяти лет. Однако пока сложно прогнозировать такой стремительный рост, но то, что криптовалюта будет дорожать, — это очевидно», — оценил ситуацию на рынке Дмитрий Иванов из Klopenko Group.

Тем не менее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предостерегли инвесторов от резких покупок биткоина на крупные суммы — чтобы защитить себя от возможных рисков, с криптовалютой нужно поступать так же, как с обычными фиатными деньгами.

«Заработать на этом рынке можно, если вкладываться вдолгую и попросту покупать криптовалюту еженедельно на небольшую сумму — даже $10 будет для этого достаточно»,

— сказал Майкл Росс-Джонсон из Chatex.

Алексей Кириенко из Exante согласился с этим мнением, отметив, что после выборов в США биткоин продолжит расти, поскольку все фундаментальные факторы указывают именно на этот сценарий. Эксперт считает, что не исключены временные просадки, связанные с рыночной волатильностью, и поэтому инвесторам нужно всегда иметь свободные деньги для покупки актива при снижении цены. При этом аналитик не сомневается в том, что интерес к криптовалюте в ближайшие годы будет расти.

«Когда инвесторы боятся покупать фондовые рынки, облигации, а рынок недвижимости стоит слишком дорого, они ищут защитные гавани, и эталоном такой гавани всегда выступало золото. Сейчас появился еще и биткоин, который показал себя прекрасным инструментом хеджирования систематических рисков», – подытожил Алексей Кириенко.