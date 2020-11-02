Все отметки пробиты: что будет с рублем к Новому году

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября, курс доллара впервые с 30 марта преодолел рубеж в 80 рублей. Курс евро впервые с декабря 2014 года поднимался выше 94 рублей.

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ЦБ повысил с 3 ноября официальный курс доллара сразу на 1,24 рубля — до 80,57. Стоимость единой евровалюты прибавила 1,13 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 93,75 рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя падение курса рубля, заявил, что стране удается поддерживать макростабильность.

«В нашей стране все-таки абсолютное, подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на цены», — приводит слова Пескова РБК.

По словам представителя Кремля, хотя «психологические отметки» курса российской валюты пробиваются, усилиями ЦБ удается минимизировать волатильность.

«Она (макростабильность) обеспечивается и поддерживается», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, устраивает ли президента РФ Владимира Путина тот факт, что рубль за год потерял 30% стоимости.

Российскую валюту лихорадило всю прошлую неделю. В четверг, 29 октября, на открытии торгов Мосбиржи рубль некоторое время укреплялся. Но вскоре случился рекордный разворот. Курс доллара без особых проблем перевалил за отметку 79,50 руб. Курс евро также к концу недели достигал отметки 93,83 рубля. В итоге даже официальный курс доллара от ЦБ на 30 октября зафиксировал очевидный обвал нацвалюты — 78,87 руб. (прибавил 1,31 руб.) за доллар. Курс евро установился на уровне 92,6 руб. (плюс 1,33 руб.)

Прогнозируя дальнейший курс нацвалюты, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов предлагает опираться на «восходящее движение» курса доллара с 8 июня 2020 года от минимума 68,04 руб. за единицу американской валюты.

«Тогда при сохранении внешнего негативного фона рубль ослабится до 85 руб. за доллар. По евро цель — 98 руб.», — считает Антонов.

Президентские выборы в США и подсчет голосов не закончатся в ноябре и даже с рождественскими праздниками, а церемония избрания президента проходит и вовсе в январе, уточняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«На этом фоне рубль может ослабнуть до 83-85 в паре с долларом и до 93-95 – с евро. Краткосрочно на эскалации внутренних конфликтов в США доллар может подскочить и до 100 рублей», — говорит эксперт.

«Думаю, курс российского рубля к концу года стабилизируется в районе 75 в паре с долларом, а евро-рубль будет торговаться в районе 88», — прогнозирует ведущий аналитик QBF Олег Богданов. После выборов исчезнет «риск неопределенности» на мировых финансовых площадках, и это поддержит все активы, вырастет и курс рубля.

«А дополнительным фактором в пользу укрепления рубля будет изменение структуры программы количественного смягчения ФРС США и расширение программ Европейского ЦБ», — добавляет Богданов.

До Нового года рубли не нужны

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв уверен, что спрос на российскую валюту вернется с середины декабря — когда завершится политическая дуэль между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

«До этого, в ноябре, доллар вполне способен подскочить в цене и до 85 руб., а евро может и до уровней 97-98 руб. Но только ненадолго. Под Новый год доллар снова будет стоит 77-78 руб., а евро будет чуть дороже 90 руб.», — считает Пушкарев.

Экспортеры продали много долларов за рубли на пике налогового периода с 20 по 25 октября, благодаря чему доллар и подешевел в тот момент до 76 руб., уточняет Пушкарев.

«Но больше серьезных потребностей в рублях ни у кого нет, потому что внешним инвесторам еще, возможно, 3-4 недели будет явно не до прямых инвестиций в Россию, да и в другие развивающиеся экономики тоже», — заключает Пушкарев.

Главный дестабилизирующий фактор для рубля — это неопределенность на глобальных рынках и, в первую очередь, в США, указывает директор по инвестициям компании Lockoinvest Дмитрий Полевой. Опросы указывают на высокую вероятность победы Байдена над Трампом (51% против 44%, в 2016 году у Клинтон было 47% против 44% у Трампа). Ставки на тотализаторе — 65% на победу Байдена.

«В этом году проголосовать можно дистанционно, и 93 млн человек это сделали заранее, что снижает вероятность сюрпризов. Но будущее США будут зависеть от голосов в «колеблющихся» штатах и итогового состава конгресса», — напоминает Полевой.

По его словам, худшим сценарием для рынков будет смешанная партийная принадлежность президента и сената, поскольку тогда придется договариваться по всем важным вопросам внешней и внутренней политики. Похоже, это то, чего как раз и опасаются инвесторы и что так негативно сказывается на всем глобальном рынке.

Байден токсичнее Трампа

По прогнозу Полевого, рынки будет трясти и после выборов в США.

«Нашим базовым сценарием остается победа демократов, но окончательный подсчет результатов может занять время, и комбинация очного и досрочного голосования будет играть важную роль в этом процессе. Стоит быть готовым к высокой волатильности», — говорит Полевой.

По подсчетам эксперта, с начала года рубль просел в стоимости к доллару на 23% и на 26% к евро.

«На конец года пока сохраняем прогноз 75 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро», — заключает эксперт.

Гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев считает, что рубль, несмотря на текущую панику, может укрепиться к концу года до уровней 73-75 за доллар и 89-91 за евро.

«Рубль очевидно перепродан на ожиданиях санкций и рыночной турбулентности после выборов, на рынке доллар/рубль открыто много спекулятивных «коротких» позиций против рубля, при том, что российские активы сохраняют потенциал роста и разница в процентных ставках между рублем, долларом и евро играет в пользу российской валюты. Bloomberg оценивает потенциал укрепления рубля к доллару в 10% в первом квартале 2021 года, и игроки будут готовиться к этому движению заранее», — добавляет оптимизма Лосев.

По его словам, сегодняшнее ослабление рубля до уровней 80,90 к доллару и 94,00 к евро «выглядит как капитуляция российского рынка перед Байденом и демократами, хотя результаты выборов пока не известны никому».

«Но рынок закладывает худший сценарий, в котором победа Байдена означает новые санкции в отношении России и массовую распродажу американских акций из-за повышения налогов в США, что может запустить настоящее биржевое «цунами» на фондовых площадках по всему миру», — говорит Лосев.



Эксперт отмечает, что «вторая волна ковида — это следствие ошибок правительств ряда стран, но таких масштабных локдаунов, как весной, уже не будет как по экономическим, так и по политическим причинам». В противном случае уничтожение экономики поставит крест на большинстве правящих партий в Европе и приведет к власти националистов или популистов.

ЦБ знает, что делает?

Что касается рубля, то, по мнению Лосева, сейчас можно наблюдать, что колоссальные золото-валютные резервы «оказались бесполезны даже для небольшой стабилизации валютного курса, а Банк России по-прежнему таргетирует исключительно инфляцию».

«ЦБ как бы не отвечает за экономику (это прерогатива правительства) и не вспоминает о пункте 2 статьи 75 Конституции РФ, где написано, что «Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации», — заключает Лосев из »«УК Спутник — Управление капиталом».

Рубль стал одной из худших мировых валют в том числе из-за оттока капитала и препятствий долгосрочным инвестициям, считает ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

«Никаких фундаментальных оснований под нынешним курсом рубля нет. Курс рубля мало зависит даже от нефти, а больше от склонности экономических агентов к выводу капитала — чем больше вывоз, тем сильнее падает курс», — отмечает Столяров.

По его словам, Банк России действует исходя из одному ему известных соображений. «ЦБ не использует нормы по регулированию спекулятивной деятельности самих банков и их клиентов, например, через норматив текущей валютной позиции или иные инструменты, которые имеются в распоряжении регулятора и которые он упорно отказывается использовать на практике», — заключает Столяров.

29 октября Владимир Путин посоветовал гражданам игнорировать динамику курса рубля. «Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать», — цитировало президента РИА «Новости».

«Только Банк России знает, какой уровень ослабления рубля угрожает финансовой стабильности», — отмечает Антонов из «Альпари».

Наконец, на рубль давит дешевеющая нефть, обращает внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он уточняет, что новую неделю нефтяные котировки начинают в глубоком минусе.

«Европейские страны ужесточают ограничения из-за эпидемии коронавируса, в США число заболевших превысило 9 млн человек. Такая динамика пандемии увеличивает вероятность повторного резкого снижения спроса на топливо, какое можно было наблюдать весной», — говорит эксперт.

Глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен отмечает, что марка Brent упала ниже уровня поддержки $39 за баррель в ответ на сильный скачок запасов в США и новые карантинные меры во Франции и Германии. «Однако мы предполагаем, что словесная интервенция со стороны ОПЕК+ при приближении цены к $35 может предотвратить более серьезный спад», — говорит Хансен.