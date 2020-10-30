«Качество по доступной цене»: какие смартфоны выбирают россияне

— В современном мире смартфон стал необходимостью, и такая продукция не потеряет свою актуальность в обозримом будущем. Однако на рынке вам приходится соперничать с такими крупными игроками, как Samsung и Apple. За счет чего вам удается удерживать позиции на рынке? Какую долю российского рынка смартфонов составляет BQ?

— BQ – это качество по доступной цене. Мы предлагаем нашим клиентам по-настоящему доступные смартфоны, оснащенные всем необходимым техническим функционалом для современной жизни. Это и бесконтактная оплата, и камеры с искусственным интеллектом, и аккумуляторные батареи высокой емкости, чтобы оставаться на связи в течение напряженного рабочего дня. Все это позволило нам занять к настоящему моменту 5% российского рынка смартфонов.

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— Вы выпускаете в основном бюджетную и среднебюджетную продукцию. Отмечаете ли вы приток покупателей в связи с кризисом или перераспределение спроса в сторону более дешевых смартфонов?

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— Да, мы наблюдаем увеличение спроса в сегменте до 10 тыс. рублей. Особенно это касается планшетов, которые стали наиболее востребованы школьниками и студентами в период дистанционного обучения.

— Если сравнивать ассортимент производителей высокобюджетных смартфонов и тех, что выпускают недорогую продукцию, видно, что выбор в бюджетном сегменте больше. Почему целевой аудитории этого сегмента нужно такое разнообразие?

— Чем выше спрос, тем больше предложение — это простой закон рынка. Естественно, в таких условиях и конкуренция больше. Покупатели хотят получить современные и доступные смартфоны, а производители пытаются удивлять ценами. Отсюда такое разнообразие предложений в этом сегменте.

— Какой процент ваших клиентов при покупке нового смартфона сохраняют выбор за вашим брендом? Есть ли у марки свои поклонники?

— Да, за 7 лет мы смогли сформировать достаточно лояльную аудиторию. Многие клиенты покупают второй или уже третий смартфон нашей марки, а прежние по привычке отдают родителям или детям.

— Сейчас помимо смартфонов вы выпускаете телевизоры, микроволновые печи и другую бытовую технику. В какой момент вы поняли, что вам надо расширяться? Каковы успехи в других категориях?

— В прошлом году мы запустили линейку наших телевизоров. В итоге спрос превысил наши возможности по выпуску. Отзывы от торговых сетей были очень позитивными, поскольку бренд BQ уже хорошо узнаваем конечными потребителями, и они с удовольствием делают свой выбор в пользу именно наших телевизоров. В этом году мы существенно увеличили обороты по их производству, и уже к концу года планируем продать более 200 тыс. единиц. И, конечно, такой успех на рынке телевизоров дал нам стимул расширять линейку нашей продукции, а хорошие взаимоотношения с продавцами электроники и бытовой техники, в свою очередь, позволили нам быстро занять полки в этом сегменте.

— На каком уровне держались продажи в период самоизоляции? Какие товары пользовались наибольшим спросом?

— В первую очередь нужно отметить, что спрос за период самоизоляции сместился в сторону онлайн-покупок. Мы заметили стабильный спрос на смартфоны, также были быстро распроданы все запасы планшетов. А вот телевизоры, по нашим оценкам, продавались немного медленнее, чем обычно. Но сейчас спрос на них восстановился и даже вырос.

— Бренд BQ в этом году снова стал лауреатом ежегодной всероссийской премии «Права потребителей и качество обслуживания», на этот раз в области сервисного обслуживания. За какие достижения вы ее получили?

— Да, мы уже третий год подряд становимся лауреатами престижной премии «Права потребителей и качество обслуживания». И очень рады, что в этот раз сервисное обслуживание смартфонов BQ удостоилось такой высокой награды со стороны потребителей, поскольку его качеству мы уделяем повышенное внимание в нашей компании.

Мы строго отслеживаем стоимость ремонта и стоимость запчастей в течение всего срока эксплуатации устройств. Так, замена экрана у нас стоит всего от 600 рублей, а аккумуляторную батарею вы можете приобрести от 290 рублей. В случае отсутствия нужных запчастей мы просто меняем аппарат на аналогичный.

Также в прошлом году мы ввели уникальную услугу электронной гарантии на наши мобильные устройства. Это значит, что не нужно предъявлять никакие бумажные документы при обращении в авторизованные сервисные центры BQ, если требуется ремонт. Именно такой клиентоориентированный подход и позволил нам завоевать эту престижную награду.

— Также вы стали лауреатами в категории «Бытовая техника». Будете ли вы активнее развивать это направление?

— Да, конечно, мы планируем очень активно развивать это направление. Начали мы с микроволновых печей, сразу же представив 14 различных моделей. Но уже совсем скоро ассортимент нашей бытовой техники будет значительно расширен.

— Выпуск каких новых продуктов планируете в ближайшее время?

— В ближайшее время у нас появятся смарт-весы, блендеры, «умные» чайники и товары для красоты и здоровья — в общем, нам будет, чем еще удивить!