Миллиард на гранты: в иномарки добавят российских деталей

Минпромторг совместно с Фондом развития промышленности намерен уже в следующем году запустить программу грантов, которые будут выдаваться производителям автомобильных компонентов.

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«В 2021 году совместно с Фондом развития промышленности мы запустим программу предоставления грантов на реализацию инвестпроектов по локализации производства автокомпонентов, — рассказал (цитата по ТАСС) директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым. —

Мы уже заложили 1 млрд рублей [на гранты]. Это новая мера, которую мы со следующего года запустим».

Пак обозначил и перспективы экспортного потенциала российских деталей по балльной системе, которую создаст министерство. Она «позволит производителям, а также предприятиям смежных отраслей включиться в глобальные цепочки поставок мировых автопроизводителей», надеется чиновник.

Идею поддержки производителей автокомпонентов приветствовали во французском концерне Groupe PSA, у которого есть автомобильный завод в Калуге. От развития и роста этой отрасли зависят возможности самих автокомпаний в части локализации производства, напомнили в концерне.

«Представляется, что указанного размера поддержки может оказаться недостаточно, но здесь нужно анализировать параметры программы», — сказал «Газете.Ru» официальный представитель концерна, уточнив, что подобную инициативу необходимо для проработки вынести на обсуждение с индустриальными игроками и всеми автопроизводителями.

От государства пока что приглашения к дискуссии не было, уточнил в PSA.

Проблема локализации критически важных компонентов автопрома в России стала особенно очевидная для правительства после того, как минфин США ввел санкции против одного из ключевых активов российского бизнесмена Олега Дерипаски — отечественного лидера рынка коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ». С 2018 года завод испытывает трудности с поставщиками, к примеру, в начале октября глава МИДа Сергей Лавров говорил, что шведский партнер Quintus Technologies не предоставил «ГАЗу» детали для пресса гидроэластичной штамповки. Несмотря на трудности завод находит выходы из непростой ситуации.

В беседе с «Газетой.Ru» представители Горьковского автозавода отмечают, что сегодня ни один автомобиль в России, даже самый локализованный, нельзя произвести без импортных компонентов.

Некоторых критически важных систем — тормозных, рулевых, компонентов трансмиссии и так далее — в России просто нет, компетенции утеряны, с сожалением констатируют в компании.

«Остро стоит проблема даже с более простыми деталями: резинотехническими изделиями, современными подшипниками. То есть если мы говорим о реальной работе над этой проблемой, то речь идет о восстановлении автокомпонентной отрасли в России», — обозначил масштаб проблемы представитель «ГАЗа».

В компании Sollers (владеет заводом УАЗ и производит Ford Transit) рассчитывают, что механизм выделения грантов поможет добиться синергии: консолидировать иностранный и российский бизнес вокруг наиболее конкурентоспособных смежников, которые будут поставлять свою продукцию одновременно иностранцам и россиянам.

«Гранты позволят повысить привлекательность инвестиций в автокомпонентные проекты в России, которые сейчас имеют невысокие показатели окупаемости из-за ограниченных объемов рынка»,

— сказала корреспонденту «Газеты.Ru» заместитель генерального директора Sollers Зоя Каика.

Поддержку инициативе правительства выразили и в «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в Санкт-Петербурге), в компании уже даже рассчитывают, что грант получит один из их поставщиков — компания Hyundi Wia, которая в следующем году откроет завод двигателей в России. Корейцы надеются, что «сумма поддержки будет, по возможности, увеличена».

Ведущие игроки рынка сходятся во мнении, что одного миллиарда рублей недостаточно для реализации этого проекта. Чтобы оценить необходимый примерный объем финансирования для решения такой масштабной задачи, в «Группе ГАЗ» приводят свой пример создания нового литейного производства для линейки современных двигателей.

«Объем инвестиций в этот проект составляет 3 млрд рублей. А чтобы закрыть хотя бы самые критические «дыры» в автокомпонентной отрасли,

по всей стране должно появиться несколько десятков новых компонентных производств»,

— заметил представитель «ГАЗа».

Автомобили, которые собираются в России, сейчас можно назвать российскими с определенными допущениями, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Во многих моделях российских заводов локализация не достигает и 50%, отмечает он. Для начала формирования полноценной отрасли автокомпонентов в России, необходимо выделять, как минимум, 15 млрд рублей ежегодно, убежден Бургазлиев.

«В России отсутствуют ряд ключевых автокомпонентных производств на современном уровне, поэтому иностранцы вынуждены привозить сюда свои компании. У них и глобальные контракты с этими поставщиками, вдобавок, российские компании просто не вытягивают эту работу по качеству», — сказал эксперт.

Собеседник отмечает, что рентабельность производства автомобильных компонентов невысокая — около 5-6%. На первых порах логично гранты давать на углубление локализации существующих проектов, потому что зачастую для создания одного условно российского узла или агрегата используются импортные детали от поставщиков второго, третьего и четвертого уровней, заключил эксперт.