Страх повторного локдауна: треть россиян запасается продуктами

Около трети россиян начали закупать товары впрок на фоне опасений перед повторным введением ограничений, сообщает РБК.

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Так, по данным исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, каждый пятый россиянин сейчас закупает впрок товары первой необходимости. Еще 12% запасаются не только самым необходимым, но и скупают товары других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. При этом каждый десятый опрошенный планирует чаще заказывать товары в интернете.

Из результатов опроса также следует, что после того, как в регионах осенью постепенно начали возвращать ограничения, более половины (51%) респондентов стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% опрошенных признались, что вынуждены экономить и стараются покупать только самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.

Весной, еще до закрытия непродовольственных магазинов, введения ограничений на передвижение и других запретов, аналитики фиксировали рост спроса на товары первой необходимости. В середине марта россияне начали скупать крупы, консервы и туалетную бумагу — эти товары периодически пропадали с полок магазинов.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что угрозы дефицита продуктов нет, и призывали граждан не запасаться продуктами надолго, напоминая о том, что у них есть срок годности. Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, уверял, что «продуктов хватит сто процентов». Перед российскими торговыми сетями поставили задачу делать запасы на 60 дней вперед, чтобы избежать дефицита. Минпромторг также вместе с Минсельхозом сформировал дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок.

Дефицита, действительно, так и не случилось. Однако закупок, которые россияне совершили всего за две недели с 9 по 22 марта, среднестатистической семье должно было хватить на 108 дней, считал крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group. Такой анализ в конце марта компания сделала на базе финансовых и закупочных данных своих сетей («Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») и данных программ лояльности.

Аналитики X5 Retail Group выяснили, что в указанный период покупки впрок делали более половины покупателей.

Наибольшим спросом пользовался ограниченный ассортимент товаров длительного хранения. Так, в 38 раз превышали обычный уровень продажи мясных консервов, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.

При этом потребительское поведение в больших и средних городах практически не отличалось, отмечали в X5 Retail Group. Самые значительные запасы делали пенсионеры — чаще всего они покупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Запасов, сделанных в этих категориях, по подсчетам аналитиков, одной семье в среднем должно было хватить на 126 дней.

В Nielsen заметили, что период с 9 по 15 марта стал вторым в 2020 году по уровню потребительской активности после новогодней недели (с 1 по 7 января). По данным аналитической компании, значительнее всего выросли продажи гречки (рост на 66% к аналогичному периоду прошлого года), риса (на 64%), сахара (на 56%), мясных консервов (плюс 54%) и круп (на 38%). В непродовольственной категории лидером продаж стали влажные салфетки — их покупали чаще на 54%.

По данным исследования Банка России, опубликованном в конце апреля, всего продуктами и прочими товарами начали запасаться 27% россиян. В основном запасы делали на имеющиеся в распоряжении деньги, но почти четверть из тех, кто закупался впрок, тратили на это собственные сбережения. 1–2% опрошенных признались, что взяли кредит.