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Страх повторного локдауна: треть россиян запасается продуктами

Россияне начали закупать товары впрок из-за страха перед новым карантином

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В связи с растущей статистикой заболеваемости коронавирусом россияне снова запасаются товарами впрок. Кто-то скупает исключительно продукты первой необходимости, а кто-то набирает товары других категорий, готовясь к повторному закрытию непродовольственных магазинов. Так, весной за две недели россияне запаслись продуктами на 108 дней вперед.

Около трети россиян начали закупать товары впрок на фоне опасений перед повторным введением ограничений, сообщает РБК.

Так, по данным исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, каждый пятый россиянин сейчас закупает впрок товары первой необходимости. Еще 12% запасаются не только самым необходимым, но и скупают товары других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. При этом каждый десятый опрошенный планирует чаще заказывать товары в интернете.

Из результатов опроса также следует, что после того, как в регионах осенью постепенно начали возвращать ограничения, более половины (51%) респондентов стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% опрошенных признались, что вынуждены экономить и стараются покупать только самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.

Весной, еще до закрытия непродовольственных магазинов, введения ограничений на передвижение и других запретов, аналитики фиксировали рост спроса на товары первой необходимости. В середине марта россияне начали скупать крупы, консервы и туалетную бумагу — эти товары периодически пропадали с полок магазинов.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что угрозы дефицита продуктов нет, и призывали граждан не запасаться продуктами надолго, напоминая о том, что у них есть срок годности. Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, уверял, что «продуктов хватит сто процентов». Перед российскими торговыми сетями поставили задачу делать запасы на 60 дней вперед, чтобы избежать дефицита. Минпромторг также вместе с Минсельхозом сформировал дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок.

Дефицита, действительно, так и не случилось. Однако закупок, которые россияне совершили всего за две недели с 9 по 22 марта, среднестатистической семье должно было хватить на 108 дней, считал крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group. Такой анализ в конце марта компания сделала на базе финансовых и закупочных данных своих сетей («Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») и данных программ лояльности.

Аналитики X5 Retail Group выяснили, что в указанный период покупки впрок делали более половины покупателей.

Наибольшим спросом пользовался ограниченный ассортимент товаров длительного хранения. Так, в 38 раз превышали обычный уровень продажи мясных консервов, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.

При этом потребительское поведение в больших и средних городах практически не отличалось, отмечали в X5 Retail Group. Самые значительные запасы делали пенсионеры — чаще всего они покупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Запасов, сделанных в этих категориях, по подсчетам аналитиков, одной семье в среднем должно было хватить на 126 дней.

В Nielsen заметили, что период с 9 по 15 марта стал вторым в 2020 году по уровню потребительской активности после новогодней недели (с 1 по 7 января). По данным аналитической компании, значительнее всего выросли продажи гречки (рост на 66% к аналогичному периоду прошлого года), риса (на 64%), сахара (на 56%), мясных консервов (плюс 54%) и круп (на 38%). В непродовольственной категории лидером продаж стали влажные салфетки — их покупали чаще на 54%.

По данным исследования Банка России, опубликованном в конце апреля, всего продуктами и прочими товарами начали запасаться 27% россиян. В основном запасы делали на имеющиеся в распоряжении деньги, но почти четверть из тех, кто закупался впрок, тратили на это собственные сбережения. 1–2% опрошенных признались, что взяли кредит.