Обороты растут: коронавирус отпустил автобизнес

В этом году из-за коронавируса прогнозы по рынку были неутешительными: еще в начале лета комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидал падения продаж по сравнению с прошлым годом на 23,3%.

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Однако в отличие от других сфер потребления в автобизнесе ситуация развернулась в обратную сторону: риск заражения и обесценивание рублевых накоплений граждан спровоцировали последних активно инвестировать средства в покупку авто, признали в АЕБ.

В результате по итогу III квартала продажи новых машин сократились всего на 14% (до 1,01 млн шт.), но куда интереснее обстоят дела с доходностью.

С января по сентябрь россияне купили автомобилей на 1,55 трлн рублей, что лишь на 2% меньше, чем в прошлом году.

В АЕБ надеются на относительно стабильную ситуацию в IV квартале и отсутствие серьезных мер со стороны властей по ограничению работы автобизнеса. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, комитет даже пересмотрел свой первоначальный прогноз, дав более позитивный вариант: рынок просядет не на 23%, а на 13,5% (до 1,55 млн шт.), ожидают в АЕБ.

Более того, статистика последних месяцев говорит о том, что доходность автокомпаний по итогу 2020-го будет даже выше, чем в предыдущем году.

«В сентябре 2020 года покупатели в России приобрели легковых машин на сумму в 209,4 млрд рублей. Это заметно больше объема денежных средств, вырученных с продажи легковых автомобилей в сентябре 2019 года, — 179 млрд рублей», — говорится в отчете «Автостат Инфо».

Таким образом,

только в сентябре оборот в российском автобизнесе скакнул на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Самым доходным автомобилем прошлого месяца стал кроссовер Hyundai Creta: 7,5 тыс. автомобилистов выбрали эту модель, заплатив суммарно около 9 млрд рублей. На второй строчке по доходности «паркетник» Toyota RAV4: в сентябре было продано 3,6 тыс. машин, что принесло в «копилку» японской компании 8,1 млрд рублей.

«АвтоВАЗ» с моделью Lada Vesta на третьей строчке, за прошедший месяц было реализовано 9,7 тыс. единиц авто, что принесло Волжскому автозаводу выручку в размере 7,2 млрд рублей. Четвертое и пятое место занимают модели Kia Rio (7,4 тыс. шт.; 7,1 млрд рублей) и Volkswagen Tiguan (3 тыс. шт.; 5,7 млрд рублей) соответственно.

В апреле и мае ситуация у дилеров складывалась крайне тяжелая из-за того, что властями были введены ограничения на посещения автосалонов.

В результате трафик в «шоу-румах» в весенние месяцы практически полностью остановился, из-за безвыходного положения коммерсанты были вынуждены наладить онлайн-продажи с доставкой машин на дом, что, впрочем, существенно не улучшило их ситуацию, ранее писала «Газета.Ru».

Сейчас рынок показывает хорошую доходность, и она конвертируется в прибыль дилеров, констатирует руководитель отдела продаж «Авилон.BMW» Максим Пронин.

«Уровень прибыли складывается из нескольких факторов. В частности, на него влияет и дефицит автомобилей, который еще сохраняется в отрасли, и валютные колебания, которые являются одной из причин роста цен. Если бы курс был более стабилен, то дилеры могли бы еще заметнее увеличить свою прибыль», — объясняет он.

У дилеров растет прибыль на единицу товара — это факт, соглашается генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Однако из-за сокращения объемов продаж общая доходность снижается, настаивает он.

Прежде всего, на доходности дилеров и импортеров негативно сказываются валютные колебания, убежден собеседник.

В России все автомобили продаются в рублях, поэтому напрямую валюта не влияет на цену, но сейчас евро растет быстрее доллара и влияние евро на ценообразование увеличивается, отмечает он.

«Если евро стабилизируется по более высокому курсу, то и автомобили с существенной составляющей евро будут стоить и продаваться дороже. Дилеры не могут хеджировать риски, это делают только дистрибьюторы. Для этого они формируют бивалютную корзину брендов по миру», — объяснил «Газете.Ru» Петрунин.

Отложенный спрос скоро будет насыщен, дефицит автомобилей закончится к началу следующего года, вслед за этим последует падение рынка, ожидают дилеры. В связи с этим они уже начали оптимизировать свои расходы и, как один из вариантов такой оптимизации, — проводятся сокращения персонала, отметил глава «АвтоСпецЦентра».