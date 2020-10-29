«Сейчас — не лучшее время»: какую валюту покупают россияне

79% вкладчиков российских банков имеют только рулевые сбережения, выяснилось в ходе совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и аналитического центра НАФИ. Исключительно валютные сбережения есть лишь у 2% вкладчиков, а остальные 19% предпочитают совмещать рубли и иностранную валюту. При этом 17% из них хранят накопления в долларах, почти вдвое меньше, 9%, – в евро, а сберегательные продукты одновременно в двух валютах есть у 6% опрошенных.

Другие валюты практически никто не использует. Лишь 1% молодых вкладчиков до 35 лет в качестве альтернативы выбирает английские фунты.

Среди опрошенных, которые пользуются исключительно рублевыми сберегательными инструментами, 76% объяснили свое решение не держать валютные счета тем, что получают заработную плату в рублях. Еще 35% не хотят переплачивать за конвертацию, 17% респондентов неудобно менять валюту, а 14% считают, что держать сбережения в иностранной валюте экономически невыгодно. Примечательно, что 3% вкладчиков и вовсе не знают, что можно открыть счет в долларах или евро.

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Причина, по которой доллару отдается предпочтение из других иностранных валют, объясняется тем, что он гораздо надежнее и более универсален, говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Он напоминает о том, что валюта США существует с конца XVIII века, в современном виде – с середины XIX века. Евро появился на свет на глазах у наших современников 20 лет назад, лежащая в его основе дойчмарка – после Второй мировой войны.

Это оказывает сильное психологическое воздействие даже на тех россиян, кто не особо вникает в исторические процессы. Доллар имеет ореол «вечной валюты», он живет не одно поколение. Никакая другая валюта с ним сравниться не может, в особенности евро, который периодически оказывается на грани исчезновения из-за угрозы распада еврозоны,

объясняет эксперт.

Однако сравнивать доллар и евро с финансовой точки зрения, то валюта США опять же более предпочтительна для сбережений.

«В долларах выше ставки фиксированной доходности (в облигациях и депозитах), на порядок больше выбор торгуемых на бирже акций и производных инструментов и, как следствие, больше прочих вариантов вложений: от накопительных страховок до паевых и биржевых фондов.

Пристроить свободные евро под хорошую доходность — это очень нетривиальная задача даже для профессионального финансиста»,

— отмечает аналитик, добавляя, что доллар более универсален, и для путешествий, и для покупки недвижимости. За пределами еврозоны практически повсеместно основной валютой расчетов с иностранцами является доллар США.

Существует жесткое убеждение – в мире может происходить что угодно, но с долларом ничего никогда не случится, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, объясняя, почему российские граждане предпочитают американскую валюту.

«Это проявление консерватизма россиян – мы предпочитаем известные и понятные инструменты для защиты накоплений, к примеру, такие как покупка наличной валюты и покупка недвижимости», — отмечает аналитик.

Кроме того, после кризиса 2008 года доллар в основном укреплялся по отношению к евро. Это давало и больший его рост к рублю — то есть покупать «американца» на перспективу оказывалось выгоднее, чем «европейца», поэтому вклады в долларах и дают немного более высокий процент,

добавляет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

При этом эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский замечает, что хоть у доллара и есть серьезное преимущество ввиду высокой экономической и политической стабильности США, текущая ситуация с COVID-19, предстоящей предвыборной гонкой, а также напряженные отношения с Китаем ослабляют его позиции.



«В условиях неопределенности перед президентскими выборами США, один из кандидатов которых является угрозой для РФ (Джо Байден) доллар и рубль могут находиться под давлением, но доллар стабильнее. А евро укрепляется, несмотря на рост заражений коронавирусом в Еврозоне, потому и является достойной альтернативой обеим вышеуказанным валютам и всем остальным», — указывает Запорожский.

Что с другими валютами?

Другие валюты — слишком экзотичны, менее ликвидны, по ним зачастую шире спред (разница между ценой покупки и продажи), объясняет Марк Гойхман. Он уверен, что вряд ли стоит покупать, например, фунты или йены в расчете на их более высокий рост к рублю по сравнению с долларом или евро.

Валерий Емельянов отмечает, что население ориентируется на собственные потребности, а не на перспективы той или иной валюты. Например, в Калининградской области достаточно популярны польские злотые, в Приморье – юани. Конечно, не так сильно, как евро и доллары, тем не менее по понятным причинам на них есть спрос, и банки иногда открывают по ним вклады и счета, рассказывает аналитик «Фридом Финанс».

«На экзотические валюты нет массового спроса по тем же причинам, из-за которых евро покупают вдвое реже, чем доллары: их не во что вложить, они не особо ликвидны и в итоге по ним зачастую невыгодные курсы конвертации (2%-ный спред — обычное дело)»,

— объясняет эксперт.



При этом российские банки все же предлагают широкий выбор. На небольшую сумму возможно, и не только в Москве, купить швейцарские франки, британские фунты, североевропейские кроны, сделать вклад в японской йене или китайском юане. В США далеко не каждый клиент может открыть счет не в долларах. Даже евро уже является экзотикой для местных банков, и такие продукты разрабатывают под клиентов с крупным чеком, рассказывает Емельянов.

В текущей ситуации нестабильности самый лучший вариант – хранить накопления в нескольких валютах (в рублях, в долларах и евро, в швейцарских франках или японской иене), советует Артем Деев из AMarkets. Он поясняет, что швейцарский франк или японская иена – валюты с наименьшей волатильностью, их стоимость относительно доллара мало меняется.

По мнению Марка Гойхмана,

сейчас уже мало смысла приобретать иностранную валюту с целью сбережений. Безусловно, вероятность дальнейшего удорожания данных валют к рублю сохраняется, однако, покупать на максимумах – значит увеличивать свои риски потерь от вполне возможного отхода котировок вниз, предупреждает эксперт.

О том, что сейчас ситуация разворачивается не в пользу покупки каких-либо иностранных валют, говорит и Валерий Емельянов. Рубль к концу октября входит в число мировых лидеров по своему падению — сильнее упали к доллару с января только бразильский реал и турецкая лира (на 29% и 28% соответственно против 22% у рубля).

«На этом фоне более логично конвертировать твердую валюту, если она у вас есть, в рубли, чтобы откупить ее дешевле через несколько месяцев. Такая тактика, как правило, себя оправдывает в периоды высокой волатильности. Валютные пары обычно ведут себя инерционно и периодически возвращаются к своим среднегодовым значениям», — объясняет аналитик.