ПТС, штрафы за карту «Мир» и оформление ДТП: что изменится в ноябре

С 1 ноября НСПК – оператор банковских карт платежной системы «Мир» – начнет взимать с штрафы с эмитентов и организаций, принимающих такие карты к оплате, штрафы за превышение лимита по неправомерным транзакциям.

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Если объем операций, проведенных без согласия клиента (владельца карты) у банков, работающих с этой платежной системой, превысит 0,5% от суммы всех транзакций или 1 млн рублей, НСПК начнет принимать меры. Те же требования для банков-эквайеров, принимающих платежи, – ниже 0,2% от объема операций, а для выпускающих карты организаций – не более 0,07%.

Эти требования были установлены еще 1 августа, но с 1 ноября они заработают в полную силу. Если организация превысит свой порог, она на полгода попадет под особый контроль оператора платежной системы. В этом смысле «Мир» становится в один ряд с международными платежными системами Visa и Mastercard – у них уже есть такие ограничения.

Маркировка шин

C 1 ноября пополнится перечень товаров, которые должны проходить обязательную маркировку. В соответствии с постановлением правительства все участники оборота шин должны вносить сведения об их маркировке в единую мониторинговую систему. Эта мера коснется и тех, кто на 15 декабря этого года будет иметь в запасе нереализованные шины, введенные в оборот до 1 ноября – их нужно будет обязательно промаркировать до 1 марта следующего года.

Оформление ДТП

Начиная с 1 ноября в России вводятся новые правила оформления ДТП по европротоколу. В частности, будет снято ограничение, которое вплоть до этой даты разрешало оформлять аварии таким способом только в случае, если у ее участников не было разногласий.

Теперь оформить ДТП по европротоколу участники аварии смогут даже при наличии разногласий. Но в этом случае максимальная выплата по страховке составит не более 100 тыс рублей. Кроме того, процедура оформления электронного извещения станет доступна юридическим лицам.

ДТП должно быть оформлено с использованием системы ГЛОНАСС или мобильного приложения «Помощник ОСАГО».

Прощай бумажный ПТС

С 1 ноября в России перестанут оформлять традиционные бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Это не значит, что старые перестанут действовать – ими можно будет пользоваться и дальше.

В новой электронной версии (ЭПТС) будут присутствовать подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и прочие характеристики, информация о пробеге, сведения о прохождении ТО, информация об ограничениях при покупке и продаже, и так далее.

Новые электронные ПТС будут оформляться производителем автомобиля, если он был собран на территории России, или организацией-импортером, если машина ввозится из другого государства. Если же автомобиль будет ввозить в страну частное лицо, оформлением ЭПТС займется испытательная лаборатория.

Вместе с Россией в процедуре оформления таких документов участвуют и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Новые формы для предпринимателей

С 25 ноября при регистрации предприятий предприниматели должны будут использовать несколько новых форм, ранее утвержденных Федеральной налоговой службой (ФНС).

В частности, для юридических лиц начнут действовать новые формы № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» и № Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации».

Изменится и ряд форм, которые должны подавать в ФНС индивидуальные предприниматели. Например, утверждены новые формы № Р21001 «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» и № Р 26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».

С полным перечнем новых форм ФНС для предпринимателей можно ознакомиться здесь.

Работа будущего

Еще с 1 ноября начнется пилотный проект по ускоренной разработке профессиональных стандартов, касающихся перспективных профессий будущего, а вместе с ними будут актуализированы федеральные государственные образовательные стандарты и соответствующие им образовательные программы. Этот пилотный проект рассчитан сроком на год.