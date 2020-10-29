Проехать мимо комиссии: водители такси смогут заправляться, не выводя средства со счёта парка

Пользователям сервиса автоматических выплат для водителей такси Mozen стала доступна новая услуга: оплата топлива при помощи функционала платформы «ОПТИ 24», цифровой платформы «Газпромнефть-Корпоративных продаж». «Наш сервис — это программа, которая упрощает жизнь предпринимателей, работающих с такси. Мы помогаем делать рутинные операции, вроде выплат или заключения договоров, автоматическими. А еще создаем дополнительную ценность для водителей: обеспечиваем скидки на топливо, страховку или реферальную программу, которая позволяет зарабатывать больше», — рассказал «Газете.Ru» основатель сервиса Mozen Олег Семибратов.

Сервис позволяет водителям получать деньги нажатием одной кнопки вместо длительного транша денег от агрегатора в автопарк, а затем только через бухгалтерию водителям.

Реклама

Как утверждают создатели сервиса, они реализовали схему Win-Win, в которой каждый участник взаимодействия получает выгоду. Таким образом, водителям больше не нужно использовать личные средства для заправки рабочих автомобилей и тем более, платить комиссию за вывод денег со счёта парка для покупки топлива.

«Услуга заправки очень востребована и позволяет экономить несколько процентов банковских комиссий, что может составлять до 50% от прибыли таксопарка», — подчеркнул Семибратов. Таким образом, автопарки тоже в плюсе: помимо автоматизации выплат, которую предлагает сервис в качестве основной услуги, они повышают лояльность водителей, а также могут самостоятельно распоряжаться комиссией за вывод средств, увеличивая таким образом свой доход либо полностью отменив её.

Чтобы водитель мог оплатить топливо со счёта парка, ему необходимо установить мобильное приложение Mozen.

С помощью API личного кабинета «ОПТИ 24» таксопарк «создаёт» карты, а таксисты пополняют свой счёт на необходимую сумму заправки. Что актуально в условиях пандемии: создать и распространять среди водителей пластиковые топливные карты необязательно, их можно выпустить в мобильном приложении и оплачивать топливо, не выходя из автомобиля.

«Цифровые технологии позволяют нам упрощать рутинные процедуры, сокращать время на обработку данных, ускоряя бизнес-процессы клиентов, – рассказал «Газете.Ru» Игорь Мощук, директор по развитию клиентских решений «Газпромнефть – Корпоративных продаж». – Кроме того, интерфейс API – это такой способ взаимодействия двух компьютерных программ - позволяет экспортировать наши ИТ-продукты, создавать эффективные интеграции и совместные проекты. К примеру, сервис оплаты топлива в приложении для водителей такси упростил процесс заправки, сделав его не только удобнее, но и выгоднее».

Проект работает на всей территории России: к нему подключено более 300 автопарков и свыше 20 000 активных водителей.

Сеть приёма сервисной карты «ОПТИ 24» включает более 3100 АЗС. В 2020 году число пользователей карт, по данным компании, превысило 50 тыс. организаций в регионах России и СНГ, в их числе логистические и транспортные предприятия, розничные сети, грузоперевозчики, службы такси. Ежемесячно картами пользуются более 500 тыс. водителей коммерческого и муниципального транспорта.