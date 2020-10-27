Хеллоуин и Святой Валентин: почему россияне так любят импортные праздники

С каждым годом атрибутика для празднования Хеллоуина в России пользуется все большим спросом. Несмотря на то что в этом году из-за коронавируса количество вечеринок очевидно сократится, россияне активно скупают тематические аксессуары.

В октябре продажи карнавальных костюмов на Ozon выросли в 6 раз, подсчитали аналитики маркетплейса по запросу «Газеты.Ru».

Выяснилось, что в основном покупатели выбирают вампирские плащи и костюмы скелетов. В преддверии праздника в два раза выросли продажи карнавальных масок, и почти в 2,5 раза — продажи грима. Самые вовлеченные пользователи активно скупают искусственную кровь — спрос на нее вырос за последние две недели в 9,5 раза к началу месяца.

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Для детей тоже приобретают костюмы, продажи которых в октябре выросли почти в 4,5 раза год к году. При этом в топе предпочтений не пугающие и мрачные образы, а костюмы-кигуруми в виде пикачу и единорогов. Для украшения домов и квартир чаще всего приобретают тыквы, спрос вырос в 10 раз год к году. Для этих же целей покупают искусственную паутину, постеры и подвесные украшения — продажи этих категорий на Ozon в октябре выросли на 53% год к году.

В аналитической службе маркетплейса Wildberries подсчитали, что спрос на тематические товары к Хэллоуину вырос в 2,5 раза год к году. Помимо костюмов, грима и масок клиенты интернет-магазина активно приобретают специальную одежду, аксессуары и косметику, которая позволит создать праздничный образ и настроение. Так, с 19 по 25 октября возрос спрос на яркие платья с пышными юбками, разноцветные юбки-пачки, цветные колготки и чулки, накладные волосы и ногти, помады и тени черного цвета, а также блестки для лица и тела.

К традиционно популярным образам волшебников и монстров в этом году добавились футболки и аксессуары с символикой коронавируса. Так, в топ самых популярных аксессуаров этого года вошли косплей-повязка на голову «Наруто», шляпа волшебника, плащ вампира, маска «Крик», а замыкает пятерку лидеров продаж футболка с надписью «COVID».

Для тех, кто хочет быть вирусом на праздник, можно найти несколько интересных вариантов на «Авито». В пресс-службе сервиса обратили внимание на объявление о продаже двухметрового костюма коронавируса стоимостью 20 тыс. рублей. Однако находятся и более бюджетные варианты — например, есть надувной костюм зеленого микроба, который почти в 10 раз дешевле.

В целом на сайте объявлений спрос на товары для Хэллоуина в октябре вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Женские костюмы для праздника покупали чаще на 14%, мужские — на 23%. Около 22% запросов в октябре пришлось на детские костюмы, при этом образами для девочек в этом году интересовались на 45% активнее, а спрос на костюмы для мальчиков вырос всего на 11%. Интерьерные декорации для самостоятельного украшения дома стали драйверами роста: их искали в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

Популярность Хеллоуина в России только растет. То же касается Дней святого Валентина и святого Патрика. Россияне все чаще обращают внимание на иностранные праздники, но славянские или православные — тот же аналог Дня всех влюбленных — День Петра и Февроньи — остаются в тени. Почему так происходит, «Газете.Ru» пояснили эксперты.

«Популярность этих праздников связана, в первую очередь, с маркетингом. Если на Западе корпорации уже свыше 100 лет как успешно коммерциализировали праздники, то в нашей стране после революции ни о какой коммерциализации речи идти не могло.

После распада же СССР и снятия «железного занавеса» в условиях отсутствия своих «коммерческих» праздников, где рынок мог бы «разгуляться», за исключением, пожалуй, 8 Марта, нишу заполнили Хеллоуины и Дни святого Валентина», — объясняет основатель Telegram-канала про рекламу и маркетинг «Учитель рисования» Марат Мурадян.

Владелец брендингового агентства «Кауфман» и создатель бренда «Путинка» Станислав Кауфман обращает внимание на тот факт, что основное преимущество зарубежных праздников заключается в том, что их история не прерывалась. Они не заменялись какими-то коммунистическими праздниками, а у нас Советский Союз поменялся на Россию, и старшие поколения просто выросли на других праздниках.

«Именно то, что прервалась эта историческая цепочка, является основным фактором того, что наши национальные, культурные и религиозные праздники не пользуются популярностью. Из-за такого «новодела» обрываются культурные ценности», — говорит Кауфман. В качестве второй причины он называет неверный, чрезмерно формальный подход государства к популяризации праздников.

«Их пытаются прямо навязать, а это тонкая работа на годы, серьезный долгосрочный проект, который нужно заказывать крупным опытным компаниям, а у нас всерьез этим никто не занимается»,

— отмечает эксперт. Он добавляет, что плюс ко всему иностранные праздники отличаются от наших тем, что они веселые, отчего легко популяризируются в молодежной среде — всем нравится хорошо проводить время, устраивать яркие вечеринки.

«У нас праздники — формальные, довольно угрюмые и грустные, но мы-то сами не такие. Конечно, есть серьезные поводы, такие как победа в войне, торжество памяти и гордости. Но мы должны радоваться жизни, поэтому необходимо попытаться добавить в национальные праздники позитива, чтобы они были всем интересны», — резюмирует Станислав Кауфман.