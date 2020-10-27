Регуляторная гильотина затупилась: когда бизнес дождется перемен

Правительство продолжает очищать действующее законодательство от морально устаревших норм, тормозящих развитие бизнеса. В рамках это идеи во вторник, 27 октября, премьер Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее органы исполнительной власти публиковать на своих официальных сайтах правовые акты, содержащие обязательные требования к бизнесу. Норма вступит в силу через три месяца.

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Это означает, что органы федеральной власти, все министерства, выполняющие контрольно-надзорные функции, должны будут обнародовать обновленные правовые акты, обязательные к исполнению. Все остальные требования, не вошедшие в опубликованные акты, автоматически признаются не обязательными.

Это позволит аккумулировать информацию об обязательных требованиях «на одном ресурсе и сделает более удобным для бизнеса ее поиск и использование», в свою очередь отметил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

В перспективе перечень обязательных документов будет дополнен гиперссылками на официальные разъяснения по тем или иным правовым нормам. Например, о порядке предоставления лицензий, порядке получения аккредитаций и иных разрешений, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Кроме того, как пояснили «Газете.Ru» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, сейчас планируется запустить новую федеральную государственную информационную систему единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Без нее ни бизнес, ни частные лица не могут совершать сделки с недвижимостью.

Как адронный коллайдер

База госреестра действует и сейчас, но была разрозненной и включала в себя данные государственного кадастра недвижимости и реестра прав собственности. Всего в ней содержалось 340 ведомственных и отраслевых информационных подсистем. Прежняя система, созданная в 2011 году, нередко выдавала неточные сведения и тормозила сделки.

Новая ФГИС ЕГРН содержит рекордные 10 петабайт данных о недвижимости. В правительстве сравнивают ее с Большим адронным коллайдером, способным оперировать «всего» 4 петабайтами информации.

В правительстве эти новации объясняют частью «регуляторной гильотины», призванной убрать необоснованные требования чиновников к бизнесу. Идею подал президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Он предложил прекратить действие устаревших актов. Взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено дублирование полномочий органов исполнительной власти, ограничены основания для внеплановых проверок.

В период полномочий премьер-министра Дмитрия Медведева единовременно было упразднено 1,3 тыс. правовых актов. В феврале этого года уже премьер Мишустин подписал постановление о признании не действующим на территории Российской Федерации 3,6 тыс. актов СССР и их отдельных положений.

Всего в России насчитывается около 220 видов госконтроля на федеральном уровне и около 50 видов на региональном, а также свыше 600 видов разрешительной деятельности. Новый формат взаимодействия власти и бизнеса станет законным со следующего года, пандемия во многом ускорила процесс либерализации законодательства.

В марте этого года был введен временный мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. В июне премьер Мишустин продлил запрет на проверки субъектов малого среднего предпринимательства. 26 октября президент Путин поручил правительству продлить уже до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса.

Регуляторные послабления, которые готовятся сейчас властями, бизнес и эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» одобряют, но высказывают сомнения в том, что все обещанное будут реализовано. Ранее обозначенные дедлайны имеют тенденцию к смещению, считают они. По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, пока что очевидна только подготовка к проведению реформы, до самих результатов еще далеко.

В начале этого года экспертные группы по поручению Минюста приступили к изучению нескольких тысяч документов, которые могут быть признаны избыточными, напоминает эксперт.

Срок запуска «гильотины» был назначен на 1 января 2021 года, но был перенесен на 1 июля следующего года. Некоторые новации отодвинуты еще дальше, они вступят в силу не раньше января 2023-го.

Емельянов признает масштабность работы по очистке регуляторных функций, которую взяло на себя правительство.

«Захочет ли правительство безболезненно убрать избыточные нормы? Не факт. Мой прогноз — процентов на 80% документы сохранятся даже через 3-5 лет. Ни в одной стране мира еще никогда не убирали из регулирования такой массив норм. А в случае с Россией речь идет в основном о защите трудовых прав и льгот, а также о требованиях силовых ведомств. У силовиков мощные переговорные позиции, и они умеют отстаивать свои полномочия», — говорит Емельянов из «Фридом Финанс».

По 500 рублей с каждого

Управляющий партнер консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева отмечает, что сейчас особенно перегружена избыточными требованиями налоговая сфера.

«Например, ежемесячно организации и ИП предоставляют сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М. Необходимо заполнять ежемесячную отчетность о каждом работающем застрахованном лице. Казалось бы, зачем создавать дополнительный документооборот? Ответ на этот вопрос становится очевидным, если понять, что штраф за непредоставление СЗВ-М составляет 500 руб. за каждое застрахованное лицо, на которое не поданы сведения», — говорит Ненашева.

Избыточное давление на бизнес оказывают камеральные налоговые проверки. «Реальный пример из одного требования налогового органа: «Поясните, по каким причинам ООО закупает запасные части для транспортного средства у разных поставщиков, а не у одного?». На подобные требования хочется ответить, что ваш вопрос выходит за пределы компетенции налоговых органов», — поделилась опытом собеседница.

В период пандемии перегиб со стороны Роспотребнадзора коснулся всех предприятий разных сфер экономики, добавляет Ненашева. Например, были введены штрафы за отсутствие утилизации защитных медицинских изделий.

«Штрафы для должностных лица и ИП — от 10 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам – штраф до 300 тысяч рублей. Мы прекрасно понимаем, что необходимо не допускать дальнейшего распространения вируса, но почему, при полном отсутствии разъяснительной работы, введены гигантские штрафы? Для малого бизнеса такой штраф за неправильно выброшенную маску может стать смертельным», — объясняет эксперт Topline.

Бизнес считает, что власть никогда не модернизирует те нормы, которые дают возможность чиновникам «кормиться» за счет предпринимателей. Но открыто никто об этом не говорит.

«Наиболее избыточными являются требования, соблюдение которых одновременно могут проверять сразу несколько контролирующих органов. Например, в сфере общественного питания и торговле продовольственными продуктами, которые одновременно могут проверяться как Роспотребнадзором, так и Россельхознадзором. В итоге предприниматели вынуждены по нескольку раз проходить проверку одних и тех же требований», — говорит руководитель направления ТПП РФ Алексей Переседов.

Помимо этого, бизнес часто жалуется на противоречащие друг другу требования, которые обычно принимаются органами, регулирующими смежные отрасли.

Мораторий на плановые проверки для малого бизнеса в ТПП, естественно, поддерживают. «Но мораторий должен касаться не только малого, но и среднего бизнеса, а также может быть распространен на все плановые контрольные мероприятия (выборочный контроль, инспекционный визит и т.д.)», — говорит Переседов.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты Лялья Садыкова готова закрыть глаза на традиционные придирки органов власти, лишь бы новые регулирующие условия дали возможность выжить в условиях пандемии.

«Например, кредит под 2% на возобновление деятельности после локдауна — отличная идея. Но по факту банки рассматривают его по принципу «кто, во что горазд». Нет четких критериев. Сотрудники банков не знают ответов на многочисленные вопросы предпринимателей. Сумму считают по апрельским данным, хотя в указе президента указана дата 01.06.2020», — говорит Садыкова.

Что необходимо для получения кредита объяснить не может никто: ни банк, ни налоговая инспекция, ни ПФР, отмечает предпринимательница. В результате при фактической численности ее компании в 29 человек, кредит был получен только на 24 сотрудников.

«И даже уже одобренные кредиты выдаются траншами, которые не всегда соответствуют нуждам предпринимателей. Ведь поставщикам не скажешь: «Ждите следующего транша». Они хотят свои деньги здесь и сейчас. Приходиться как-то изворачиваться, ждать, затаив дыхание. Вдруг опять что-то не так посчитают», — возмущается общественный омбудсмен.