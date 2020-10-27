Москва никогда не спит: ночные клубы в столице не закроют

Пресс-секретарь мэра Москвы Сергея Собянина Гульнара Пенькова заявила, что столичные власти не намерены запрещать зрелищно-развлекательные мероприятия в ночное время согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Ее слова приводит Telegram-канал оперштаба Москвы по мониторингу и борьбе с коронавирусом.

«В настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — подчеркнула она.

По словам Пеньковой, в столице приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и ночных клубов.

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«Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID-19», — добавила представитель московского градоначальника.

Напомним, в Москве уже более недели доступ в ночные заведения — бары и кафе — осуществляется с помощью сканирования QR-кода или отправки SMS на короткий номер. Если у кого-то из гостей выявят COVID-19, то все находившиеся с ним в одном месте люди получат оповещение и просьбу оставаться дома на самоизоляции. За отказ от системы QR-кодов заведения могут оштрафовать на полмиллиона рублей.

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о недопустимости введения крайних мер по коронавирусу.

«Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — написал он в своем блоге.

По мнению градоначальника, оптимальная стратегия — это средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Собянин отметил, что не нужно трогать основные сектора экономики, лишать людей работы, однако необходимо «найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса».

В начале лета мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. «Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», – отметил он.

Тогда градоначальник предполагал, что масочный режим придется продлить до октября, однако обязательное использование средств индивидуальной защиты может понадобиться и до следующего февраля.

Собянин уже называл «слухами» информацию о возможном введении в Москве повторного карантина из-за COVID-19 – в середине августа. Тогда утверждалось, что ограничения вернут 15 сентября. «Слухи поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — подчеркнул московский градоначальник.

Он добавил, что жителям столицы по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим – носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Согласно новейшим рекомендациям Роспотребнадзора для всей России, жителям страны теперь необходимо носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство рекомендовало отменить зрелищно-развлекательные мероприятия и остановить работу заведений общепита с 23:00 до 06:00.