Не так посчитали: прожиточный минимум пенсионеров не вырастет

Доходы Пенсионного фонда РФ на 2020 год прогнозируются в сумме 8,9 трлн рублей, на 2021 год — 9,2 трлн, на 2022 год — 9,7 трлн рублей. Получится ли обеспечить за счет этих средств улучшение жизненного уровня пенсионеров изучила Счетная палата РФ. Заключение экспертов, обнародованное во вторник 27 октября, оказалось однозначным: доходов ПФР хватит, а вот предлагаемое Госдумой изменение расчета прожиточного минимума не отвечает задачам роста жизненного уровня российских пенсионеров.

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Законопроект о бюджете Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сейчас рассматривается депутатами Госдумы в первом чтении.

Если законопроект будут принят в предложенном виде, то в нескольких регионах прожиточный минимум пожилых граждан останется таким же, как и ранее.

«Анализ показал, что в 18 субъектах РФ размер прожиточного минимума пенсионеров (ПМП) в следующем году останется без изменений», — цитирует «Коммерсант» заключение Счетной палаты.

При этом в 15 регионах ПМП не будет меняться уже третий год подряд.

В текущем году величина ПМП осталась на уровне прошлого года в 24 субъектах РФ. В результате там после индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей составило от нуля до десяти рублей.

Пенсия может быть снижена

При этом, как отмечают эксперты СП РФ, если прожиточный минимум пенсионеров в регионе не меняется в течение нескольких лет, это может привести даже к уменьшению пенсионных выплат при очередной индексации страховой пенсии граждан, получающих федеральную социальную доплату к пенсии.

На основании своих расчетов Счетная палата приходит к выводу, что при таком подходе, «ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен».

Новая методика предполагает отказ от расчета, исходя из стоимости потребительской корзины и предполагает расчет прожиточного минимума как части среднедушевого дохода россиян. Эту часть пока что предложено установить в размере 44,2% от среднедушевого дохода, который составляет, по данным Росстата за 2019 год, 26,3 тысячи рублей.

Сейчас в целом по стране прожиточный минимум пенсионера (то есть, стоимость условной потребительской корзины, а также обязательные платежи) составляет 9 311 руб. Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально и имеет в разных регионах различный размер.

Ранее при обсуждении законопроекта председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко напомнил, что 82% считающихся бедными российских граждан проживают в семьях с детьми и четверть из них — многодетные. «Было бы важно при расчете прожиточного минимума установить дифференцированный подход к его определению, который позволял бы учитывать возраст детей», — сказал глава комиссии.

Проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова утверждала ранее, что переходить к расчету пенсий исходя из уровня медианного дохода преждевременно. «Как правило, это происходит в странах с более высоким уровнем жизни. Кроме того, относительный уровень бедности, рассчитанный на уровне 44%, это самая минимальная граница бедности, используемая наибеднейшими странами, нормой для развитых являются 60%», — считает эксперт ВШЭ.

Заместитель министра труда Ольга Баталина тем не менее настаивает, что отношение прожиточного минимума к медианной зарплате «может и должно пересматриваться» и в новой модели расчетов предусмотрена пятилетняя периодичность этого процесса. И главное, по ее словам, то, что по предложенной модели величина прожиточного минимума не может уменьшаться ни при каких условиях. В рамках действующей методики это происходило на практике, например, в 2019 году.