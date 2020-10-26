«Паническая реакция»: сколько средств выведут из банков России

Снижение ставок по вкладам, обусловленное мягкой денежно-кредитной политикой ЦБ, а также введение налога на доход с крупных депозитов повлекли за собой отток частных средств из банков. В ближайшие пять лет россияне выведут из банков около 3,4 трлн рублей, делая выбор в пользу альтернативных инвестиционных инструментов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Национального рейтингового агентства (НРА), согласно которому, около половины из этих средств россияне могут перевести в ценные бумаги, а остальное — в недвижимость и наличную валюту.

Реклама

Для противостояния оттоку вкладов банки и инвестиционные компании ищут новые способы привлечения клиентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на мнение экспертов рынка. Кредитные организации намерены даже активно расширять клиентскую базу в ущерб текущим заработкам. Коммерсанты снижают комиссии за проведение сделок, отменяют другие платежи, предлагают бесплатное обучение и аналитику по инвестированию, а также распространяют гарантию возврата средств на такие продукты.

Процесс оттока вкладов не всегда вызван выводом денег из пассивного портфеля, в последние месяцы на рынке наблюдается переток средств населения из вкладов в сберегательные продукты до востребования, где ставки выше, поделилась актуальной информацией с «Газетой.Ru» член правления и директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. В свою очередь,

тенденция, что клиенты начинают смотреть в сторону инвестиционных продуктов с целью сохранить и приумножить свои сбережения, действительно есть. Так, к примеру, в РГС Банке замечают повышенный интерес к инвестиционным продуктам даже у тех клиентов, которые раньше никогда не интересовались инвестициями, включая пенсионеров.

В банке «Открытие», наоборот, значимого увеличения оттока среди существующих вкладчиков не видят, но в то же время фиксируют существенное замедление поступления новых средств как от новых, так и от действующих клиентов. Пока преждевременно говорить, что 3,4 трлн рублей (что соответствует более 10% рынка банковских вкладов) перетекут в альтернативные сберегательные инструменты за год, считает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка Александр Бородкин. По его словам, интерес к инвестициям растет уже не первый год, однако серьезных сдвигов спроса на эти продукты по-прежнему нет.

Сейчас объем выведенных с депозитов накоплений россиян не является критичным для банковской системы, считает также член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Он уверен, что сама по себе тенденция перетока средств из вкладов в другие финансовые инструменты на фоне снижения ставок продолжится.

Марина Дембицкая из РГС Банка считает, что в целом прогноз НРА корректен, и россияне действительно будут внимательнее подходить к размеру сбережений из-за изменений налогообложения, выбирая дополнительные инструменты для дохода. Переход к такой форме сбережений будет постепенным.

Прогноз НРА кажется логичным и руководителю ИАЦ «Альпари» Александр Разуваеву. Если в России случится банковский кризис, сумма в 3,4 трлн руб., конечно, может быть превышена, считает он.

«Отток вкладов может вызвать даже какой-нибудь фейк. Например, что Банк России может заморозить вклады или ограничить выдачу крупных сумм»,

— предупреждает эксперт.

На фоне вывода средств с депозитов ощутимо выросло число частных инвесторов на фондовом рынке, говорит инвестор и основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров. Низкие проценты по вкладам не дают возможности получать пассивный доход, и потому многие россияне приобретают акции, облигации и вкладываются в другие инструменты, объясняет он.

Если в январе этого года на Московской бирже было зарегистрировано 3 млн частных инвесторов, что уже стало многолетним рекордом, то сейчас их более 6 млн. Назаров объясняет столь заметный приток частников тем, что сама возможность торговли на бирже стала технологически более доступна простым людям. Банки выступают в качестве брокеров, предлагают россиянам открыть ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), вложиться в российский госдолг (ОФЗ-н) и приобрести другие инструменты. Также россияне действительно активно приобретают недвижимость – этому способствовала девальвация рубля и запуск программы льготной ипотеки 6,5%.

Независимый финансовый аналитик Жан-Поль Чуркин при этом отмечает, что в оттоке рублевых вкладов значительную роль играет динамика располагаемых доходов населения, и большая часть россиян сняла деньги со вкладов не для инвестирования, а для поддержания привычного уровня жизни в связи с пандемией.

«Вдобавок у большого количества банков повысился риск банкротства, произошла паническая реакция населения на происходящее, вследствие чего за год в России прибавилось более 2,5 трлн наличных средств, и этот показатель безусловно будет увеличиваться»,

— уверен эксперт.

Россияне не побегут на фондовый рынок, в развитых странах, где нет такой огромной доли госсектора, вложения частных инвесторов в фондовый рынок являются одним из ключевых источников финансирования экономики, объясняет Агван Микаелян из FinExpertiza. Россияне, у которых есть крупные накопления, чаще всего предпочитают вкладываться в недвижимость, но такая модель сохранения сбережений, вероятно, со временем будет терять популярность, считает эксперт. Банковские депозиты все равно останутся для населения основным способом сбережения средств, а популярность инвестиций в фондовый рынок будет постепенно расти, в особенности, среди молодого поколения, предупреждает собеседник «Газеты.Ru».

Среди конкретных точек инвестиций повышенный спрос наблюдается на ПИФы и доверительное управление, указывает руководитель «Альпари» Александр Разуваев.

Однако надо понимать, что это не вклад, и эти инвестиции не застрахованы государством. Есть риски потерять всю сумму, предупреждает он, указывая, что в основе любого такого продукта есть хитрый механизм, который позволит финансовой компании заработать на клиенте, предупреждают эксперты.

«Райффайзенбанк» и «Русский Стандарт» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о прогнозах НРА по оттоку средств из банков.